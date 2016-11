Kegeln - Langenbacher SV ist Herbstmeister

erschienen am 24.11.2016



Plauen. Der Tabellenführer Langenbacher SV hat mit einem überzeugenden 6:1-Auswärtssieg beim KV Pausa die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Elstertal perfekt gemacht. Aus einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung mit dem Bahnrekord von 2621 Kegeln ragte Sven Eisenschmidt mit seinem Einzelbahnrekord von 587 Holz noch heraus. Bei der Begegnung SV Vogtland Plauen gegen KC Erlbach, die 3:4 endete, erreichte der Erlbacher Lars Kürschner mit 600 Kegeln die sogenannte Schallmauer für alle Aktiven. Weiterhin spielten: SG Straßberg - Post SV Plauen 7:0, SG Jößnitz - KSV Plauen II 2:5. In der Tabelle folgen hinter Langenbach (12:2 Punkte) Straßberg (10:4), Pausa (8:6), SVV Plauen, KSV Plauen II, Erlbach (je 6:8), Post SV Plauen und die SG Jößnitz (beide 4:10). (fp)