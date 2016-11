Deutsche Meisterschaft verläuft erfolgreich

Schwimmen: Plauener präsentieren sich gleich dreifach in guter Form

erschienen am 24.11.2016



Berlin/Zwickau. Hervorragende Leistungen bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft, 68 Podestplätze und drei Pokale beim Herbstschwimmfest in Zwickau, achtmal Edelmetall bei der Kurzbahnmeisterschaft in Sachsen-Anhalt - so liest sich das Ergebnis des Wochenendes der Schwimmvereine SVV Plauen und SC Plauen 06.

Bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Berlin konnte sich die SVV-Staffel der Männer über viermal 50 Meter Freistil sowie Lagen deutlich verbessern. Ihr gelang auf einer Randbahn startend jeweils der Sieg in ihrem Lauf. In 1:36,63 Minuten belegten die Vogtländer in der Freistil-Staffel Platz 20. Das bedeutete eine Steigerung um über drei Sekunden zur Qualifikationszeit. Noch etwas deutlicher viel die Bestzeit in der Lagenstaffel aus. Am Ende reichte es für Philipp Albert, Gregor Schmidt, Felix Schröter und Gabriel Stolze zu Platz 23. "Nur noch fünfeinhalb Sekunden bis Bronze", sagte Stolze mit einem Schmunzeln in Bezug auf die viermal 50 Meter Freistil. Für den SC 06 lieferte Antonia Damisch in Berlin einen guten Wettkampf ab. Über 200 Meter Rücken stand Platz 14 in der Juniorenwertung und Platz 37 in der offenen Klasse in den Ergebnislisten. In 1:06,12 Minuten absolvierte Damisch zudem die 100 Meter Lagen. Dies bedeutete neben dem 13. Platz in der Juniorenwertung auch eine Verbesserung des Vogtlandrekordes.

Nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch beim Herbstschwimmfest in Zwickau waren vogtländische Sportler am Start. Erfolgreichster SC-Schwimmer war Lukas Wiediker mit vier Siegen. Für den SVV waren Lene John und Ludwig Müller mit je drei Siegen am erfolgreichsten. Zweimal ganz oben standen Lucy Begale (SC), Luise Neudel, Til Neumeister, Jordi Bremmers und Lydia Turczyk (alle SVV). Zudem erkämpfte sich eine Vielzahl von weiteren Schwimmern Plätze auf dem Treppchen. Zusätzlich gab es für Lukas Wiediker, Luise Neudel und Emely Lauterbach einen Pokal für die punktbeste Leistung der Veranstaltung.

Als Einzelkämpferin war Nelia Will bei der Kurzbahnmeisterschaft von Sachsen-Anhalt in Bitterfeld-Wolfen erfolgreich. Jeweils viermal Gold und Silber nahm sie mit nach Hause. Ihre Siege konnte sie auf 50 und 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken sowie 100 Meter Lagen erringen. (fxs)