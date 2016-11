Lengenfeld kassiert erneut fünf Tore

Das Spitzentrio der Fußball-Vogtlandliga hat sich am 12. Spieltag keine Blöße gegeben: Schreiersgrün, Neustadt und Rotschau siegten, während die Werdaer auf Platz 4 mit der Niederlage in Irfersgrün den Anschluss verloren.

erschienen am 21.11.2016



Neustadt - Lengenfeld 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Matthes (3.), 2:0 Hommel (51.), 3:0 Matthes (53.), 4:0 Rauh (68.), 5:0 Krause (89.); SR: Joram (Eichigt); Zuschauer: 45.

Am Neustädter Bezelberg war der Tabellenfünfte Lengenfeld chancenlos. Den Hausherren spielte die frühe Führung in die Karten, danach kontrollierten sie das Geschehen. Sie gestatteten den Lengenfeldern mit Ausnahme eines Pfostentreffers nach 29 Minuten nichts. Zweimal lag die Kugel vor dem Wechsel noch im Kasten der Gäste, doch gab Schiedsrichter Joram aufgrund von Abseitspositionen die Treffer von Hommel und Rauh nicht. Regulär machte der Tabellenzweite kurz nach Wiederbeginn alles klar. Hommel erwies sich dabei einmal als Schütze, einmal als Vorbereiter. Rauh und Krause bauten die Führung noch aus und sorgten für den fünften Sieg in Folge. Lengenfeld wiederum kassierte zum dritten Mal in Folge in Neustadt fünf Tore. (stef)

Wernesgrün - Schreiersgrün 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Winkler (35.), 1:1, 1:2 Handschug (81., 86.); SR: Nürnberger (VfB Auerbach); Zus.: 50.

Mit einem beherzten Spiel boten die Wernesgrüner dem Tabellenführer 80 Minuten Paroli. In der ersten Hälfte beherrschten sie klar das Geschehen und hätten nach einem Pfostenschuss zeitig in Führung gehen können. Ihrem starken Torhüter Fischer hatten es die Schreiersgrüner zu verdanken, dass es nur bei einem Gegentor blieb. Nach der Pause zogen sich die Wernesgrüner ab der 65. Minute zurück. Das nutzte der Tabellenführer mit dem starken Wind im Rücken zu einem Sturmlauf. Nach dem Ausgleich waren die Hausherren im Spielaufbau zu unentschlossen und konnten den Ball nicht in den eigenen Reihen halten. So sorgte ein abgefälschter Schuss noch zum schmeichelhaften Sieg der Schreiersgrüner, den diese euphorisch bejubelten. (ugol)

VfB Auerbach II - Syrau 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Köttnitz (3.), 0:2 Jentsch (17.), 1:2 Hampf (60.), 2:2 Rehfeld (66.); SR: Franda (Treuen); Zuschauer: 15.

Ehe Auerbach sich richtig gefunden hatte, stand es nach 17 Minuten schon 0:2. Die Syrauer nutzten ihre zwei einzigen Möglichkeiten in der ersten Hälfte resolut. Zuerst landete der Ball nach einem Konter im Eck, dann wurde ein Abpraller verwertet. Der VfB hatte einige Probleme mit der robusten Spielweise der Gäste. Die verpassten nach der Pause die endgültige Entscheidung. Nach einem schönen Spielzug landete eine Eingabe von Bettsack bei Hampf, der den Ball nicht richtig traf. Sein Schuss holperte an den Innenpfosten und landete doch noch im Netz. Jetzt witterte die Heimelf ihre Chance, feuerte sich gegenseitig an und setzte die offensive Spielweise über außen fort. Über den Kampf kamen jetzt spielerische Elemente hinzu. Einer dieser Spielzüge führte durch Rehfeld zum verdienten Ausgleich. Ryssel hatte sich links außen durchgesetzt und perfekt in den Strafraum gepasst. Leucht im Auerbacher Tor rettete kurz vor dem Abpfiff mit einer Glanztat das Remis. (masc)

Rotschau - Grünbach-Falkenstein 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Schwarz (32.), 2:0 Tröger (74.); SR: Blöthner-Teichmann (Coschütz); Zuschauer: 60.

