Arbeitssieg zum Jahresabschluss

Auf Rang 3 der Sachsen- liga beenden die Handballer des HC Einheit Plauen das Jahr 2016. Die Hin-runde ist für das Team im Gegensatz zu vielen Konkurrenten aber noch nicht zu Ende.

erschienen am 06.12.2016



Plauen. Der 31:23-Heimsieg gegen Tabellennachbar SG Leipzig/Zwenkau war am Samstagnachmittag ein hartes Stück Arbeit für den HC Einheit Plauen. Dank der Erfolges zogen die Gastgeber in der Tabelle am Gegner vorbei und beenden das Jahr auf Platz 3 der Sachsenliga. In der Hinrunde kann es für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Bones sogar noch weiter nach oben gehen. Einheit liegt nur einen Zähler hinter Radeburg, das bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Die Plauener hingegen beenden die erste Saisonhälfte erst am 8. Januar mit der Auswärtspartie in Cunewalde.

Gegen Leipzig/Zwenkau waren die Gastgeber in einer sehr zerfahrenen Anfangsphase nur schwer in die Gänge gekommen. Nach zwei Fehlangriffen erlöste Marc Multhauf in der vierten Minute die Fans mit dem ersten Tor für Einheit. Auch Leipzig/Zwenkau fand zunächst nicht richtig ins Spiel. Zwar stand die Abwehr der Plauener, aber die Gäste spielten ihre Angriffe lang aus und fanden am Ende doch die Lücke. Auf der Gegenseite mühte sich Einheit im Angriff gegen die kompakte Abwehr der Leipziger. Fehlwürfe und Ballverluste reihten sich aneinander. Nach einer Auszeit der Hausherren war es insbesondere David Zbiral, der sich dank seiner Dynamik immer wieder durchsetzen konnte. Einheit gelang es nun, sich bis zur Pause auf 14:11 abzusetzen.

Dass die Plauener in den vergangenen Wochen besonders im Angriff unberechenbarer geworden sind, zeigte die zweite Halbzeit. Kamen die Spieler früher immer nur auf einer Position zum Einsatz, setzt Trainer Rüdiger Bones verstärkt auf Vielseitigkeit. "Dadurch kann der Gegner unsere Spielzüge nicht so leicht voraussehen. Wenn ich als Spieler auch auf anderen Positionen zum Einsatz komme, kenne ich das Spiel aus verschiedenen Sichtweisen, das macht es für mich in engen Spielsituationen leichter. Dann weiß ich, wo sich meine Mitspieler befinden und wie sie reagieren", erklärt Marc Multhauf.

Diese Taktik ging im zweiten Durchgang auf. Einheit baute seinen Vorsprung auf 20:14 aus. Die Abwehr stand sicher, und es gelang ein ums andere Mal, die Gäste im Angriff zu stören und im Konter leicht zu Toren zu kommen. Bei der 28:21-Führung fünf Minuten vor Ende wechselte Bones den erst 17-jährigen Torhüter Willy-Paul Wunderlich ein, der sein Debüt bei den Männern unter dem Jubel der über 500 Zuschauer feierte. Für seinen Einsatz bedankte er sich gleich mit zwei Paraden. In dieser Phase ließ Einheit nichts mehr anbrennen und brachte den fünften Sieg in Folge mit 31:23 sicher nach Hause.

HC Einheit: Misar, Wunderlich - Kveton (1Tor), Rudolf, Krüger (3), Wolf (6), Csuka (4/davon 3 Siebenmeter), Zverina (1), Bosneac (1), Zobirei (4), Multhauf (3), Zbiral (8). (slx)