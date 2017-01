Grünbacher laufen aufs Podest

Die vogtländischen Skilangläufer haben beim Schwibbogenlauf des WSV Johanngeorgenstadt am Freitag ihren Formtest bestanden. Nicht nur die Starter des VSC Klingenthal konnten überzeugen.

Von Monty Gräßler und Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 02.01.2017



Johanngeorgenstadt. 13 Altersklassensiege und eine ganze Reihe von Podestplätzen standen am Freitag in Johanngeorgenstadt für einen recht erfolgreichen Jahresausklang der vogtländischen Langläufer. Bei guten Bedingungen auf der eigens für den traditionellen Schwibbogenlauf präparierten Kunstschneeloipe ragte im Nachwuchs der Sieg von Laura Petzold in der AK 12 weiblich noch heraus. Die seit dieser Saison für den VSC Klingenthal (bisher SV Stützengrün) startende Auerbacherin gewann das 3-km-Rennen im klassischen Stil mit mehr als zwei Minuten Vorsprung.

Mit mehr als einer Minute Vorsprung liefen auch Robin Kiesel von der TSG Bau Hammerbrücke (AK 13) sowie die Klingenthaler Philine Körner (AK 14), Toni Nethel und Sarah Leupold (beide AK 16) auf das oberste Siegertreppchen. Dagegen lagen bei den Mädchen der AK 15 nur 1,3 Sekunden zwischen der siegreichen Annika Saunus vom SV Grünbach und Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal. Als schnellste in ihren Altersklassen erwiesen sich darüber hinaus auch Luise Götzel (AK 6), Johanna Schaller (AK 7), Hermine Böhm (AK 8), Janik Weidlich (AK 12), Julius Lemcke (AK 14/ alle vom VSC Klingenthal) sowie Johannes Kaufmann vom VfL Reumtengrün (Herren 56) und Gunnar Götzel aus Klingenthal (Herren 66).

Im Feld der insgesamt 218 Teilnehmer aus ganz Sachsen standen für die vogtländischen Verein darüber hinaus mehrere Podestplätze zu Buche. So freuten sich die Verantwortlichen des SV Grünbach über die zweiten Plätze von Katelynn Kober (AK 10), Teresa Holl (AK 13) und Daniela Gottschlich (Frauen 41) sowie den dritten Rang von Kilian Kober (AK 15). Für den VSC Klingenthal liefen Konstantin Metschnabl (AK 8), Annabell Storch (AK 17/18) und Denis Kretzschmar (Herren 36) zweite sowie Meico Mosch (AK 11), Luca Wolfensteller (AK 12), Josephine-Joy Glathe (AK 14) und Erik Steckert (AK 17/18) dritte Plätze ein. Für Bau Hammerbrücke sprangen Platz 2 durch Nico Reichelt (Herren 41) und Rang 3 durch Nick Kiesel (AK 7) und Julia Kiesel (AK 11) heraus. Für den VfB Schöneck wurde Leon Müller Zweiter in der AK 14 und Merle Fuchs Dritte in der AK 8.

Mit ganz viel Enthusiasmus hatten die Mitglieder des WSV 08 Johanngeorgenstadt wochenlang daran gearbeitet, auf der Rollerbahn eine Schneeauflage hinzubekommen, die die Durchführung des Laufes zu lässt. Mehr als 3000 Kubikmeter Schnee wurden dafür im Eisstadion produziert und mit dem Lkw an die Strecke transportiert, um die 1,2 Kilometer lange Loipe zu präparieren. Zwischendurch sorgte Regen für Zittern und Bangen, doch letztendlich hatte Petrus ein Einsehen, schickte etwas Neuschnee und am Veranstaltungstag einen Tag vor Silvester sogar Kaiserwetter. "Petrus ist halt doch ein Johanngeorgenstädter", frohlockte beispielsweise Vereinssprecher René Eska. Angesichts der großen Resonanz erübrigte sich auch die Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat. "Das ist einfach nur eine gute Werbung für uns", freute sich WSV-Mitglied Olaf Beyer. Von den Startern gab es viel Lob.

Bereits am Tag zuvor hatten die Johanngeorgenstädter auf den kleinen Schanzen am Eisstadion ihren Sprunglauf zum Jahreswechsel ausgetragen. Mit Johann Unger als Sieger der AK 11 und Nick Seidel als Zweitem der AK 8 schafften es zwei Talente des VSC Klingenthal aufs Treppchen. Ihre Vereinskameraden Mark Zettl (AK 8) und Finn Paschold (AK 9) verpassten das Podest als Viertplatzierte jeweils knapp.