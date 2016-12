Concordia Plauen, Jößnitz und Unterlosa in der Zwischenrunde

Favoritenerfolge gab es in den Vorrundengruppen C und D des Hallenfußballturniers um den Pokal der "Freien Presse".

Von Mirko Modes

erschienen am 19.12.2016



Plauen. Vor 183 Zuschauern haben sich am Samstag in der Sporthalle an der Wieprechtstraße in der Vorrunde C der VfB Auerbach II und der SV Concordia Plauen sowie der VFC Adorf als einer der sechs besten Dritten für die Zwischenrunde des Hallenwettbewerbes um den Pokal der "Freien Presse" qualifiziert.

Zwar gewannen die Auerbacher all ihre Spiele, aber berauschend war der Auftritt der noch sehr jungen Mannschaft nicht. Gegen Adorf startete der Vogtlandligist mit 6:2 stark, auch dank dreier Tore von Jastrzembski. Doch schon der Auftritt gegen die nur mit sechs Spielern angereisten Markneukirchener war fußballerisch schwach. Immer wieder versuchten es die technisch überlegenen VfB-Kicker mit Distanzschüssen. Voigt brachte die Obervogtländer sogar in Führung, und Lauterbach schaffte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Das Siegtor gelang den Auerbachern in Unterzahl. Auch gegen Concordia Plauen hatten sie Mühe. Ein Kopfballtor von Oschatz egalisierte Eichhorn für die Plauener. Als Concordias Bauer gefoult wurde, forderte dieser eine Zeitstrafe. Doch nicht der Auerbacher wurde bestraft, sondern Bauer selbst. Auerbach blieb weiterhin schwach, nutzte dann aber doch die Überzahl zum 2:1 durch Krug. Gegen Kürbitz führte der Vogtlandligist nach acht Minuten schon 5:1, um am Ende gerade noch so das 5:4 über die Zeit zu retten. Schon qualifiziert, wurde im letzten Spiel Bad Elster mit 11:1 Toren aus der Halle geschossen. Wiederum traf Jastrzembski, inzwischen als spielender Torwart fungierend, dreifach und erhöhte sein Torkonto auf sechs.

Zweiter wurde Concordia Plauen, weil die Duelle gegen die Verfolger Adorf und Kürbitz knapp gewonnen wurden. Nach dem 4:1 zum Auftakt gegen Bad Elster sicherte der spielende Keeper Glauß mit seinem 1:0 gegen Kürbitz drei wichtige Punkte. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene vergab Kreisligist Kürbitz die Riesenchance zum Ausgleich. Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Auerbach machte die Concordia gegen Adorf den Einzug in die Zwischenrunde perfekt. Vorwerg gelang mit dem 200. Tor des laufenden Wettbewerbs die Führung, die Glauß sogar ausbaute. Polsters Anschlusstor fiel erst in der vorletzten Minute. Gegen Markneukirchen erfüllten die Plauener ihre Pflicht. Vorwerg traf mit seinem fünften Tor zum 3:0-Endstand. Im abschließenden Match stritten Kürbitz und Adorf um Platz 3. Kürbitz musste gewinnen, um mit sieben Punkten vielleicht doch als Dritter in die nächste Runde einzuziehen. Adorf benötigte auch einen Sieg, um am bisher schlechtesten Dritten Ranch Plauen auf Grund des besseren Torverhältnisses vorbeizuziehen. Die Adorfer gewannen 2:0 durch Tore von Jäckel und Schneider, weil die Kürbitzer am Samstag einfach nicht den Hallenfußball spielten, zu dem sie fähig sein können.

Gestern sicherten sich punktgleich der 1. FC Rodewisch und die SG Jößnitz die beiden ersten Plätze. Auch die SG Unterlosa steht mit neun Punkten und positivem Torverhältnis in der Zwischenrunde. Die beiden Topteams der Vorrundengruppe D gaben sich vor 280 Zuschauern keine Blöße und gewannen ihre Partien. Im direkten Duell trennten sie sich 1:1. Marthols Führung konnte der Jößnitzer Dietrich ausgleichen. Rodewisch fegte im Anschluss Theuma/Oelsnitz und Pausa jeweils 7:0 vom Feld. Krohn gelang sogar ein Hattrick. Nach dem 2:0 über Lauterbach ging es im Match gegen Unterlosa nur noch um Platz 1. Remters Führung glich Heinz mit einem Heber aus. Als Becker Unterlosa sogar in Führung brachte, kam Hektik auf. Doch Stolpmann drehte mit seinen beiden Treffern die Partie. Der Knaller des Rodewischers kurz vor Ende zum 3:2 war allein das Eintrittsgeld wert.

Jößnitz besiegte nach dem Auftaktremis Unterlosa 4:1. Beucholds Führung glich der spielende Torwart Stamer für Unterlosa aus. Doch V. Schneider mit zwei Treffern und Dietrich ließen den Jößnitzer Anhang jubeln und die Unterlosaer Fans zittern. Jößnitz legte mit 4:0 gegen Lauterbach, 6:1 gegen Theuma/ Oelsnitz und 3:0 gegen Pausa nach und sicherte sich Platz 2. Während Theuma/Oelsnitz und Lauterbach nicht in das Rennen um den dritten Platz eingreifen konnten, durfte sich Pausa nach zwei Siegen zum Start Hoffnungen machen. Der dritte Sieg gelang den Pausaern jedoch nicht, weil Unterlosa im direkten Vergleich besser war. Stamer und Krüger schossen eine 2:0-Führung für die Rand-Plauener heraus. Liebetraus Anschlusstreffer war für die Pausaer zu wenig. V. Schneider und der Unterlosaer Heinz waren gestern mit jeweils fünf Toren die treffsichersten Fußballer.