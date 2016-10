Die Neulinge mischen die Liga auf

Nach neun Spielen stehen die Aufsteiger Rotschau und Mühltroff auf den Rängen 3 und 5 in der Fußball-Vogtlandliga. Vor allem letztere Mannschaft hatte das nicht erwartet.

Von Thomas Gräf

erschienen am 28.10.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Die Mühltroffer Fußballer sind nach dem 2:0-Heimsieg im Duell mit Rotschau auf den fünften Platz der Vogtlandliga vorgerückt. Am 10. Spieltag ist die Elf von Trainer Thomas Pieles nun beim 1. FC Rodewisch zu Gast. Dem Vorjahreszweiten ist vergangenen Sonntag mit einem 3:1 bei Stahlbau Plauen der dritte Saisonsieg geglückt, der aktuell Platz 12 bedeutet.

"Wir sind schon ein wenig erstaunt, dass es so gut läuft", sagt Thomas Pieles. "Wir hatten ja anfangs die Befürchtung, dass wir eine Rolle wie Reumtengrün eine Saison zuvor einnehmen könnten, zumal ja alle unserer Spieler erstmals in einer so hohen Liga auflaufen." Das aktuell starke Auftreten sei einem Zusammentreffen vieler verschiedener Faktoren geschuldet. Pieles: "In der Mannschaft herrscht ein hervorragender Zusammenhalt, auch sind wir in der Breite sehr gut aufgestellt und können so Ausfälle immer wieder kompensieren. Die Mannschaft konnte bisher auch immer eine sehr gute Leistung abrufen. Und vielleicht sind wir bisher wohl auch unterschätzt worden." Die Partie gegen Rodewisch gehe man mit einer gewissen Demut an. "Das ist ein namhafter Verein mit einer guten Mannschaft, die voriges Jahr beinahe Meister geworden wäre. Daher sind wir wie in eigentlich jedem Spiel der Außenseiter, alles andere als eine Niederlage für uns wäre eine Überraschung. Aber auch in dem Fall würde die Welt für uns nicht untergehen."

An der Tabellenspitze hat der SV Fronberg Schreiersgrün mit einem 5:2-Erfolg beim FC Werda seinen Vorsprung vor dem Zweiten auf vier Punkte ausgebaut. Nun erwartet man die zweite Mannschaft des VfB Auerbach (Rang 8). Während Schreiersgrün weiter unbesiegt bleibt, gingen die Auerbacher zuletzt nach drei Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Rang 2 besetzt derzeit die SG Neustadt. Im Heimspiel gegen die SG Stahlbau Plauen haben die Neustädter die Favoritenbürde zu tragen, zumal die Plauener erst eines der bisherigen neun Spiele gewinnen konnten und Vorletzter sind.

Platz 3 belegt die SG Rotschau als bestplatziertester Aufsteiger. Nun erwartet der Vogtlandklasse-Meister den VfB Lengenfeld (Platz 7), der sicher noch an der jüngsten 0:2-Niederlage im prestigeträchtigen Stadtderby gegen den BSV Irfersgrün zu knaupeln hat. Mit besagtem Erfolg ist Irfersgrün auf Rang 6 vorgerückt und könnte mit einem Heimsieg gegen den Tabellen-Zehnten 1. FC Wacker Plauen seinen Höhenflug fortsetzen. Wacker ist nach einem Raketenstart aus der Spur, konnte die jüngsten fünf Partien nicht gewinnen und belegt nun Platz 10.

Vor den Wackeranern hat sich mit Grün-Weiß Wernesgrün der dritte Aufsteiger eingerichtet. Vier Spiele ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis) heißt die eindrucksvolle Bilanz, mit der man einen einstelligen Tabellenplatz erobert hat. Nun gastiert Schlusslicht Grünbach-Falkenstein, das allerdings vergangenen Samstag den ersten Saisonsieg (1:0 gegen den SC Syrau) einfahren konnte. Die Kicker von der Drachenhöhle rennen als Elfter ihren Erwartungen weiter kräftig hinterher. Ob nun ausgerechnet im Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Werda Besserung gelingt, scheint fraglich, denn die Werdaer Offensivabteilung hat in den bisherigen drei Auswärtsspielen bereits sagenhafte 20 Treffer erzielt.