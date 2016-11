Der SpuBC ist neuer Tabellenführer

Der SSV Tirpersdorf festigte in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga seine Führung, ohne selbst gespielt zu haben.

Von Olaf Meinhardt und Mirko Modes

erschienen am 15.11.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Aufsteiger VfB Auerbach III zieht in der Kreisliga-Staffel 1 seine Kreise. Im Spitzenspiel ließ er den Coschützern beim 5:1 keine Chance und siegte zum siebenten Mal in Folge. Nur noch zwei Punkte beträgt der Abstand zum Verlierer. Spitzenreiter Tirpersdorf machte damit trotz des Ausfalls seines Spiels beim SV Muldenhammer Boden gut. Am letzten Spieltag vor der Winterpause kommt Auerbach nach Tirpersdorf. Rebesgrün dürfte sich nach dem 2:1 gegen Angstgegner Brunn zeitig aus dem Abstiegskampf heraushalten. In Wildenau freute sich Großfriesen über den ersten Auswärtspunkt. Den trotzte der VFC Reichenbach auch den favorisierten Bergenern ab. Ein Befreiungsschlag glückte den Reuthern, die, mit dem Rücken zur Wand stehend, Taltitz 6:2 überrollten und die rote Laterne an den Gastgeber abgaben.

Das Spitzenspiel der Kreisliga-Staffel 2 hat der SpuBC Plauen bei Fortuna/VFC Plauen 3:2 gewonnen und damit von der Spielgemeinschaft auch die Tabellenführung übernommen. Dabei lagen die Gäste bis zur 62. Minute schon 0:2 zurück. Elsterberg kam in Kürbitz 0:5 unter die Räder und verabschiedet sich langsam aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter. Straßberg konnte seinen Abwärtstrend stoppen und besiegte Lok Plauen 1:0. Der bisherige Tabellenvierte Oelsnitz II kam in Pausa nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der Pausaer Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmolz trotzdem, weil das bisher sieglose Team von Kottengrün II 4:0 in Lauterbach gewann. Neues Schlusslicht ist der SV Bobenneukirchen, der in Leubnitz 1:6 abgefertigt wurde. Kunze schoss vier Tore für die Leubnitzer. Dreifach war Christoph Zeuner erfolgreich. Er gewann mit dem VfB Nord das zweite Plauener Derby gegen Ranch.

Was ist nur mit Triebel/Eichigt los? Auch bei Post Plauen blieb die Spielgemeinschaft sieglos. Sie kassierte dort ihre dritte Saisonniederlage (1:3) und fällt langsam aus dem Feld der Kandidaten der Staffel 1 der 1. Kreisklasse für den Aufstieg. Auf Platz 2 hat sich Pfaffengrün platziert. 1:0 hieß es am Ende auf dem Ausweichplatz in Thoßfell gegen den Letzten Limbach. Auch Ruppertsgrün bleibt oben dran. Gegen Rothenkirchen blieb die Mannschaft beim 2:0 zum achten Mal ungeschlagen. Zobes hält den Rhythmus. Einer Niederlage ließ man jüngst schon zweimal einen Sieg folgen. Nach dem 3:2 bei Eintracht Auerbach sind aller guten Dinge jetzt drei. Neben Spitzenreiter Trieb, der pausierte, musste auch Klingenthal passen. Die ersten Winterboten verwandelten den Hartplatz in eine große Schneematsch-Pfützen-Landschaft. Gegner Weißensand konnte zu Hause bleiben.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse trennten sich Bad Brambach und Bad Elster torlos. Auch für Dorfstadt reichte es in Rempesgrün nur zu einem 1:1. Der souveräne Spitzenreiter Syrau II musste den Weg nach Markneukirchen gar nicht antreten, die Obervogtländer traten wegen Spielermangels nicht an. Die Partie von Grünbach-Falkenstein II bei Brunn II fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Das Schlusslicht Theuma/Oelsnitz musste im Heimspiel gegen den VSC Mylau-Reichenbach acht Gegentore einstecken. Neben zwei Eigentoren traf Szameitat dreifach.