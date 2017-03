Luca und Jenny sind eine Klasse für sich

In Ruhpolding und Isny sind am Wochenende die Wettkampfserien im Deutschen Schülercup der Langläufer, Kombinierer und Skispringer zu Ende gegangen. Zwei Vogtländer krönten dort eine bis dahin schon einzigartige Saison.

Von Peter Janka

erschienen am 15.03.2017



Ruhpolding/Isny. "Der Luca ist einfach eine Klasse für sich!", lobt Peter Wicht, Langlauftrainer am Bundesstützpunkt Klingenthal, den 14-jährigen Luca Petzold. Dass der Auerbacher, der in Oberwiesenthal lernt und trainiert, momentan der beste deutsche Langläufer seiner Altersklasse ist, unterstrich er eindrucksvoll beim Schülercupfinale am Wochenende im bayerischen Ruhpolding. Luca gewann bei komplizierten Bedingungen - der Schnee war weich, tief und nass - sowohl den Techniksprint als auch das Massenstartrennen über 8 Kilometer in der klassischen Technik. Damit wurde er souverän Gesamtsieger bei den Schülern 14. "Seit der Altersklasse 10 läuft Luca den anderen teils mit großem Vorsprung davon. Er ist seinen Altersgefährten sowohl technisch als auch körperlich überlegen, hat zudem im vergangenen Jahr noch mal einen Sprung gemacht. Von ihm ist in der Zukunft sicher noch einiges zu erwarten", schätzt Peter Wicht ein.

Der bei ihm trainierende Julius Lemcke beendete die Saison auf Gesamtplatz 21 und verpasste damit das Ziel, einen Platz unter den besten 20 zu erreichen, ganz knapp. Dennoch freut sich Peter Wicht über die beste Saison seit langem für die Klingenthaler Langläufer. Das liegt vor allem an Philine Körner und Saskia Nürnberger, beide vom VSC Klingenthal. "Sie haben in Ruhpolding die Erwartungen absolut erfüllt und eine tolle Saison abgerundet", freut sich der Trainer. Philine Körner war als Gesamtführende der Schülerinnen 14 zum Finale gekommen, beendete dort beide Wettbewerbe auf dem dritten Platz. Das bedeutete am Ende Silber in der Gesamtwertung. Ein Grund für Enttäuschung? "Ganz und gar nicht. Die Gesamtsiegerin aus Bayern hatte am Ende halt drei Einzelsiege, Philine einen, da fehlte halt ein kleiner Tick. Insgesamt aber hat sie sich optimal präsentiert, in allen Teildisziplinen, ob Techniksprint, Vielseitigkeitslauf oder Klassik-Rennen, Topergebnisse erreichte. Viermal stand Philine auf dem Podest, was will man mehr?", so der Trainer.

Um einen Hauch verpasste Saskia Nürnberger bei den Schülerinnen 15 das Podest. Punktgleich mit der Dritten belegte sie am Ende den vierten Platz - die besseren Einzelplatzierungen gaben dabei den Ausschlag. Mit Platz 15 im Techniksprint lief es für die 14-Jährige zunächst nicht wie erwünscht. Vielleicht hat sie sich etwas zu sehr unter Druck gesetzt, mutmaßt Peter Wicht: "Dafür lief sie dann ein Klassik-Rennen vom Feinsten, hat dort zeitweise sogar geführt und wurde am Ende starke Zweite."

Deutlich nach oben zeigt die Tendenz auch für Annika Saunus vom SV Grünbach. Peter Wicht: "Vor der vergangenen Saison hatte sie krankheitsbedingt einige Rückschläge zu verkraften, kam etwas schwer in Fahrt und wurde 20. der Schülercup-Gesamtwertung. Diesmal hat sie es auf Platz 8 geschafft!" Im Klassik-Rennen in Ruhpolding hielt sie sich bis zum Schluss in der Spitzengruppe, wurde am Ende Siebente, ebenso wie im Sprint.

