Ausstand nach Maß und eine noch völlig ungewisse Zukunft

Für die Ringer des AV Germania Markneukirchen ist die Saison in der 2. Bundesliga Nord beendet. Am letzten Kampftag gab es einen 31:4-Sieg beim AC Germania Artern.

Von Jörg Richter

erschienen am 20.12.2016



Artern/Markneukirchen. Die Markneukirchener wurden zum Saisonfinale am Fuße des Kyffhäuser von vielen Fans begleitet, die das Auswärtsduell ihrer Lieblinge in einen Heimkampf verwandelten. Und sie kamen aus dem Jubeln gar nicht heraus: Valerij Borgoiakov sorgte für die ersten vier Punkte auf dem Mannschaftskonto, Lukasz Dublinowski legte gegen seinen polnischen Landsmann Michal Pietrzak nach, den er mit 6:1 Wertungspunkten bezwang. Roman Walter knöpfte Stephan Knopf 9:0 Wertungspunkte ab, während Franz Richter eine Sekunde vor dem Pausengong die 15-Punkte-Differenz zum Abbruchsieg durch technische Überlegenheit herstellte. 90 Sekunden benötigte Boicho Boichev im letzten Kampf vor der Halbzeitpause, den er im ungewohnten klassischen Stil bestritt, für seinen 16:0-Überlegenheitserfolg. Boichev stellte damit den 17:0 Zwischenstand für die Markneukirchener her.

Nach dem Pausentee legte André Backhaus gegen Tim Walter los wie die Feuerwehr. Beim Stand von 11:0 nach nur einer Minute Kampfzeit brach sich der Arterner Ringer das Nasenbein und gab auf. Justin Müller war noch angestachelt vom Sieg aus der vergangenen Woche, punktete auch gegen Alexander Lehmann und hatte nach vier Minuten die 15-Punkte-Differenz zum Abbruch durch technische Überlegenheit erreicht. Marian Mihalik erhielt in Artern die Möglichkeit, zum letzten Mal im Markneukirchener Trikot sein Können noch einmal zu zeigen. Der Slowake, der in elf Jahren viele Punkte für die Mannschaft geholt hatte, ließ gegen den starken Tschechen Jan Zizka nichts anbrennen und gewann sicher 4:0.

Ein Ass hatte Artern aber doch noch im Ärmel. Der tschechische WM-Teilnehmer von 2015, Matous Morbitzer, wies Tim Bitterling mit 15:0 vorzeitig in die Schranken. Applaus aus der Markneukirchener Fanecke gab es dennoch für den Ringer aus Frankfurt/Oder in den Reihen des AV Germania, der eine starke Saison hinter sich hat. Markneukirchens Schlussringer Julian Gebhard trat gegen Marco Scherf an und führte 2:0, als der Arterner wegen einer Knieverletzung aufgeben musste. Mit dem 31:4-Sieg setzte der AV Germania Markneukirchen einen souveränen Schlusspunkt hinter eine glänzende Saison, wobei der Vizemeistertitel schon in der Vorwoche beim Derbysieg gegen dieWettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen gefeiert wurde.

Noch völlig unklar ist, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Der Deutsche Ringer-Bund plant, die 1. und 2. Bundesliga zu einer Liga mit vier Staffeln zu verschmelzen. Heute ist dafür Meldeschluss. Es gibt allerdings erhebliche Widerstände aus den Vereinen bis hin zur Gründung einer eigenen, verbandsunabhängigen Liga durch etliche jetzige Erstligisten. Germania Markneukirchen wird so wie die Mehrzahl der Vereine nicht für die neue Bundesliga melden, erfuhr "Freie Presse" gestern vom Vorsitzenden des AV Germania, Jens Berndt. Weitere Entscheidungen zur Zukunft des Meisterschaftsbetriebes fallen voraussichtlich Anfang Januar. (mit pj)