"Wo liegt denn Hennersdorf ?"

Der Hennersdorfer SV ist in die Volleyball-Landesklasse aufgestiegen. Allerdings können die Männer des HSV nun keine echten Heimspiele bestreiten.

Von Knut Berger

erschienen am 16.09.2016



Hennersdorf. Zum Glück gibt es in der heutigen Zeit für unkundige Fahrzeuglenker moderne Hilfsmittel wie Navigationsgeräte. So dürfte es in der Volleyball-Landesklasse West auch für die Mannschaften aus Leipzig, Markleeberg und Borna kein Problem sein, die Spielstätte von Aufsteiger Hennersdorfer SV, die sich ab sofort in Eppendorf befindet, zu finden.

Immerhin hatte sich die Gegnerschaft zur Staffeltagung Gedanken gemacht, wie man zur Sporthalle gelangen könnte und wie lange man wohl bis dahin fahren müsse. Nun liegt es an den Männern um Spielertrainer Udo Haußmann, den Kontrahenten zu zeigen, dass auch in der mittelsächsischen Region ganze Kerle am Volleyballnetz stehen. Aber im Hennersdorfer Lager ist man sich bewusst, dass in den kommenden Monaten alle Kraft und Konzentration in die Schmetterschläge gelegt werden müssen, um zu bestehen. Denn die Hennersdorfer betreten mit dem Aufstieg in die Landesklasse Neuland.

"Wir sind überhaupt das erste Männerteam der Region Freiberg/ Flöha, das den Sprung in diese Spielklasse geschafft hat", sagt Haußmann. Er trifft mit seinen Recken neben den Gegnern aus dem Leipziger Raum unter anderem auch auf die Chemnitzer Mannschaften von Textima und Harthau, und auch gegen die Teams aus Plauen und St. Egidien muss der HSV bestehen. Zum Auftakt gibt es morgen ab 14 Uhr in der Sporthalle Frankenau das Duell gegen den Rivalen aus Mittelsachsen, Union Milkau.

Dabei sei sich der Hennersdorfer Coach bewusst, dass auf sein Team eine harte Saison wartet. "Wir müssen unser Volleyballherz in beide Hände nehmen, aber auch Spaß an der Sache haben", sagt Haußmann. Dabei setzt der sportliche Dauerbrenner aus dem Augustusburger Ortsteil auf den altbewährten Spielerkader, der in den vergangenen Jahren richtig zusammengewachsen ist. "Ich bin überzeugt, dass meine Truppe gut genug ist, um für den einen oder anderen Paukenschlag zu sorgen. Ob es am Ende für den Klassenerhalt reicht, bleibe abzuwarten, meint der mitspielende Übungsleiter. "Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, können wir wenigstens für uns in Anspruch nehmen, das erste ,Dorfteam' in der Sachsenklasse gestellt zu haben", lacht Haußmann.

Obwohl morgen der Saisonstart vollzogen wird, ist die Personalplanung beim HSV noch nicht abgeschlossen. Mit dem einen oder anderen Spieler sei der kleine Verein derzeit noch im Gespräch. Dabei schaut Haußmann nur auf sogenannte "fertige" Spieler, die es von sich aus in das kleine Hennersdorf wechseln wollen. "Auf keinen Fall werden wir diesbezüglich Geld in die Hand nehmen. Diese Politik kann einem nämlich ganz schnell auf die Füße fallen", stellt der Trainer klar.

Die Saisonvorbereitung lief nicht wie gewohnt. Die balllosen Athletikwochen kürzte der Trainer auf ein Minimum und ließ stattdessen verstärkt mit den Bällen arbeiten. "Vor allem im Aufgabe- und Annahmebereich müssen wir uns umstellen, um in der neuen Liga mithalten zu können", sagt Haußmann. Zwar mussten sich die Hennersdorfer mit der Sporthalle Eppendorf eine neue Heimstätte suchen, da die Augustusburger Halle nicht über die erforderlichen Abmessungen verfügt. Doch das trübe die Vorfreude auf das Abenteuer keinesfalls. "Zudem hat die Stadt Augustusburg auf unseren Höhenflug reagiert und einen neuen Trikotsatz gesponsort."

Für die Hennersdorfer Damen geht es am Sonntag in Augustusburg ab 10 Uhr darum, im Bezirkspokal gegen den SV Lok Glauchau (Bezirksklasse) und die Damen aus Schwarzenberg (Bezirksliga) zu bestehen. (mit udo)