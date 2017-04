20 Jahre auf Wachstumskurs

Ein neues Präsidium des Kreissportbundes ist am Montagabend in Oelsnitz gewählt worden. Auf zwei Positionen gibt es erstmals seit Gründung im Jahr 1997 einen Wechsel.

Von Peter Janka

erschienen am 26.04.2017



Oelsnitz. Steffen Fugmann musste bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Kreissportbundes Vogtland am Montagabend in der Vogtlandsporthalle Oelsnitz mehrfach kräftig auf die Zähne beißen. Das hatte aber rein gar nichts mit dem Verlauf des Kreissporttages oder mit der Stimmung unter den 175 Delegierten der vogtländischen Sportvereine zu tun, sondern mit einem Hexenschuss, den er sich ein paar Tage zuvor eingefangen hatte und der ihn noch sichtlich plagte. Die Zahlen und Fakten zur Entwicklung des Sports im Vogtland, die der Präsident am Montag präsentierte, gaben auch keinerlei Veranlassung zu schlechter Laune.

So ist die Zahl der Mitglieder seit Gründung des Kreissportbundes im Februar 1997 von 22.485 auf aktuell 37.717 angewachsen, die der Mitgliedsvereine von 208 auf 359. Fast 36 Prozent der organisierten Sportler im Vogtland sind jünger als 18Jahre - da können in Sachsen nur noch die Dresdener mithalten. Nachhaltig verbessert haben sich die materiellen Bedingungen zum Sporttreiben, wofür Kommunen und Vereine allein 2015/16 rund eine halbe Million Euro investierten. Fugmann nannte als Beispiele die neue Wurfanlage im Plauener Vogtlandstadion, die Vogtlandschanze Mühlleithen, den Kunstrasen in Lengenfeld oder den Skihang in Erlbach.

Vor den Neuwahlen war es Steffen Fugmann ein Herzensbedürfnis, zwei Mitstreitern zu danken, die seit Gründung des Kreissportbundes 20Jahre im Präsidium ehrenamtlich mitarbeiteten, nun aber ausschieden: der bisherige Schatzmeister Lucien Eismann und Rolf Beckert, seit 1997 Vorsitzender der Sportjugend Vogtland. Eismann gibt sein Amt aus privaten Gründen ab, Beckert legte vor wenigen Tagen sein Amt in jüngere Hände, übergab den Staffelstab an Kay Burmeister.

Den meisten der vorgeschlagenen Kandidaten für das neue Präsidium, das nun vier Jahre amtiert, sprachen die Delegierten anschließend in offener Wahl einstimmig - wie im Falle Fugmanns - oder mit nur wenigen Gegenstimmungen oder Enthaltungen das Vertrauen aus. Einzig Ulrich Lupart, der Präsident des TSV Oelsnitz, verspürte einigen Gegenwind. 26 Delegierte stimmten gegen die Wahl des vogtländischen AfD-Bundestagskandidaten, 29 enthielten sich der Stimme. "Eine einstimmige Wahl werde ich sowieso wohl nie erleben. Damit kann ich leben", kommentierte Lupart das Ergebnis.

Der Kreissporttag war Anlass, zahlreiche ehrenamtliche Sportfunktionäre für ihre oft jahrzehntelange Einsatzbereitschaft auszuzeichnen.