Germania schlieÃŸt zum Spitzenreiter auf

Germania schließt zum Spitzenreiter auf

Die Zweitliga-Ringer aus Markneukirchen haben ihren Heimkampf gegen den RSK Gelenau 26:7 gewonnen. Nun wartet ein Vogtlandderby.

Von Jörg Richter

erschienen am 11.10.2016



Markneukirchen. Die Markneukirchener scheinen die Niederlage eine Woche zuvor in Lübtheen gut verdaut zu haben. Mit dem Heimsieg vor knapp 200 begeisterten Zuschauern schlossen sie nach Punkten zum Tabellenführer aus Mecklenburg auf, da der sich überraschend eine Niederlage gegen Thalheim leistete.

Gelenau trat vorrangig mit Eigengewächsen an, nur der Pole Andrzej Sokalski verstärkte die Mannschaft aus dem Erzgebirge im Mittelgewicht. Wie schon gegen den FC Erzgebirge Aue tauschten bei Germania Roman Walter und Valerij Borgoiakov die Gewichtsklasse. Walter trat im leichtesten Limit bis 57 Kilogramm an, musste jedoch kein Gewicht reduzieren, da Gelenau keinen Papiergewichtler zur Verfügung hatte. Sein Gegner Björn Lehnert hielt das vorgeschriebene Gewichtslimit ebenso wie Walter nicht ein, und im Wettkampfprotokoll wurde ein 0:0 eingetragen. Verzichten mussten die Zuschauer auf das Duell nicht, den Pflichtfreundschaftskampf entschied Walter noch in der ersten Runde mit 16:0 Punkten vorzeitig für sich.

Mindaugas Mizgaitis machte nicht viel Federlesen mit Lucas Kästel, den er in nur einer Minute mit 16:0 Punkten von der Matte fegte. Zumindest noch in die Kampfpause kam RSK-Bantamgewichtler Daniel Franke gegen Markneukirchens Valerij Borgoiakov. Der Germania-Ringer band aber kurz nach Wiederanpfiff den Sack zu und stellte beim 18:2 den erforderlichen Abstand zum Abbruchsieg durch technische Überlegenheit her.

Kurz machte es auch Lukasz Dublinowski, der nach einer Minute 16:0 Punkte gegen Rico Richter gesammelt hatte. Justin Müller schaffte in seinem ersten Zweitligaeinsatz in dieser Saison einen 6:2-Punktsieg gegen den erfahrenen Stefan Saul und schraubte damit das Markneukirchner Punktekonto nach fünf von zehn Begegnungen auf 14:0. Das Markneukirchener Trainergespann nutzte die Begegnung gegen den Tabellenletzten, um auch die Eigengewächse zum Einsatz zu bringen. So kämpfte neben Justin Müller auch Anton Noack erstmals in dieser Saison für das Zweitligateam. Er unterlag zwar gegen Kevin Mehlhorn, machte aber im ungewohnten griechisch-römischen Stil einen ordentlichen Kampf und ließ nur drei Mannschaftspunkte für seinen Kontrahenten zu.

Einen Kurzauftritt hatte Radoslav Vasiliev, der den jungen Erik Löser in 2:22 Minuten mit 16:0 Punkten vorzeitig bezwang. Angeschlagen stellte sich André Backhaus in den Dienst der Mannschaft, gegen Andrzej Sokalsi gab der Routinier jedoch verletzungsbedingt auf. Die beiden Markneukirchner Weltergewichtler Boycho Boychev und Tim Bitterling sorgten in kurzen Duellen für ein schnelles Ende des Zweitligaduells. Boychev drückte Michel Breidel nach 45 Sekunden auf beide Schultern, Bitterling holte nach anderthalb Minuten den 15. und 16. Punkt zum Überlegenheitserfolg über Erik Engel.

"Gelenau hatte gegen uns nicht unbedingt vor, eine Sensation zu schaffen. Die Erzgebirger kamen mit vielen Eigengewächsen, die in dieser Zweitligastaffel überfordert sind", schätzte Germania-Trainer Andy Schubert ein. Er blickt bereits auf das Vogtlandderby am Wochenende bei der WKG Pausa/Plauen. Die Pausaer verloren am Samstag 14:17 beim KFC Leipzig und stehen mit 4:10 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Dass im Mannschaftsringen ein Gesamterfolg mit nur vier Einzelsiegen möglich ist, bewies der RV Thalheim vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenführer RV Lübtheen. Thalheim gelangen vier vorzeitige Erfolge, während die sechs Niederlagen im Rahmen gehalten wurden, sodass es am Ende ein überraschendes 16:14-Ergebnis für die Erzgebirger gab.