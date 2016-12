Die 3. Liga ist zurzeit noch kein Thema

Auf dem dritten Platz der Regionalliga Ost gehen die Volleyballer des VSV Oelsnitz ins neue Jahr. Dabei war sogar noch ein bisschen mehr drin.

Von Thomas Gräf

erschienen am 30.12.2016



Oelsnitz. Nach der Hälfte der Spiele liegen die Oelsnitzer Volleyballer durchaus im Plan. Platz 1 bis 3 hieß die Zielstellung, die der Verein bei seiner Teamvorstellung im Sommer ausgab. Und hätten die Sperken nicht in den abschließenden beiden Punktspielen verloren (0:3 gegen den USV TU Dresden, 1:3 beim Dresdner SSV) hätten sie am Ende des Jahres 2016 sogar an der Spitze der Regionalliga gestanden und statt der zweiten Vertretung der LE Volleys aus Leipzig das Klassement angeführt.

"Das ist schon etwas ärgerlich", sagt VSV-Trainer Alexander Krug, der das Amt im Sommer von seiner Vorgängerin Silke Böhme übernommen hatte und zugleich auch Sportlicher Leiter des Vereins ist. "Da hat der Mannschaft in manchen Situationen die Konstanz gefehlt, wir haben unsere Chancen zu leichtsinnig vergeben. Zudem waren das aber auch zwei Gegner, die uns von ihrer Spielweise her einfach nicht liegen."

Selbst wenn der VSV drei der jüngsten vier Partien verloren hat: Die bisherige Bilanz ist mit sechs Siegen und drei Niederlagen aus neun Begegnungen nicht die schlechteste. "Ich bin zufrieden", sagt Krug. "Wir hatten eine gute Vorbereitung, sind gut in die Saison gestartet, haben uns gesteigert und zwischenzeitlich die Tabellenführung erobert."

Gut eingefügt haben sich laut Krug auch die beiden Neuzugänge. Sowohl Falko Ahnert (zuvor beim Regionalliga-Kontrahenten Jena aktiv) als auch der vormals mit Oberlosa in der Landesklasse spielende Yves Heinig bräuchten natürlich ihre Zeit, um sich an die Spielweise ihrer neuen Mannschaft zu gewöhnen, bei Heinig kommt noch der Sprung in eine viel höhere Spielklasse dazu. "Beide machen ihre Sache gut, die Abstimmung wird immer besser", urteilt Krug.

Auch neben dem Parkett wollen die Oelsnitzer noch besser werden. Eine Erhöhung des Zuschauerschnitts von 250 auf 300 hatte sich das Aushängeschild des vogtländischen Volleyballs vorgenommen. Und da scheint man auf einem guten Weg. "Die Unterstützung von den Rängen ist aus meiner Sicht sensationell", lobt der Trainer. "So voll wie gegen Leipzig mit 375 Zuschauern war die Halle lange nicht mehr. Wir arbeiten daran, dass wir den Fans häufiger derartige Erlebnisse bieten können."

Was tun die Oelsnitzer, sollten sie sich am Saisonende das Aufstiegsrecht in die 3. Bundesliga erspielt haben? "Es hat sich nichts geändert. Sollte das passieren, werden wir uns zusammensetzen und beraten, was wir tun. Wenn wir zum zweiten Mal das Abenteuer 3. Bundesliga an Angriff nehmen sollten, wollen wir auch die Chance haben, dort einigermaßen mitzuspielen zu können." Das war beim bisher einzigen Gastspiel vor vier Jahren nicht gelungen. 2012/13 stieg der VSV chancenlos gleich wieder ab. Im gesamten Saisonverlauf der damals neu gebildeten 3. Liga Ost holten die Vogtländer nur zwei Punkte.

"Der Sprung in Liga 3 ist schon sehr groß", schätzt Alexander Krug ein. "Das sieht man ja an den Markkleebergern. Die waren souveräner Vorjahresmeister in unserer Regionalliga-Staffel und kämpfen jetzt als Drittletzter in der 3. Bundesliga mühevoll um den Klassenerhalt." Bei den Sperken müsste alles passen, um den Schritt dorthin zu wagen. "Wir wollen die Kirche erstmal im Dorf lassen, das liegt alles noch in weiter Ferne", sagt der Coach. "Mal sehen, was bis Saisonende noch alles passiert."

Bis dahin sind noch neun Spiele zu bestreiten. "Und dafür trainieren wir aktuell sehr intensiv", sagt Krug. "Wir sind guter Dinge, dass wir eine ordentliche Rückrunde hinlegen." Schon am 7. Januar geht der Liga-Alltag für die Oelsnitzer weiter. Dann sind sie beim SSV Reudnitz zu Gast. Am 14. Januar steht das erste Heimspiel des Jahres 2017 gegen den TSV Leipzig an.