Bei Oberlosaer Handballern ist jetzt die Jugend am Zug

Sieben Spieler im Kader des Oberligisten sind 20 Jahre oder jünger. Auf ein ähnliches Konzept setzt der kommende Gegner.

Von Karsten Repert

erschienen am 03.11.2016



Plauen. Wenn am Samstagabend, 19 Uhr der SV 04 Oberlosa (10. Platz/7:9 Punkte) und der Zwickauer HC Grubenlampe (4./9:5 Punkte) die Klingen kreuzen, dann wird hüben wie drüben eine Rekordzahl an Eigengewächsen nach Einsatzzeit gieren. In beiden Vereinen haben die Vorstände und Nachwuchstrainer dank sehr guter Jugendarbeit eine Vielzahl an Talenten entwickelt. Dass die Oberlosaer dabei in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga sogar als sächsisches Aushängeschild gehandelt werden, kann man in der Tabelle noch nicht sehen. Das kommt aber noch.

Für den Erfolg dieser Plauener Jugendbrigade steht unter anderem Louis Hertel. Der 18-Jährige denkt zurück: "Mit Philipp Trommer-Ernst und Max Flämig habe ich im Jugendbereich knallharte Derbys gegen die NSG Westsachsen bestritten. Es war immer eng und eklig. Das wird am Samstag sicher genauso." Diese Vermutung erhärtet sich, wenn man acht Wochen zurückdenkt. Zu jenem Zeitpunkt glaubten viele Experten, dass die Grubenlampe schnell erlischt. Kein anderer Verein wurde so oft als Abstiegskandidat genannt, da die Westsachsen einen Radikalschnitt vollzogen haben und anstelle fertig ausgebildeter Ausländer die eigene A-Jugend in die erste Mannschaft stopften.

SV-Trainer Jörg Grüner kommentiert den sensationellen Saisonstart (9:1 Punkte) der Zwickauer so: "Das war Euphorie pur. Die Serie des ZHC hat gezeigt, wie wenig Wert manchmal Prognosen besitzen. Ich möchte mich deshalb vor dem Derby auch gar nicht erst an der üblichen Kaffeesatzleserei beteiligen." Weil es in der Oberliga so eng geworden ist, hat auch Louis Hertel keine Illusionen. "Mein Ziel ist es, am Samstag erst einmal in den Kader zu kommen", sagt der "Rückraumhalbe", der mit einem Doppelspielrecht ausgestattet ist und auch für die Bundesliga-Junioren des EHV Aue auf Torejagd geht. Der 18-Jährige, der im ersten Semester Wirtschaftswissenschaft an der TU Chemnitz studiert, hat erkannt, "dass unser Trainer im Abstiegskampf niemanden auf die Platte schickt, der es nicht in allen Ecken krachen lässt."

Und genau mit dieser Kampfansage werden die Plauener den ZHC in einer vollen Kurt-Helbig-Halle beeindrucken wollen. Denn Zwickau hat zuletzt zweimal verloren. In Delitzsch und gegen Apolda wurde die überraschende Tabellenführung verspielt. Der Gegner ist angeschlagen, doch beim SV 04 gibt es keinen Grund für Selbstherrlichkeit. "Unser letztes Heimspiel gegen Halle haben wir mit 29:28 gewonnen, weil da alles gepasst hat. Unsere Einstellung, der Teamgeist, das taktische Konzept", hofft Louis Hertel auf einen ähnlich Auftritt. Er kommt übrigens aus einer ziemlich bekannten Handballerfamilie. Vater Lutz war als Linksaußen in Sachsen gefürchtet, und Opa Helmut ist heute noch Staffelleiter der Sachsenliga.