Einzig bei den Schülern 15 gingen nicht alle Hoffnungen auf. Dort landete Kilian Kober (SV Grünbach) am Ende auf Platz 19, Max Goether (VSC Klingenthal) auf Platz 29. "Das sind Platzierungen, wie sie in den vergangenen Jahren für uns normal waren. So haben sich die Ansprüche verschoben", räumt Peter Wicht ein. Mit einem positiven Gefühl gehen dennoch auch diese beiden Läufer aus der Saison. "Kilian hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen, deswegen sind Platz 20 im Sprint und 24 im Klassiker für ihn okay. Und Max zeigte im Klassik-Rennen endlich, wozu er in der Lage war, erreichte als 18. endlich den erhofften Platz unter den besten 20."

Mit den Top-Läufern Luca Petzold, Philine Körner, Saskia Nürnberger sowie Carlos Lang vom SSV Geyer, dem Zweiten der Gesamtwertung der Schüler 15, sahen die Trainer eine gute Chance, im Kampf um die Medaillen in der Mixed-Staffel den bayerischen Favoriten Paroli bieten zu können. "Doch leider haben wir uns bei der Wahl der Skier vertan, die Jacke müssen wir uns anziehen", bekennt Peter Wicht. So blieb am Ende nur Platz 6. Annika Saunus lief mit Sachsen 2 unter 37Staffeln insgesamt noch auf den 13. Platz.

Nicht minder erfolgreich lief es für die vogtländischen Kombinierer und Skispringer beim Schülercup-Finale im Schwarzwald. Dessen Austragung stand bis Donnerstagmittag auf der Kippe. "Es ist wirklich alles unternommen worden, damit der Wettkampf stattfinden konnte. Austragungsort war ja eigentlich Isny. Gesprungen sind wir dann aber in Oberstdorf, gelaufen in Balderschwang. Bei der Präparierung der Schanze haben die Trainer am Freitag dann alle noch mit Hand angelegt. Letztlich wurde es noch ein Wettkampf mit ordentlichen Bedingungen", schildert der Klingenthaler Cheftrainer Uwe Schuricht.

Dass er von einer hervorragenden Saison spricht, liegt nicht zuletzt an Jenny Nowak. Die 14-Jährige gewann die Gesamtwertung sowohl in der Nordischen Kombination als auch im Spezialspringen. "Jenny war am Wochenende leicht angeschlagen, deswegen haben wir den Langlauf ausgelassen. Aber das Springen hat sie wieder gewonnen." Die Überfliegerin der Saison reiste vom Schwarzwald gleich weiter ins norwegische Trondheim zum Finale des Youth-Cups des internationalen Skiverbandes Fis. Als Führende der Gesamtwertung landete sie gestern im siebenten Wettkampf der Mädchenklasse 1 den fünften Einzelsieg. Damit ist ihr der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Nach dem Springen auf Platz 2 liegend, lief sie in der Loipe der Konkurrenz klar davon.

Die Dominanz der Klingenthaler Trainingsgruppe von Henry Glaß bei den Skispringerinnen in der Altersklasse 15/16/17 ist überhaupt frappierend. "Sechs der sieben Erstplatzierten des Deutschen Schülercups trainieren bei Henry, das ist schon stark und eine große Auszeichnung für unsere Mühen", freut sich Uwe Schuricht. Hinter Jenny Nowak landeten Josephin Laue, Pauline Stephani, Alexandra Seifert, Lilly Kübler und Sandra Müller auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 und 7. Die Klingenthalerin Alexandra Seifert wurde zudem in der Kombination Sechste.

Gute Leistungen attestierte Uwe Schuricht auch Moritz Lehmann und Toni Eichelberger vom VSC Klingenthal, die bei den Schülern 15 in der Cupwertung Rang 3 und 4 belegen. "Das ist für sie optimal. Ganz stark präsentierte sich auch Nick Schönfeld, der als einer der Besten der Schülerklasse 13 zum Finale bei den Schülern 14 starten durfte und einen großartigen siebenten Platz belegte."