Adorf schenkt 2:0-Vorsprung noch her

Mit Jößnitz, Weischlitz, Wernitzgrün und dem Reichenbacher FC II kämfen vier punktgleiche Teams noch dagegen, die Fußball-Vogtlandklasse verlassen zu müssen. Heinsdorfergrund ist seit gestern abgestiegen.

erschienen am 15.05.2017



Adorf - Neumark 2:3 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 K. Haller (16., 19.), 2:1 Nürnberger (20.), 2:2 Neumann (53.), 2:3 Toni Herrmann (86./Elfmeter); SR: Rüggeberg (Ellefeld); Zuschauer: 33.

Eine Steilvorlage von Schneider nutzte Haller zur Führung für Adorf. Der Ball lief nun gut in den Adorfer Reihen, schon die nächste Chance brachte dem Gastgeber das 2:0. Schneiders erneute Vorlage verlängerte Seifert per Kopf, und Haller stand wieder goldrichtig. Wohl noch in Gedanken, kassierte Adorf durch Nürnberger praktisch im Gegenzug den Anschlusstreffer. Die Heimelf hatte nach dem Seitenwechsel keinen rechten Zug mehr zum Tore. Lediglich zwei Möglichkeiten kurz nach Wiederanpfiff standen zu Buche. Spätestens nach dem Ausgleichstreffer von Neumann übernahm Neumark das Spielgeschehen. Adorf wirkte kraft und ideenlos. Vier Chancen im Fünfminutentakt für die energisch aufspielenden Gäste ab der 60. Minute und einige kleinere Spielunterbrechungen brachten Adorf komplett ins Trudeln. Schließlich verwandelte Toni Herrmann auch noch einen Foulelfmeter für die Neumarker sicher. In der verbleibenden Zeit tat der Gastgeber zu wenig, um wenigstens noch einen Punkt zu holen. Mit dieser Niederlage haben sich die Adorfer auch aus dem Kampf um Platz 2 verabschiedet. (mirw)

Schöneck/Markneukirchen - Reichenbacher FC II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Keil (42.), 1:1 Moch (45.), 1:2 Schwandner (56.), 2:2 Schubert (70.); SR: Ernst (Trieb); Zuschauer: 14.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen konnte die als Absteiger feststehende Spielgemeinschaft Schöneck/ Markneukirchen wenigstens kämpferisch überzeugen. In einer ausgeglichenen Partie trennten sich beide Teams leistungsgerecht remis. Am Ende der niveauarmen ersten Hälfte traf Keil für die Gastgeber per Freistoß. Noch vor dem Pausenpfiff nutzte Moch eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Schöneck/Markneukirchen zum Ausgleich. Nach der Pause war der RFC das aktivere Team und ging durch Schwandner in Führung. Die Heimelf steckte nicht auf, und Schubert traf aus zwölf Metern ins lange Eck zum 2:2. Die Reichenbacher Landesliga-Reserve versiebte in der Schlussphase leichtfertig die Chance zum Sieg und muss jetzt selbst um den Klassenerhalt bangen. (mame)

Netzschkau - Wernitzgrün 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Grzeski (7.), 0:2 Fedek (25.), 1:2 Schneider (35./Elfmeter), 1:3 Weller (78.), 2:3 Antelmann (85./Elfmeter), 2:4 Puggel (90.); SR: Petri (Großfriesen); gelb-rote Karte: Rank (Netzschkau, 83.); Zuschauer: 44.

Der Abwärtstrend von Netzschkau hält an, während Wernitzgrün wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfuhr. Das Spiel war kein Hingucker. Die Taktik der Gäste, hinten Beton anzurühren und vorn Nadelstiche mit Kontern zu setzen, ging auf. Netzschkau rannte sich dagegen am gegnerischen Strafraum fest. Es fehlte das Tempo und die Präzision, um den Wernitzgrüner Riegel zu knacken. Bezeichnend, dass beide Treffer der Gastgeber vom Punkt fielen. Wernitzgrün bestach durch seine Effizienz und Geradlinigkeit gegen die wackelige Netzschkauer Abwehr. (laal)

Erlbach - Concordia Plauen 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Danis (12.), 2:0 Lederer (16.), 2:1 Eichhorn (56./Elfmeter), 3:1, 4:1 Scharschmidt (58., 77.), 5:1 Walther (86.); SR: Wohlrab (Wernesgrün); Zuschauer: 105.

Erlbach revanchierte sich eindrucksvoll für die Hinspielniederlage. Nach klasse Spielzügen in die Spitze beziehungsweise in den Rücken der Abwehr vollendeten Danis und Lederer zur Erlbacher 2:0-Führung. Danach verpasste es der Gastgeber, bereits vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung zu sorgen. Nach dem Anschlusstreffer von Eichhorn keimte bei den Gästen nochmals Hoffnung auf. Doch praktisch im Gegenzug stellte Scharschmidt mit sattem Schuss den alten Torabstand wieder her. Als der gleiche Spieler in der 77. Minute zum 4:1 traf, war das Spiel entschieden. Bei dieser Aktion verletzte sich Scharschmidt, und Erlbach musste die letzten 13 Minuten in Unterzahl bestreiten. Dennoch gelang ein fünfter Treffer durch Walther. Die fairen Gäste gaben nie auf, waren aber in der Abwehr zu anfällig.

Unterlosa - Heinsdorfergrund 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Becker (47.); SR: Poller (VfB Auerbach); Zuschauer: 55.

Weischlitz - Jößnitz 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Bobach (25.), 2:0 Oertel (80.); SR: Franda (Treuen); Zuschauer: 120.

Treuen - Reumtengrün 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Reiher (12.), 2:0 Rink (23.), 3:0 Kohl (69.), 4:0 Schwabe (87.); SR: Graap (Mühltroff); Zuschauer: 83.