Favoriten erreichen die Zwischenrunde

Vier Vogtlandligisten und der SpuBC Plauen haben sich in den ersten beiden Runden des Hallenfußballturniers um den Pokal der "Freien Presse" durchgesetzt. Auch der 1. FC Ranch Plauen kann hoffen.

Von Mirko Modes und Rainer Taubald

erschienen am 12.12.2016



Plauen/Rodewisch. Vor 170 Zuschauern haben sich am Samstag in der Plauener Sporthalle an der Wieprechtstraße der 1. FC Wacker Plauen, die SG Neustadt und Stahlbau Plauen (als einer der sechs besten Staffeldritten) als erste Mannschaften für die Zwischenrunde des Hallenwettbewerbes um den Pokal der "Freien Presse" qualifiziert. Gestern zogen vor gut 200 Zuschauern in Rodewisch der VfB Lengenfeld und der SpuBC Plauen nach. Der Staffeldritte 1. FC Ranch Plauen hat mit neun Punkten und ausgeglichenem Torekonto ebenfalls gute Chancen auf ein Weiterkommen.

In der Vorrunde A machten die drei Vogtlandligisten wie erwartet die drei ersten Plätze unter sich aus. Im ersten Duell der Top-Mannschaften ging Stahlbau durch Wunderlich nach Fehler von Kaiser gegen Neustadt in Führung. Wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn Schiedsrichter Rüggeberg das Ballwegschlagen des spielenden Neustädter Torwarts bestraft hätte? So kam Neustadt durch ein glückliches Tor von K. Herrmann und den Treffer von Tenner zu einem 2:1-Sieg. Stahlbau verspielte auch gegen Wacker Plauen eine Führung, und das sogar zweimal. Hartungs 1:0 beantwortete Grellmann, und Vogts 2:1 egalisierte Degelmann. Grellmann und Wendt brachten Wacker auf die Siegerstraße.

Im Endspiel um den Gruppensieg waren die Neustädter leicht favorisiert, doch Wacker ging durch Grellmann in Führung. Hommel glich für Neustadt aus. Um Gruppensieger zu werden, musste Wacker gewinnen. Winkler schaffte dies mit seinem 2:1 nach einem Konter. Mit sechs Treffern zeigten sich die Neustädter Klaus und K. Herrmann sowie der Wackeraner Grellmann am treffsichersten. Den ersten Hattrick feierte Neustadts spielender Torwart Rauh beim 11:0-Kantersieg über Großzöbern. Wacker Plauen hatte in den ersten beiden Begegnungen erheblich Mühe. Sowohl gegen Ruppertsgrün als auch gegen Lok Plauen gewann man erst nach anfänglichem Rückstand.

In der Vorrunde B gewann der einzige Vogtlandligist Lengenfeld mit deutlichen Siegen gegen Post Plauen (6:2), Weischlitz (3:1), Taltitz (4:0) und Ranch Plauen (4:0) das Turnier. Die Rancher hielten lange Zeit gegen Lengenfeld ein 0:0. Erst nach der Roten Karte, viele Besucher hatten Gelb erwartet, nach hartem Körpereinsatz für Torhüter Sadzewicz und einer weiteren Gelben für Wunderlich entschied der VfB in doppelter Überzahl das Spiel. Der Ranch Torhüter wurde für zwei Turnierspiele gesperrt.

Die einzige Niederlage der Lengenfelder im letzten Turnierspiel gegen SpuBC Plauen (1:3) hatte einen faden Beigeschmack, weil der schon feststehende Turniersieger gegen die hoch motiviert agierenden Plauener vom SpuBC, die einen Sieg zum Weiterkommen benötigten, kämpferisch und spielerisch enttäuschte. Punktgleich (je 9) mit dem SpuBC und nur durch das schlechtere Torverhältnis getrennt wurde der 1. FC Ranch guter Dritter.

Das Turnier lebte gestern von der großen Spannung, wer den zweiten Platz belegt. Auch Weischlitz und Post Plauen waren mit je sieben Punkten nahe dran. Seifert sorgte im direkten Vergleich für das 1:0 der Plauener. Nachdem Schramm zum 1:1 traf, hatten beide noch etliche Hochkaräter zum Sieg. Nach Toren von Wolfgram und Hartung und einem Gegentor vom spielenden Torhüter Hohmuth gewann Post überraschend gegen den SpuBC. Der wurde wieder überraschend von den Ranchern durch Treffer von Gorski (2), Werner und Patermogan mit 4:2 besiegt.

Das Vogtlandklasseteam aus Weischlitz unterlag nach Treffern von Zaretzky und Hartung gegen den SpuBC 0:2 und hatte nach der Niederlage gegen Lengenfeld nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen. Die hatte aber Post Plauen im vorletzten Spiel gegen Ranch Plauen. Doch die Rancher gewannen mit ihrem spielenden Torhüter Müller das entscheidende Spiel 3:1 und können als Dritter hoffen.