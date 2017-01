Ansturm auf die Kegler-Pokale

In Lengenfeld sind am Freitagabend die Sieger der offenen Stadtmeisterschaft gekürt worden. Bei 131 Teilnehmern gehörten sowohl Premieren- als auch Seriensieger zu den Ausgezeichneten.

Von Petra Steps

erschienen am 02.01.2017



Lengenfeld. Bei den 14. offenen Stadtmeisterschaften sind die Mitglieder der Abteilung Kegeln des VfB Lengenfeld zwischen Weihnachten und Silvester kapazitätsmäßig an ihre Grenzen gestoßen. "Die Kugel hat nicht stillgestanden. Die Helfer kamen an allen drei Tagen nicht zur Ruhe", sagte Abteilungsleiter Hartmut Grüllich. An zwei Tagen wurde von 10 bis 20 Uhr und einen Tag von 9 bis 17 Uhr um die besten Resultate gekämpft. 131 Teilnehmer kegelten mehr als 350 Durchgänge. Im Vorjahr waren es 113 Teilnehmer mit 323 Durchgängen. "Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden", sagte der Abteilungsleiter, der auch selbst an der Meisterschaft teilnahm und in seiner Altersklasse das beste Ergebnis erreichte. Von befreundeten Verein nahmen Kegler aus Mylau, Auerbach und Falkenstein teil.

Mit 194 Holz lag Denny Schürer vom ausrichtenden VfB sowohl als Gesamtsieger als auch bei den Herren vorn. Er nimmt seit zwölf Jahren teil. Bereits drei Siege konnte er verbuchen, allerdings alle in der Altersklasse der Jugendlichen. "Ich bin Mannschaftsmitglied bei den Herren in der Bezirksklasse. 194 Holz sind ein guter Schnitt. Die Stadtmeisterschaft ist ein bisschen Abwechslung vom normalen Kegelalltag, man kommt mit sehr vielen Leuten zusammen, die man sonst nicht trifft", erklärte er.

Zum zwölften Mal siegte Roswitha Silbersack bei den Seniorinnen aktiv. Nur zwei Mal fehlte sie bei den Meisterschaften. "Wenn man weiß, dass jemand da ist, der besser sein könnte als man selbst, ist es ein gutes Gefühl. Ich weiß, dass manchmal Spielerinnen der Landesliga teilnehmen", so die Seniorin der AK 50+. Sie verwies Petra Werner vom KSC Mylau/ Reichenbach auf Platz 2. Bei den Junioren hat Vorjahressieger Pascal Wulf den Titel an Julian Luckner abgegeben, der aufs gleiche Ergebnis wie der Vorjahressieger kam. Bei den Frauen gewann Christin Schumann mit zwei Holz mehr als 2015.

"Wir haben viel in den Nachwuchs investiert. Deshalb hatten wir viele Neuzugänge beim Turnier, vor allem im Kinderbereich", so Hartmut Grüllich. Rund 20 Kinder und Jugendliche waren neu, die meisten in der AK U 10, darunter auch einige neue Vereinsmitglieder. Dazu gehört Celina Krause, die im Vorjahr bei den Nichtaktiven siegte und diesmal bei den Aktiven - mit der gleichen Punktzahl.

Die Abteilung Kegeln des VfB Lengenfeld hat aktuell 54 Mitglieder, davon zwölf Jugendliche, von denen viele erst mit dem aktiven Kegeln begonnen haben. Ziel ist es, 2017 eine zweite Jugendmannschaft in den Spielbetrieb zu integrieren. Aktuell ist eine Jugendmannschaft aus Lengenfeld dabei. Sie spielt das erste Jahr in der Kreisliga. Die Frauen belegen in der Bezirksklasse aktuell den zweiten Platz, die Herren sind in der gleichen Klasse Vierter. Die Senioren mischen ebenfalls in der Bezirksklasse mit, zurzeit auf dem zweiten Platz. Außerdem spielen die zweite und dritte Männermannschaft in der Kreisliga und in der Kreisklasse.

Die Stadtmeister 2016 Aktive: Jugend U 10: Celina Krause (142 Holz). Jugend U 14: Jessika Noack (147). Junioren U 18: Julian Luckner (188). Frauen: Christin Schumann (183). Seniorinnen 50+: Roswitha Silbersack (161). Männer: Denny Schürer (194). Senioren 50+: Hartmut Grüllich (192). Nichtaktive: Jugend U 10: Kelvyn Weigel (129). Jugend U 14: Emily Hähnel (138). Junioren U 18: Theresa Stumm (132). Frauen: Sarah Geißler (154). Seniorinnen 50+: Heike Hayn (144). Männer: Carsten Streitz (172). Senioren 50+: Andreas Sowein (186).