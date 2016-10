Mühltroffer SV erhält Sportplakette

31.08.2016

freiepresse.de

Plauen

Simone Zeh

Ehrungen krönen Jubiläum in Mühltroff

Mühltroff. Beim Mühltroffer SV gab es in den vergangenen Tagen viel zu feiern. In diesem Jahr steht zum einen das 175-jährige Fahnenjubiläum an, zum anderen existiert ... weiterlesen