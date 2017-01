Nachwuchswasserballer etabliert sich im Bundesliga-Team

Regelmäßig bekommt Lasse Iffland in dieser Saison seine Einsatzzeit bei den Männern des SVV Plauen. Seine Leistung wird nicht nur von Trainer Istvan Kelemen intensiv beobachtet.

Von Anika Heber

erschienen am 13.01.2017



Plauen. Den Gang auf die Waage zum Trainingsauftakt Anfang Januar hat Lasse Iffland ganz locker gesehen. Vor Weihnachten mussten sich die Wasserballer des SVV Plauen alle wiegen. Wer über die Feiertage zu sehr gesündigt hatte, musste etwas in die Mannschaftskasse zahlen. Die nicht ganz so ernst gemeinte Idee sollte die Spieler auch in der Pause daran erinnern, sich nicht zu sehr auszuruhen. Schließlich wartet im neuen Jahr mit dem Spiel morgen gegen Wedding Berlin gleich eine schwere Aufgabe auf die Plauener.

Bei Lasse Iffland zeigte die Waage ein bisschen mehr an. Das sei gut so, sagt er: "Ich muss zunehmen, damit ich im Wasser besser dagegen halten kann." Schwimmerisch kann der 18-Jährige schon mit den Gegenspielern mithalten, körperlich fehlt ihm aufgrund des Alters aber teilweise noch die Robustheit. Das weiß auch SVV-Trainer Istvan Kelemen. "Lasse ist noch jung und physisch noch nicht so weit. Er hat sich seit dem Sommer sehr gut entwickelt und setzt im Spiel schon gut um, was wir vorher besprochen haben", sagt Kelemen, der Iffland und Torhüter Gianmarco Serio ganz bewusst Einsatzzeit gibt. So sollen die Nachwuchsakteure schrittweise ins Männerteam integriert werden.

Dessen Erfolg in den vergangenen Jahren war für Lasse Iffland eine große Motivation. Seit acht Jahren spielt er beim SVV Plauen Wasserball, war zeitweise sogar Junioren-Nationalspieler. In der eigenen Stadt die Chance zu haben, bei den Männern in der Bundesliga zu spielen, hatte er immer fest im Blick. Nachdem er aufgrund seines Alters 2015 aus der U 17 rausfiel, etablierte er sich in der vergangenen Saison schnell als feste Größe in der zweiten Männermannschaft des SVV. Dabei stand er in mehreren Spielen gemeinsam mit seinem Vater Steven Fischer, der Wasserballwart beim SVV ist, im Kader. Von ihm bekommt er nach den Spielen oft eine zusätzliche Einschätzung seiner Leistung. "So ein Blickwinkel von außen ist gut, manchmal fühlt es sich im Wasser anders an, als es aussieht", sagt Iffland.

Mittlerweile liegt sein Fokus aber mehr auf dem Bundesligateam. Das trifft zum Jahresauftakt morgen ab 16 Uhr im heimischen Stadtbad auf den SC Wedding Berlin. Die Gäste sind mit drei Siegen und sechs Punkten aktuell Tabellendritter, haben aber erst drei Spiele absolviert. Die Plauener sind mit fünf Siegen aus fünf Spielen Spitzenreiter und können diese Position selbst im Fall einer Niederlage nicht einbüßen. Wie Wedding zu schlagen ist, das weiß der SVV: In der 2. Runde des Pokalwettbewerbs gewannen die Plauener im November in Berlin 10:7. Auf die leichte Schulter nimmt Teammanager Jörg Neubauer die Partie trotzdem nicht: "Wedding zählt in unserer Gruppe zu den stärksten Gegnern. Zudem haben die Berliner mit dem ehemaligen Wasserball-Nationalspieler Sören Mackeben einen Trainer am Beckenrand stehen, der gern für die eine oder andere Überraschung gut sein kann."

Neben dem Bundesliga-Team spielt am Wochenende auch der SVV Plauen II. Morgen, 20 Uhr empfängt der Tabellendritte der 2. Liga Ost den Fünften Stepp Praha. Am Sonntag kommt 11 Uhr Schlusslicht SC Chemnitz. Ebenfalls zweimal gefordert ist das U-17-Team in der Bundesliga: Der Tabellenführer der Gruppe B spielt morgen 18 Uhr gegen Laatzen sowie am Sonntag 13 Uhr gegen Leipzig.