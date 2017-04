Klingenthal verliert erstmals daheim

Im Rennen um den Titel sind in beiden Fußball-Kreisliga-Staffeln und in einer Kreisklasse-Staffel am Wochenende Vorentscheidungen gefallen.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 25.04.2017



Oelsnitz/Klingenthal. Der SSV Tirpersdorf hat sich im Rennen um den Titel in der Kreisliga-Staffel 1 von den Verfolgern abgesetzt. Er gewann das Spitzenspiel bei den bis dato daheim unbesiegten Wildenauern 1:0. Zwar liegt der VfB Auerbach III mit drei Punkten Rückstand auf der Lauer, doch das Team hat seinen Aufstiegsverzicht nach eigenen Angaben bereits kundgetan. Die Partie des VfB Großfriesen in Ellefeld fiel aus. Taltitz hat mit dem 4:2-Erfolg in Rebesgrün den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf drei Punkte verkürzt.

In Kreisliga-Staffel 2 strebt die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen weiter dem Aufstieg in die Vogtlandklasse entgegen. Zwar sprang zuhause gegen Straßberg nur ein 0:0 heraus. Da der ärgste Verfolger Elsterberg beim Vorletzten Pausa 0:1 verlor, wuchs der Vorsprung der Plauener trotzdem. Die Pausaer stehen zwar auf Rang 13, doch da sich Kottengrün II aus der Kreisliga zurückzieht, reicht der wohl für den Klassenerhalt. Schlusslicht Bobenneukirchen hat zwölf Punkte Rückstand auf Pausa, siegte aber 2:0 beim 1. FC Ranch Plauen, der auch sein zehntes Heimspiel der Saison nicht gewinnen konnte.

Zum Sieger des Tages in Staffel 1 der 1. Kreisklasse schwang sich der TSV Trieb auf, der es beim 9:0 gegen Eintracht Auerbach wie schon im Hinspiel (10:1) krachen ließ. Martin Paulus war gleich viermal erfolgreich. Triebs Konkurrenz patzte kräftig. Eichigt/Triebel kam auf dem Lengenfelder Kunstrasen gegen die VSG Weißensand 1:6 unter die Räder. Andy Behlau traf für den Sieger gleich viermal. Für den größten Paukenschlag sorgten die Pfaffengrüner, die Klingenthal die erste Heimpleite beibrachten. Die fiel mit 1:5 unerwartet hoch aus. Damit liegt das Klingenthaler Hauptaugenmerk nun auf Platz 2, der zur Teilnahme an den Aufstiegsrelegationsspielen berechtigt. Da kein Vogtlandligist in die Landesklasse will, sind nur drei Vereine aus beiden Staffeln aufstiegsberechtigt. Ein irres Match lieferten sich Rothenkirchen und Post Plauen. Bis zwölf Minuten vor Schluss lag die Heimelf 4:1 vorn. Doch die Gäste schafften noch den Ausgleich.

In der 1. Kreisklasse-Staffel 2 geht es an der Spitze weiterhin sehr eng zu. Syrau II, Grünbach-Falkenstein II und Bad Brambach streiten um den Staffelsieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga sowie um den zweiten Platz. Syrau II bleibt nach dem 7:2 über das Schlusslicht Theuma/Oelsnitz Spitzenreiter. Schneider traf für die Syrauer dreifach. Mit einem Zähler Rückstand folgt Grünbach-Falkenstein II nach dem 2:0 bei Mylau-Reichenbach. Bad Brambach bleibt dank des 5:0 in Rempesgrün in Sichtweite zum Spitzenduo.