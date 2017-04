Im straffen Schritt einmal um die Erde

Jürgen Hadel aus Falkenstein hat zum 400. Mal mit Erfolg eine 100-Kilometer-Wanderung gemeistert. Mehr als dieser Rekord bedeuten dem Organisator des Vogtland-Hunderters allerdings die Erlebnisse auf seinen Touren.

Von Monty Gräßler

erschienen am 15.04.2017



Falkenstein. Die 15. Böhmentour des Alpenvereins Plauen-Vogtland ist für Jürgen Hadel mit einer emotionalen Ehrung zu Ende gegangen. Der 57-jährige Falkensteiner erhielt nicht nur das Diplom für 100 gewanderte Kilometer "Von Rakovnik zum böhmischen Karst". Er krönte damit auch sein Projekt "400 x 100 Kilometer". Das heißt: Jürgen Hadel ist nachweislich allein mit 100-km-Wanderungen oder -läufen einmal komplett um die Erde marschiert. "Ich wüsste nicht, dass das vor mir schon jemand in Deutschland geschafft hat", sagt er stolz. Dabei stand für ihn die Jagd nach Rekorden nie im Vordergrund. "Ich habe auf den Touren viele tolle Momente erlebt. Nach 10, 20 Kilometern in der Natur ist das für mich schon fast wie ein Kurzurlaub", sagt er.

Die außergewöhnliche Geschichte begann wie so viele aus einer Bierlaune heraus. "Ich saß 1985 nach einer längeren Wanderung mit ein paar Kumpels im Feldschlösschen Juchhöh zusammen und habe mich ziemlich weit rausgelehnt, als ich sagte, so ein 100-km-Lauf ist auch zu schaffen", erinnert sich Jürgen Hadel. Da ihn seine Freunde beim Wort nahmen, stand er einige Wochen später beim 100-km-Lauf in Berlin-Grünheide tatsächlich am Start und kam nach 9:50 Stunden auch ins Ziel. "Mir hat wochenlang alles weh getan, aber ich bekam dort mit, dass es auch Märsche und Wanderungen über 100 Kilometer gibt und hatte damit den perfekten Ausgleich zum Klettern gefunden", sagt er.

Die Bergsteigerei hatte es ihm schon in der Jugend angetan und ist das Hobby Nummer 1. Jürgen Hadel war 2001 der erste Vogtländer, der auf einem Achttausender (Cho Oyu/ 8201 m) stand, und er hat in vielen Ländern der Welt die höchsten Gipfel erklommen. Seine zweite Leidenschaft, das Extremwandern, kommt ihm dabei bis heute zu Gute. "Es ist ein prima Konditionstraining und wichtig für den Kopf, auch nachts etwas leisten zu müssen. Denn bei vielen Expeditionen geht es ja auch in aller Frühe los", erklärt der Mann, der schon zu DDR-Zeiten heimlich im Pamir-Gebirge und im Kaukasus unterwegs war.

Die Begeisterung für die langen Wanderungen lebte er nicht nur als Teilnehmer, sondern schon 1986 auch als Veranstalter aus. "Ich wollte gerne auch einen Hunderter bei uns in der Region auf die Beine stellen. Da haben wir an die 40-Kilometer-Tour ,Im Land der Vögte' der BSG Lok Plauen noch 60 Kilometer dazu gebastelt", berichtet Jürgen Hadel. Es war die Geburtsstunde des Vogtlandhunderters, der im Juni bereits seine 31. Auflage erleben wird und seit Jahren in Falkenstein angesiedelt ist. Der Chef-Organisator sucht jedes Jahr eine neue Strecke heraus. "Der Kurs soll spannend, aber auch nicht zu schwer sein", sagt der gelernte Rohrnetz-und Wassermeister, der beim ZWAV Vogtland für Öffentlichkeitsarbeit und Vertragsinstallateure verantwortlich ist.

Der Vogtländer hat zwar auch schon Touren in Belgien und der Schweiz absolviert, ist vor allem aber gern im Nachbarland Tschechien unterwegs. "Ich mag die Herzlichkeit der Menschen und das Urtümliche und Einfache", sagt Jürgen Hadel. So ist es auch kein Wunder, dass ihm der Riesengebirgshunderter als besonders faszinierend, aber auch schwer, in Erinnerung geblieben ist. "Ich habe Touren bei minus 20 Grad oder auch bei Dauerregen mitgemacht", erzählt der Falkensteiner. Ausgestiegen ist er nur selten. "Einmal hat ein Gelenk geschmerzt, ein anderes Mal hatte ich mir den Magen verdorben", erzählt er.

Den Ehrgeiz, die Distanz in einer bestimmten Zeit oder als einer der Schnellsten zu bewältigen, hat er nicht mehr. Längst machen vor allem die Erlebnisse unterwegs den Reiz aus. "Ich renne nicht nur stur durch die Gegend. Es ist zum Beispiel herrlich, unterwegs zu sein, wenn früh um 4 der Tag erwacht und die meisten Menschen noch in ihren Nestern liegen", sagt Jürgen Hadel. Dann genießt er, wenn etwa die Gipfel des Elbsandsteingebirges aus dem Nebel herausschauen und zückt seine Kamera. Der Vogtländer ist gerne in der Gruppe unterwegs und hat auch nichts gegen eine deftige Stärkung einzuwenden. "Ich will mich unterwegs nicht nur von Haferschleim ernähren."

Ehefrau Ruth ist die "gute Seele" der Vogtland-Hunderter, von denen es inzwischen das 20. Jahr auch einen im Winter gibt. Außerdem begleitet sie ihren Mann regelmäßig, wenn er in bewährter Weise mit dem Messrad und nicht per GPS die Strecken abwandert. Zu den Wanderungen in ganz Deutschland und zu den Expeditionen in die Berge lässt Ruth Hadel ihren Mann inzwischen mit einer gewissen Routine ziehen. "Sie weiß, dass ich raus muss, weil ich sonst unleidlich werde", sagt er. Dazu passt, dass er inzwischen den 401. Hunderter absolviert hat.