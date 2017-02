581 Zuschauer verfolgen Hallen-Spektakel

Der VFC Plauen ist neuer Stadtmeister im Fußball. Im Finale gewann das Team von Trainer Sven Römhild gegen Ausrichter Wacker klar 6:0.

Von Karsten Repert

Plauen. Alexander Morosow (2), Patrick Grandner, Max Rudisch, Marian Albustin und Julian Dolle schossen den VFC am Samstag in der Kurt-Helbig-Halle zum erstmaligen Gewinn des Stadtwerke-Cups. 15 Plauener Vereine sowie DJ Maik Uebel sorgten beim Budenzauber für Spektakel vor 581 Zuschauern.

Das Turnier lebte einmal mehr von Überraschungen. So strauchelte Mitfavorit Syrau bereits im Viertelfinale. Unterlosa wurde sogar nur 13.. Im kleinen Finale musste sich Vorjahressieger Stahlbau ohne seinen verletzten Torjäger Michel Bär Concordia 0:2 beugen. Bei Concordia war Lucas Scholz mit insgesamt sechs Treffern der Held des Tages.

Im Spiel Nummer 38, dem Finale, tauchte das überraschend starke Wacker mit Christian Lutz (4 Tore), Felix Winkler (4), Marcel Grellmann (4) und Markus Schneider (3) auf. Dort wartete der VFC. Der war trotz Oberliga-Testspiel, Landesklasse-Punktspiel und A-Jugend-Futsal-Turnier mit einer schlagkräftigen Mannschaft an den Start gegangen. Cheftrainer Nico Quade begründete das "mit der Wertigkeit dieses Turniers. Es ist unsere Pflicht dabei zu sein. Dass wir gewonnen haben, ist natürlich toll". So startete der VFC mit Spielern aus der Oberliga, Landesklasse und dem Nachwuchs. Trainer Sven Römhild stellte klar: "Diese Richtung gilt es in den nächsten drei Jahren zu verfolgen."

Turnierleiter André Neidhardt hatte "erneut eine Steigerung vom Niveau her" gesehen. Sensationell war der Seitfallzieher von Chris Schubert. Der "Stahlbauer" traf damit fast von der Eckfahne gegen Concordia. Im Endausscheid "Bester Fanblock" sahen die 50 Befragten den SpuBC-Anhang vorn. Torschützenkönig wurde mit sieben Treffern Christoph Zeuner vom VfB Plauen Nord. Zum bester Torhüter wurde Tom Wunderlich vom FC Fortuna gewählt, ins Allstar-Team der besten Spieler Steffen Stumpe (Jößnitz), Stephan Rotthoff (Syrau) und Patrick Grandner (VFC).

Nach sieben Stunden Hallenfußball zeigte sich Hartwig Hager (75), ein Plauener Fußball-Urgestein, begeistert: "Es waren aufregende Spiele, und die Fans in der Halle haben ganz schön Stimmung gemacht."