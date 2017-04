Kegeln ist immer Familiensache

Seit genau 175 Jahren wird in Markneukirchen moderne Sportgeschichte geschrieben. "Freie Presse" widmet sich in einer losen Serie Sportarten, die das Vereinsleben in der Stadt prägen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 29.04.2017



Markneukirchen. Noch bevor sich 1885 in Dresden der Deutsche Kegler-Bund gründete, was diesem Sport einen ungemeinen Impuls gab, wurde bereits in Markneukirchen längst alles andere als eine ruhige Kugel geschoben. Der rührige Stadtchronist Christian Paulus hat nach intensiven Recherchen herausgefunden, dass "Allürte" der nachweislich älteste Kegelklub in der Stadt war. Die Mitglieder fanden sich am 1. Februar 1883 zum Zwecke der geselligen Unterhaltung zusammen, trafen sich in der Folge wöchentlich zu zwanglosem Kegelspiel.

Den Beginn des Sportkegelns in Markneukirchen datiert Christian Paulus auf das Jahr 1906 mit dem Bau einer den Richtlinien des Deutschen Keglerbundes entsprechenden Ein-Bahn-Anlage mit Asphaltbelag durch Carl Oskar Martin im Deutschen Kaiser, dem heutigen Café Mönnig. Bis 1923 gab es in der Stadt acht Kegelvereine: Excentric, Fidele Neune, Gut Holz, Harmlos, Huckauf, Prachtkerle, Zuopf und 12er Klub. Sie schlossen sich in diesem Jahr zum Verband Markneukirchener Kegelklubs zusammen und weihten 1924 im Deutschen Kaiser eine moderne Drei-Bahn-Anlage ein. Es dauerte nicht lange, bis die Markneukirchener Kegler mit ersten Erfolgen über die Grenzen der Stadt, des Vogtlandes und Sachsens hinaus auf sich aufmerksam machten. An der 6. Deutschen Großkampfbahn-Meisterschaft nahmen 1927 in Halberstadt Kurt Kurzendörfer, Paul Lindner und Kurt Glaßl teil und belegten als Mannschaft den vierten Platz. Außerdem holte Kurt Glaßl mit 1648 Holz die Bronzemedaille. Ein Jahr später in Kiel wurde er sogar Deutscher Meister, in der lokalen Presse "der eleganteste, ruhigste und sicherste Kegler" genannt und nach seiner Rückkehr in Markneukirchen gefeiert.

Nach der Zwangsauflösung des Verbandes Markneukirchener Kegelklubs 1945 setzte die neugegründete Sektion Kegeln der BSG Präwema (später Motor) zwischen den 1950er und 1980er Jahren die erfolgreiche Arbeit der Vorkriegszeit fort, und sie entwickelte sich zur stärksten Kegelsektion im damaligen Kreis Klingenthal. Eng mit dieser Zeit verbunden sind die Sportfreunde der ersten Mannschaft Robert Habermann, Arno Neudel, Richard Freidel, Fritz Meixner, Paul Bischof, Kurt Kurzendörfer, Kurt Bauer und Paul Gemeinhardt. Sie wurden 1956 in der Bezirksliga Staffelsieger und Paul Bischof 1959 sensationeller Zweiter bei der DDR-Meisterschaft.

In den Annalen der Markneukirchener Kegel-Historie haben wegen ihrer großen Erfolge Paul Bischof, Rudolf Weber, Heinz Schmidt, Günter Schmidt, Frank Preil, Lutz Möckel oder auch Dieter Schneider einen festen Platz. Bemerkenswert, dass diese Sportart in der Stadt seit Jahrzehnten auch eine Familienangelegenheit ist: Camphausen, Dörfel, Habermann, König, Schneider, Schaufuß, Heckel und Schmidt. Insbesondere letztere prägt die Sektion Kegeln in der SG Neptun bis heute. Der 95-jährige Horst Schmidt ist zwar nicht mehr aktiv, aber eine ruhige Kugel schiebt er deshalb nicht und beweist die Richtigkeit des Spruches "Alter schützt vor Kegeln nicht!". Die Söhne von Gerhard Schmidt, Albrecht und Günter, kegeln seit über 50 Jahren, ebenso wie Wolfgang Schmidt. Albrecht Schmidts Kinder Andreas und Ina (Stark) wurden in jüngerer Vergangenheit Kreismeister, und auch Ina Starks Kinder Florian und Sandra tragen die Kegel-Gene in sich. Seit 2001 trainiert Karin Camphausen ein gutes Dutzend Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren. Um Nachwuchs muss den Markneukirchener Keglern so bange also nicht sein. Grundlage, um künftig wie Karin Camphausen, Ina Stark, Laura Stark und Sandra Stark in diesem Jahr bei der Kreismeisterschaft erfolgreich zu sein. Ina Stark startet dieses Wochenende in Plauen bei der Bezirksmeisterschaft. Und der Aufstieg in die 2. Landesliga - wie er in der Saison 2011/12 als bisher größter Triumph gelang - muss ja keine Eintagsfliege gewesen sein.