Rotschau gewann gegen den Tabellenletzten trotz der schlechtesten Saisonleistung. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen. Zwei Rotschauer Chancen stand eine große Möglichkeit der Gäste gegenüber. In der 32. Minute nutzte Schwarz einen Abstimmungsfehler in der Abwehr von Grünbach-Falkenstein und schob den Ball ins leere Tor. In der zweiten Halbzeit drängte das Schlusslicht vehement auf den Ausgleich. In dieser Drangphase fiel überraschend das 2:0, das Tröger per Kopf erzielte. Danach verhinderte Rotschaus Torhüter mehrfach den Anschluss der starken Gäste in einer fairen Partie. (lau)

Stahlbau Plauen - Mühltroff 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Illing (1.); SR: Th. Wilhelm (Rotschau); Zuschauer: 40.

Auch sein sechstes Heimspiel der Saison hat Stahlbau verloren (2:19 Tore). Gegen Mühltroff gerieten die Plauener fast vom Anstoß weg in Rückstand. Dem Gegentor von Illing rannten die Gastgeber danach system- und kopflos hinterher. "Wir haben uns über 90 Minuten keine richtige Torchance erarbeiten können. So kann man im Abstiegskampf natürlich nicht die nötigen Punkte holen", sagte Trainer Beranek ein. Aufsteiger Mühltroff verteidigte bis zum Schluss sein Tor erfolgreich und feierte einen wichtigen Auswärtsdreier. (kare)

Rodewisch - Wacker Plauen 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Erl (42.), 1:1 Hadrava (46.), 2:1 Zeitler (70.), 2:2 Pippig (73.), 3:2 Liebelt (86.); SR: Sonnemann (Muldenhammer); Zuschauer: 180.

Rodewisch belohnte sich für seinen Aufwand, vergab aber wieder zahlreiche Chancen. Ein verschossener Elfmeter und ein Lattenkopfball hätten schon in der ersten Halbzeit die Führung bedeuten müssen. Die Plauener zeigten sich dagegen eiskalt. Kurz vor der Pause erzielte Erl das Tor zum 1:0. Wacker hätte sogar noch nachlegen können, aber das Gebälk verhinderte das 2:0, danach klärte Eichmann überragend. 29 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Hadrava der Ausgleich. Und Rodewisch legt nach. Zeitler traf nach einem Solo zur Führung. Aber die Plauener kamen nur drei Minuten später durch Pippig zum erneuten Ausgleich. Das Spiel war nun offen. Liebelt erzielt vier Minuten vor dem Ende den für Rodewisch erlösenden Siegtreffer. (migra)

Irfersgrün - Werda 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Mehnert (8./Elfmeter), 2:0 Rühling (39.), 2:1 Kominek (60.), 3:1 Gündel (85.); SR: Böhm (Wernesgrün); gelb-rote Karte: M. Strobel (Werda, 85.); Zuschauer: 70.

In der ersten Hälfte gab es kaum nennenswerte Torgelegenheiten. Die 2:0-Führung der Gastgeber entstand durch einen verwandelten Foulelfmeter und einen harmlosen Kopfball, der zur Überraschung aller im Tor landete. Zu Beginn der zweiten Halbzeit versäumten es die Irfersgrüner, mit einer Doppelchance die Entscheidung herbeizuführen. Stattdessen erzielte Kominek mit sehenswerter Einzelleistung den Anschluss. Danach drückte Werda auf den Ausgleich und hatte 20 Minuten das Spiel im Griff. Gündel, der die Gästeabwehr ständig beschäftigte, krönte mit dem Treffer zum 3:1 seine starke Leistung. (jber)