LAV Reichenbach vergibt Sportpreis 2016

Der Leichtathletikverein hat zur Mitgliederversammlung gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Neben der Vorstandswahl standen Ehrungen im Mittelpunkt.

erschienen am 29.11.2016



Reichenbach. Julian Gering und Heiko Knobloch sind bei der Mitgliederversammlung des LAV Reichenbach am Samstag in Neumark mit dem Sportpreis 2016 geehrt worden. Der Vorstand würdigte damit zum einen die tollen sportlichen Ergebnisse von Julian Gering im zurückliegenden Jahr. Der junge Mittelstreckenläufer wurde Mitteldeutscher und Sächsischer Meister, lief Sachsenrekord über 5 km und führt auf dieser Strecke die deutsche Bestenliste an. Den Sportpreis für das Ehrenamt erhielt Heiko Knobloch für sein jahrelanges Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen.

Eine ganz besondere Würdigung erfuhr Gunter Reinhold: Der langjährige Aktive, Trainer und Organisator wurde kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres zum Ehrenmitglied des LAV ernannt. Darüber hinaus vergab der Verein Ehrenurkunden an die langjährige Kindertrainerin Rita Benedict und an Mario Kümmig, der nach 15 Jahren Mitarbeit im Vereinsvorstand auf eigenen Wunsch aus dieser Funktion ausscheidet. Die Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen in Silber wurde an Bianca Schenker und Elke Kirsch-Menzel sowie in Bronze an Frank Stelter vergeben. Außerdem erhielt Brit Schröter die Ehrennadel des Leichtathletik-Verbandes Sachsen in Bronze.

Der alte und neue LAV-Vorsitzende Uwe Schröter hatte zuvor ein ereignisreiches (91 Wettkampfteilnahmen) und erfolgreiches (Medaillen von der Europa- bis zur Vogtlandmeisterschaft) Jahr bilanziert. Mit 15 Resultaten schafften es die Reichenbacher Läufer und Geher in die Top 10 der deutschen Bestenliste (ohne Senioren).

Der LAV Reichenbach bringt sich 2017 erneut als Wettkampf-Organisator für den Vogtlandsport ein. Geplant sind Aktionen von 24-Stunden-Lauf bis Sportabzeichentag. (fp)