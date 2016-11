Die Abwehr legt den Grundstein

Mit einem 37:32-Heimsieg gegen den TSV Zschopau haben sich die Rodewischer Handballwölfe am Sonntag auf den drittletzten Rang in der 1. Bezirksklasse vorgekämpft.

erschienen am 22.11.2016



Rodewisch. Für beide Mannschaften ging es im Duell der Tabellennachbarn darum, mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Gäste hatten bereits fünf Pluspunkte eingefahren, aber zuletzt auch drei deftige Niederlagen kassiert. Gegenüber der Pleite im Vogtlandderby in Oelsnitz (33:43) vor Wochenfrist hatte sich bei Rodewisch die Personalsituation etwas entspannt. Torwart Markus Kämpfer stand ebenso zur Verfügung wie Christian Kistner. Wenn auch ein oder zwei Spieler angeschlagen waren, so bestanden diesmal zumindest mehr Wechselmöglichkeiten.

Es entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach dem 4:4 konnten die Wölfe in Unterzahl bis zum 6:5 (10.) eine knappe Führung behaupten. Bis zur 21. Minute neutralisierten sich beide Mannschaften, die Führung wechselte hin und her. Bei den Wölfen musste dann der angeschlagene Andre Günther auf die Außenposition, Hannes Groß kam für den Rückraum. Gestützt auf eine ab diesem Zeitpunkt sehr gute Deckungsarbeit und einem gut aufgelegten Markus Kämpfer im Tor stellte Rodewisch die Offensive des Gegners vor größere Probleme.

Da die Rodewischer Angriffe nach Ballgewinnen sehr zielstrebig vorgetragen wurden, erspielte sich der Gastgeber mit 15:11 eine erste deutlichere Führung. Kurz vor der Pause nutzten die Rodewischer auch ihre erste Überzahlsituation richtig gut aus und konnten ohne weiteren Gegentreffer mit einer 17:12-Führung in die Kabinen gehen. In der Pause musste Rodewischs angeschlagener Kreisläufer Christian Lippold zu Beginn des zweiten Abschnittes auf die Bank, Christian Kistner übernahm seinen Part und tat dies sehr gut.

Trotzdem gelangen den Zschopauern gleich drei Treffer zum 18:15 und manch einer im Wölfe-Lager ahnte Schlimmeres. Doch der Spielverlauf und die Art und Weise des Auftretens hatte genügend Sicherheit gegebenen. Mit einem Zwischenspurt zog Rodewisch von 19:16 auf 23:16 davon. Dies schien die Gäste zu beeindrucken. Sie fanden kaum noch Lücken und kamen in der Abwehr meist zu spät. Trotz nun doch wieder fehlender Wechselmöglichkeiten behaupteten die Hausherren bis zur 50. Minute den sicheren Vorsprung.

Mit dem 31:24 machte sich bei den Wölfen der Kräfteverschleiß bemerkbar. Zschopau gab sich nicht auf und verkürzte zum 27:31. Doch ihren Vorsprung behaupteten die Einheimischen mit letztem Einsatz. Ein wiederum kurzer Zwischenspurt vom 33:29 zum 35:29 (56.) sorgte quasi für die Entscheidung. Am Ende feierten die Wölfe völlig verdient den zweiten Saisonsieg mit einem über weite Strecken überzeugenden 37:32.

"Abgesehen von den letzten zehn Minuten hat eine geschlossene Abwehrleistung den Grundstein für den Erfolg gelegt", bilanzierte der Rodewischer Spielertrainer Steffen Schnabel zufrieden. "Nun gilt es, auf diese Leistung aufzubauen." (sebt)

Statistik Rodewisch: Kämpfer, Zuber - Groß (3), Günther (5), Kistner (2), Lippold (2), Maslo (5), Schnabel (11/2), Tysar, Walter (9). Strafwürfe: 2 (2 verwandelt). Zeitstrafen: 3.