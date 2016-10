Junger Papa behält EM-Teilnahme im Blick

Sebastian Hendel vom LAV Reichenbach strebt für Dezember einen Start beim Cross-Höhepunkt auf Sardinien an. Es wäre für ihn und seine Frau aus Kroatien die sportliche Krönung eines privat sehr ereignisreichen Jahres.

Von Monty Gräßler

erschienen am 19.10.2016



Reichenbach. Das Zehn-Kilometer- Rennen am Sonntag zum Dresden-Marathon wird für Sebastian Hendel ein ganz besonderes. Denn zum ersten Mal wird im Ziel seine Frau Kristina mit Söhnchen Jonathan auf ihn warten. Der Junge (48 Zentimeter/3130 Gramm) erblickte am vergangenen Mittwoch kurz nach Mitternacht in Werdau das Licht der Welt. "Es ist ein kräftiger kleiner Bursche", sagte der 20-jährige Top-Läufer vom LAV Reichenbach gestern stolz der "Freien Presse".

Nach seiner Rückkehr vom Studium aus den USA und der Hochzeit im Juli in der kroatischen Hauptstadt Zagreb war die Geburt für Sebastian Hendel der dritte große private Schritt innerhalb weniger Monate. Nun gibt es für den Vogtlandsportler des Jahres 2014 vom LAV Reichenbach im wahrsten Sinne des Wortes kaum noch eine ruhige Minute. "Mit Baby, Studium und Sport ist im Moment alles sehr viel - aber wir werden das Kind schon schaukeln", erzählt er lächelnd.

Bei der jungen Familie spielt sich gerade alles ein. "Kristina nimmt mir jetzt schon viel ab, weil sie weiß, dass ich früh zum Studium raus muss und auch im Training dranbleiben will", sagt Sebastian Hendel. Das Verständnis seiner Partnerin für die sportlichen Ambitionen ist jedoch kein Wunder. Der Vogtländer und die 20-jährige Kroatin haben sich in New York kennen- und liebengelernt, als sie für das selbe College Team an den Start gingen - sie als Hindernisläuferin und er als Mittelstreckler. Das Baby war nicht geplant. "Als Kristina schwanger war, haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam nach Deutschland zu gehen", erzählt der Reichenbacher.

Nach zwei Jahren, die er nicht zuletzt dank eines Sportstipendiums in den USA trainierte und studierte, schrieb er sich an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau für Wirtschaftsingenieurwesen ein. Seine Frau wird das Elternjahr nutzen, um deutsch zu lernen und künftig als Kosmetikerin arbeiten. Zudem will die mehrfache kroatische Meisterin zum gegebenen Zeitpunkt wieder in den Leistungssport zurückkehren, wenn auch in einer anderen Disziplin. "Kristina hat den Traum, 2020 als Marathonläuferin für Kroatien zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu fahren."

Auch wenn Sebastian Hendel mit Sicherheit nichts gegen einen gemeinsamen Start mit seiner Frau bei Olympia in vier Jahren hätte, plant er erstmal nur kurz beziehungsweise mittelfristig. Nachdem er bei der Deutschen Meisterschaft im Sommer über 1500 Meter als Zehnter ein erstes Top-Ergebnis im Männerfeld erzielt hatte, liebäugelt er jetzt mit einem Start im U-23-Rennen bei der Crosslauf-EM im Dezember auf Sardinien. Die Nominierung durch den Deutschen Leichtathletikverband erfolgt in Abhängigkeit der Ergebnisse von Crossläufen im November in Darmstadt, Pforzheim und den Niederlanden. "Soviel ich weiß, steht auch noch nicht fest, ob einzelne Sportler oder eine komplette Mannschaft gemeldet werden", sagt Sebastian Hendel.

Seine Zeit beim Zehn-Kilometer-Lauf am Sonntag ist für ihn ein erster Anhaltspunkt, wie seine Chancen liegen. "Mein Ziel ist es, unter 31 Minuten zu bleiben. Das wird aber auch vom Wetter abhängen, da die Strecke teilweise über Pflaster geht. Da werde ich bei Nässe eher Vorsicht walten lassen", sagt der junge Mann, der sich 2017 auch auf der Bahn für die U-23-Europameisterschaft qualifizieren will. 2014 hatte er Deutschland bereits einmal bei der U-20-WM in den USA vertreten.