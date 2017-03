45. Internationaler Kammlauf muss leider abgesagt werden

Von Gunther Brand

erschienen am 04.03.2017



Klingenthal. Der für den 11. und 12. März geplante 45. Internationale Kammlauf in Klingenthal/Mühlleithen muss leider abgesagt werden. Schweren Herzens musste der VSC Klingenthal diese Entscheidung treffen. "Es ist nicht möglich, eine wettkampftaugliche Piste zu präparieren. Die hohen Temperaturen, verbunden mit Dauerregen haben dafür gesorgt, dass an vielen Stellen auf der 26 Kilometer langen Strecke bis Johanngeorgenstadt gar kein Schnee mehr liegt", erklärt VSC-Geschäftsführer Alex Ziron. Die derzeitige Schneesituation auf der Kammloipe lässt also eine ordnungsgemäße Durchführung nicht zu. Ausgiebige Schneefälle, die diese Situation ändern würden, sind leider nicht in Sicht, im Gegenteil, es wird weiterhin Tauwetter vorherrschen. Somit muss der diesjährige Kammlauf leider ausfallen.

Gezahlte Startgebühren werden auf das Jahr 2018 gutgeschrieben. Es erfolgt keine Erstattung von gezahlten Startgebühren. Alle bezahlten Starter erhalten in den nächsten Wochen einen Voucher per Email, der bei der Anmeldung für 2018 eingelöst werden kann.