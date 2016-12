Aufatmen nach vier Absagen

Mit dem Wettbewerb "Rund um den Kiel" ist am Sonntag die Skilanglauf-Saison im Vogtland eröffnet worden. Möglich war das dank einer mit großem Aufwand präparierten Loipe.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 13.12.2016



Mühlleithen. Kaum dass die ersten der rund 130 Starter auf die Strecke gegangen waren, kam Loipen-Sprecher Jochen Hendel geradezu ins Schwärmen: "Fast optimale Bedingungen, fehlt nur noch die Sonne." Hendels Euphorie war vielleicht doch etwas voreilig, denn gegen Ende des Rennens kam er angesichts des Nieselregens nicht umhin, das "Sch.."-Wort in den Mund zu nehmen, und erntete damit keinen Widerspruch.

Nein, optimal waren die Bedingungen wirklich nicht, was wohl auch niemand erwartet hatte. Dass der Lauf "Rund um den Kiel" nach den Absagen in den vergangenen vier Jahren mangels Schnee dennoch stattfinden konnte, ist dem VSC Klingenthal zu verdanken. Mit 100 Lkw-Fuhren Restschnee vom Weltcup-Springen am Wochenende zuvor in der Vogtland-Arena, dazu von der Vogtlandschanze und mit dem Einsatz von Schneekanonen wurden anderthalb Kilometer Loipe durch den Wald gelegt. Die Sportler zeigten Hochachtung vor soviel Engagement in ihrem Sinne, denn wie heiß sie auf den ersten Langlauf-Wettbewerb der Saison im Vogtland waren, zeigte sich durchweg in allen Altersklassen. Für die Zehn- bis 15-Jährigen ging es schließlich darum, Punkte für die Wertung im Sachsenpokalwettbewerb zu sammeln.

Es wurde um jede Sekunde und im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen gekämpft. Wie eng es dabei zuging, zeigte sich vor allem in der Altersklasse Schüler 10: Auf die Zehntelsekunde genau erreichten Richard Böhme vom Einsiedler Skiverein und Toni Rollinger vom ATSV Gebirge Gelobtland die gleiche Zeit - für sie wurde es eng auf der obersten Siegerstufe. Einen sehr guten Eindruck zum Auftakt der Saison im Vogtland - ein Wettbewerb hat bereits tags zuvor in Oberwiesenthal stattgefunden - hinterließen insbesondere die Teilnehmer vom VSC Klingenthal. Marit Lehmann, Hermine Böhm, Laura Petzold, Philine Körner, Anton Wunderlich (nach Intermezzi in Schöneck und Rodewisch hat er wieder zu seinem Heimatverein zurückgefunden), Thomas Seidel und Sandra Kölbel gewannen, außerdem gab es weitere Podestplätze für den Klingenthaler Verein ebenso wie für die TSG Bau Hammerbrücke und den SV Grünbach. Übergeben wurden am Sonntag nur die Pokale, die dazugehörigen Urkunden werden am 7.Januar bei den Aschbergspielen nachgereicht.