"Kuba" kann sich eine lange Zusammenarbeit gut vorstellen

Beim TuS Radis müssen die Oberliga-Handballer des SV 04 Oberlosa am Samstag antreten. Anstoß beim punktgleichen Tabellennachbarn ist 18 Uhr.

Von Karsten Repert

erschienen am 10.11.2016



Plauen. Der SV 04 Oberlosa ist im Kommen. Allerdings stehen die Plauener Handballer vor drei schweren Aufgaben. Die erste davon wartet am Samstag in Gräfenhainichen. Sowohl Gastgeber Radis als Tabellensechster als auch Oberlosa als Siebenter haben 9:9 Punkte auf dem Konto. Der Plauener Kreisläufer Jakub Kolomaznik weiß, was da auf die Mannschaft zukommt. "Wir werden uns nach dem 21:20-Sieg gegen Zwickau insgesamt steigern müssen. Sonst verlieren wir alle drei Spiele und stecken dann mitten im Abstiegskampf."

Der 100-Kilogramm-Hüne absolviert derzeit mit Unterstützung seines Vereins einen Intensivkurs, um auch in deutscher Sprache schreiben zu können. "Das ist ganz wichtig für mich, weil ich im Dezember eine kaufmännische Ausbildung beginnen möchte", erzählt der 25-Jährige. Seit Sommer 2015 wohnt der Tscheche mit seiner Frau - der ehemaligen Nationalspielerin Dominika Kolomaznikova - am Ditt-richplatz in Plauen. Gerade ist Sohn Filip auf die Welt gekommen. Die paar Meter zur Kurt-Helbig-Sporthalle wird gelaufen. Und inzwischen unterstützt er zudem die Oberlosaer B-Jugend als Trainer. Jakub Kolomaznik erzählt lachend: "Ich wurde am Ende der Saison 2014/15 von Jörg Grüner, Lutz Petzoldt und Rico Michel direkt nach dem tschechischen Meisterschaftsfinale, bei dem ich mit meinen früheren Verein Lovosice Silber holte, abgeholt und fühle mich jetzt in Plauen sehr wohl. Und weil meinen Namen zunächst keiner aussprechen konnte, habe ich mich selbst Kuba genannt."

Den Sympathieträger hat Rico Michel bis 2018 ganz fest an den Verein gebunden. "Beide Seiten können sich gut vorstellen, ganz lange zusammenzuarbeiten", sagt der Manager. Weil der SV 04 im schweren, zweiten Oberliga-Jahr nach dem Duell bei TuS Radis auch in Pirna (19. November, 19.30 Uhr) und zu Hause gegen Aschersleben (26. November, 19 Uhr) knifflige Aufgaben zu lösen hat, bleibt man in den Plauener Reihen trotz Tabellenplatz 7 ganz sachlich. Trainer Jörg Grüner bezeichnete zuletzt einige Aktionen als "sträflich und Einladung zur Niederlage. Das müssen wir dringend ändern". Mit Radis sehen sich die fast in Bestbesetzung anreisenden Plauener auf Augenhöhe. Nachdem der SV 04 in der vergangenen Saison nur fünf Auswärtspunkte insgesamt holte, soll jetzt der dritte Sieg in fremder Halle glücken. In Staßfurt (31:25) und Apolda (21:19) gewannen die Vogtländer schon. Allerdings gilt Radis als sehr heimstark. Zuletzt bekamen das Freiberg (30:26), Aschersleben (33:31), Glauchau (24:22) und Halle (36:35) zu spüren.