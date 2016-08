Drei VogtlÃ¤nder bei WM in Australien dabei

Drei Vogtländer bei WM in Australien dabei

Auf die Triathleten Franz Hopfmann, Uwe Drechsel und Andreas Maul wartet der Höhepunkt des Jahres. Den Wettkampf gehen die Sportler mit ganz unterschiedlichen Zielen an.

Von Anika Heber

erschienen am 27.08.2016



Plauen. Franz Hopfmann ist guter Dinge für seinen dritten WM-Start. Nach vielen Monaten harten Trainings, das der 35-Jährige ohne Verletzungen und Krankheiten absolvieren konnte, soll es im australischen Mooloolaba beim Wettkampf über die Halbdistanz für einen Platz unter den besten 15 seiner Altersklasse reichen. Vor allem für die 90 Kilometer auf dem Rad hat er sich einiges vorgenommen. "Das war bisher eher meine schlechteste der drei Disziplinen. Ich fahre jetzt vorn ein größeres Ritzel und habe im Training an der Intensität gearbeitet", so der Athlet der SG Falkenstein, auf den im Rennen zudem 1,9 Kilometer Schwimmen und 21,1 Kilometer Laufen warten.

Generell ist Hopfmann, der vor einer Woche an der Pöhl über die Sprintdistanz Zweiter wurde, sehr zufrieden mit seiner Vorbereitung. "Es hat alles ein bisschen besser gepasst, überall habe ich ein bisschen was optimiert. Das lief alles am Limit, jede freie Minute war neun Monate lang verplant", erzählt der 35-Jährige. Die Schinderei habe er auch deshalb auf sich genommen, weil es vielleicht vorerst das letzte Jahr sei, wo er so viel Zeit für den Sport investiere.

Die Halbdistanz-Weltmeisterschaft in Australien wollen mit Uwe Drechsel und Andreas Maul zwei weitere Vogtländer im Feld der mehr als 3000 Teilnehmer aus aller Welt meistern. Letzterer allerdings macht sich mit gemischten Gefühlen auf die Reise nach Australien. "Meine Saison verlief alles andere als gut. Ich will auf jeden Fall ins Ziel kommen und hoffe, unter fünf Stunden zu bleiben", sagt der 32-Jährige, für den eine Absage seiner WM-Premiere nicht in Frage kam. Während es in der Vorbereitung auf die Saison noch passte, fühlte sich Maul nach eigener Aussage in den ersten Wettkämpfen schlapp und kraftlos. An regelmäßiges Training sei anschließend nicht mehr zu denken gewesen. "Ich habe sicherlich mal dran gedacht, alles hinzuschmeißen. Aber die Reise war gebucht. Vielleicht lässt die Atmosphäre vor Ort den Knoten platzen", so der Neudorfer, der seit drei Jahren in Zwickau lebt und in Australien für das Team FangtDasGnu aus Limbach-Oberfrohna startet.

Andreas Maul und Franz Hopfmann steigen heute gemeinsam in den Flieger Richtung Down Under, wo Uwe Drechsel vom LATV Plauene seit gestern bereits ist. Den Zeitraum bis zum Wettkampf am 4. September braucht der 57-Jährige wie die anderen beiden Sportler, um sich an die Zeitumstellung und die Gegebenheiten vor Ort zu gewöhnen. Von Deutschland aus hat er sich schon ein wenig über die Wettkampfstrecken informiert: "Im Meer zu schwimmen ist nicht ohne. Der Rad- und Laufkurs sind zumindest von den Höhenmeter unspektakulär." Für den Vizelandrat des Vogtlandkreises - das Amt übernahm er 2015 - soll es ein Platz im Mittelfeld werden. "Erstes Ziel ist es, gesund mit den Füßen im Wasser zu stehen. Dann will ich ordentlich und erhobenen Hauptes ankommen", sagt er. Durch die berufliche Veränderung blieb in der Vorbereitung auf seinen fünften WM-Start nicht so viel Zeit zum trainieren. Und mit kurzen Einheiten meistere man keine Mitteldistanz, wie Drechsel betont: "Mit 30 Minuten Training kann ich keinen Marathon laufen. Bei den langen Strecken braucht man einfach die Umfänge, im Durchschnitt sind es zur Zeit so zwei Stunden pro Tag."

Wenn am 4. September das sportliche Ziel der Reise nach Australien mit hoffentlich erfolgreichem Ausgang für die drei Vogtländer Vergangenheit ist, nehmen sie sich alle noch ein bisschen Zeit, Land und Leute näher kennenzulernen.