Die SG Medizin braucht jetzt einen neuen Siegerpokal

Beim 14. Internationalen Bäderturnier kreuzten am Samstag im Kurhaus Bad Elster die Fechter die Klingen. Vendula Tylová und Petr Šedivý aus dem tschechischen Pisek belegten in der Teamwertung den ersten Platz.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 09.11.2016



Bad Elster. Fechten gleicht einem Drahtseilakt: Knapp zwei mal 14 Meter misst die Planche, und das muss ausreichen für die Finten, Angriffe und Meidbewegungen beim Verteidigen. Was für den Außenstehenden leicht und locker aussieht, bedeutet für die Wettkämpfer eine Herausforderung für den ganzen Körper. Schweiß floss am Samstag in Strömen, was nicht nur an den Schutzmasken lag. Insofern ist es verständlich, dass von jedem der 20 Teilnehmer während sechs Stunden Turnierdauer mehrere Wasserflaschen geleert wurden. Fechten verlangt ein Höchstmaß an Schnelligkeit, Reaktionsvermögen und Konzentration und ist zudem ein geballtes Fitnesstraining zur Verbesserung der individuellen Körpersilhouette.

Gleich dreieinhalb Mannschaften stellte die SG Medizin Bad Elster als Gastgeber. Knapp am Podest vorbei rutschte Luisa Hammerschmidt, die zusammen mit Christoph Callsen aus Helmbrechts auf die Planche ging. Laura Schlott/Lothar Vigelahn, Sabrina Schlott/Detlef Schlott und Anke Meisel/Olaf Schlott belegten Plätze im Mittelfeld. Auch sie konnten nicht verhindern, dass es jetzt soweit ist: Ein neuer Pokal muss her, denn nach ihrem dritten Erfolg in Folge bleibt die Wandertrophäe bei Vendula Tylová und Petr Šedivý in Pisek. Zwar wurden die Beiden in den Einzelwertungen jeweils "nur" Zweite, aber als Team konnten die anderen Mannschaften ihnen nicht das Wasser reichen. Dennoch war das Bäderfechtturnier alles andere als eine langweilige Angelegenheit. Die meisten der Gefechte endeten äußerst knapp. Bei den Frauen beispielsweise setzte sich Carolin Kolbe aus Halle im Finale hauchdünn 10:9 gegen Vendula Tylová durch.

Kaum zu trösten war Laura Schlott, die nach der Niederlage im vorletzten Kampf mit sich haderte - "Ich bin selbst dran Schuld. Das musste wirklich nicht sein" - und damit den dritten Platz in der Gesamtwertung um einen Treffer verpasste. Dass dieses Mal nur zehn Mannschaften antraten, begründete Mitorganisator Michael Höfer so: "Kurzfristig haben einige Mannschaften abgesagt, weil andere Wettkämpfe parallel stattfanden. Außerdem fehlten Einzelkämpfer wegen Krankheit."

Ergebnisse Mannschaft: 1. Vendula Tylová/Petr Šedivý (Pisek/Tschechien), 2. Beate Schenkel/Jens Jarsetz, 3. Susann Schober/ Steffen Weise (alle Halle), 4. Luisa Hammerschmidt/Christoph Callsen (Bad Elster/Helmbrechts), 5. Laura Schlott/Lothar Vigelahn, 7.Sabrina Schlott/Detlef Schlott, 8. Anke Meisel/Olaf Schlott (alle Bad Elster). Frauen: 1.Carolin Kolbe (Schkeuditz), 2. Vendula Tylová (Pisek/Tschechien), 3. Beate Schenkel (Halle), 4. Laura Schlott, 5. Sabrina Schlott, 6. Luisa Hammerschmidt, 9. Anke Meisel (alle Bad Elster). Männer: 1. Steffen Weise (Halle), 2.Petr Šedivý (Pisek/Tschechien), 3. Jens Jarsetz (Halle), 5. Olaf Schlott, 6. Lothar Vigelahn, 8.Detlef Schlott (alle Bad Elster).