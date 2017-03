Festung Großfriesen geknackt

In den Fußball-Kreisligen endeten am Wochenende gleich mehrere Heimserien. In den Kreisklassen gab es gleich Tore satt.

Von Mirko Modes Und Olaf Meinhardt

erschienen am 21.03.2017



Plauen. Der Leubnitzer SV ist nach der 1:3-Niederlage bei Plauen Nord um drei Plätze in der Tabelle der Kreisliga Staffel 2 abgerutscht und damit der Verlierer des Spieltages. Damit bleibt der Elsterberger BC als einziger hartnäckiger Verfolger der Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen übrig. Der Spitzenreiter löste die Pflichtaufgaben in Pausa mit 2:0. Elsterberg gewann sein Auswärtsmatch bei Oelsnitz II 4:1 und steht weiterhin mit sieben Punkten Rückstand auf dem zweiten Rang. Lok Plauen hat mit dem 3:2 bei Kottengrün II den dritten Platz erobert und liegt punktgleich vor Plauen Nord und Leubnitz. Einen Punkt dahinter folgt Straßberg nach dem ungefährdeten 3:1 bei Ranch Plauen. Während das Spiel des Schlusslichtes Bobenneukirchen gegen den SpuBC Plauen ausfiel, hatte Lauterbach gegen Kürbitz 1:3 das Nachsehen.

In der Kreisliga-Staffel 1 sorgte Schlusslicht Taltitz mit dem 3:2-Sieg beim bis dahin daheim ungeschlagenen SV Coschütz für den Paukenschlag des Tages. Die Chancen auf den Ausgleich machte Gästekeeper Häußler mehrfach zunichte. Dank des Erfolges und der 0:6-Niederlage des VFC Reichenbach gegen Auerbach III hat Taltitz nur noch vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang. Auf dem steht erstmals seit dem 6. Spieltag wieder Reuth, das in Ellefeld bis in die erste Minute der Nachspielzeit sogar vom Sieg träumen konnte und beim 3:3 immerhin einen Punkt holte. Das Derby im Waldgebiet zwischen Morgenröthe-Rautenkranz und Muldenhammer sah bis zur 80. Minute die Gastgeber vorn, ehe Muldenhammer noch zwei Treffer gelangen. Überraschend war zudem der 1:0-Erfolg von Brunn in Bergen, denn es war der erste Auswärtssieg der Gäste in dieser Saison. Zugleich riss damit die Heimserie von Bergen, das auf eigenem Platz bis dahin ungeschlagen war. Erstmals stand Großfriesen nach dem 1:2 gegen Spitzenreiter Tirpersdorf daheim mit leeren Händen da. Ohne Heimniederlage ist nun noch Wildenau, das 3:0 gegen Rebesgrün gewann.

Während in der Staffel 2 der 1.Kreisklasse das Spiel Syrau II gegen Rempesgrün ausfiel, trat der VSC Mylau-Reichenbach gegen Bad Brambach gar nicht erst an. Den zweiten Platz festigte Grünbach-Falkenstein II durch ein 3:0 über Großzöbern. Beim 5:0 von Markneukirchen über Brunn II zeichnete sich Spies als dreifacher Torschütze aus.

In der Staffel 1 der 1. Kreisklasse fielen in fünf Spielen 31 Tore. Ausgerechnet den bis dahin am längsten ungeschlagenen Ruppertsgrünern blieb ein Treffer verwehrt. Im Spitzenspiel verloren sie klar 0:6 gegen Klingenthal und rutschten von Rang 2 auf 5 ab. Nichts anbrennen ließ Herbstmeister Trieb, der in Rothenkirchen 6:1 gewann. Pfaffengrün gelang das 3:2-Siegtor in Weißensand erst kurz vor Abpfiff. Den höchsten Erfolg vermeldete Eichigt/ Triebel mit dem 7:1 gegen Eintracht Auerbach. Zobes siegte bei Schlusslicht Limbach 4:1.