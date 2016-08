Bobenneukirchen geht heftig baden

In den Fußball-Kreisligen und Kreisklassen ist am Wochenende die Punktspielpause zu Ende gegangen. Dabei fielen einige Ergebnisse gehörig aus dem Rahmen.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 30.08.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Vogtlandklasse-Absteiger Straßberg hat sich mit einem beeindruckenden 6:0-Erfolg in Bobenneukirchen an die Tabellenspitze der Kreisliga-Staffel 2 gesetzt. Für 24Stunden hatte zuvor der Leubnitzer SV nach dem 4:0 bei Ranch Plauen die Spitzenposition inne. Routinier Schwabe machte mit seinem Hattrick schon vor der Pause alles klar. Die Aufsteiger starteten sehr unterschiedlich. Während Elsterberg auch dank dreier Treffer von Anzer 4:2 bei Plauen Nord gewann, unterlag Kottengrün II auf eigenem Platz der Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen 1:4.

In der Kreisliga-Staffel 1 dürfte Trainer Uwe Dietz vom VfB Großfriesen sehr zufrieden sein mit dem Auftakt. 6:1 fegte seine Mannschaft den SV Muldenhammer vom Platz und grüßt zunächst von ganz oben. Andere ambitionierte Teams hatten Startprobleme. Absteiger Coschütz mühte sich gegen Aufsteiger VFC Reichenbach zum 1:0, wobei sich VFC-Keeper Neupert zu toller Form aufschwang. Einen Arbeitssieg landete auch der SSV Tirpersdorf, der sich beim Neuling VfB Auerbach III hauchdünn 1:0 durchsetzte. Leer ging auch der Dritte im Bunde der Neuen, die SG Reuth, aus. Bergens 2:1 gegen den neu in der Staffel kickenden TSV Taltitz bescherte die ersten drei Punkte. Nur in Morgenröthe gab es am ersten Spieltag keinen Gewinner zu vermelden. Gegen Wildenau stand es am Ende 1:1.

Aus dem Rahmen fielen am Starttag der Staffel 1 der 1. Kreisklasse einige Resultate - allen voran der 4:1-Auswärtssieg der Trieber beim Relegationsverlierer Ruppertsgrün. Mit einem Knall meldete sich Absteiger Eichigt/Triebel zurück, der den Leidensgenossen Pfaffengrün mit einem derben 6:0 vom Platz fegten. Auch Post Plauen ließ aufhorchen - 4:0 in Weißensand. Rothenkirchen schickte Zobes 5:3 geschlagen nach Hause. Mit drei Treffern war David Müller dabei der erfolgreichste Schütze der Staffel.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse haben sich Dorfstadt und Grünbach-Falkenstein II mit 6:0-Siegen über Brunn II beziehungsweise Theuma/Oelsnitz den ersten Platz gemeinsam gesichert. Bei Dorfstadt war Bachraty viermal erfolgreich. Das glückte auch dem Großzöberner Schneider. Trotzdem verlor seine Mannschaft 4:7 beim VSC Mylau-Reichenbach. Beim Neuling traf Kaiser dreimal. Auch die anderen beiden Spiele der Staffel endeten mit Heimsiegen. Syrau II besiegte Bad Elster 1:0 und Markneukirchen gab Rempesgrün 4:3 das Nachsehen. Dabei sah je ein Spieler pro die Ampelkarte.