Oberlosa ist als Außenseiter trotzdem nicht chancenlos

Beim Tabellenzweiten in Köthen sind die Oberliga-Handballer am Samstag gefordert. Verstecken wollen sich die Plauener dort nicht.

Von Karsten Repert

erschienen am 27.10.2016



Plauen. Der SV 04 Oberlosa schlüpft am Samstag wieder in die Außenseiterrolle. Nach dem ersten Heimsieg der Saison gegen Bundes- liga-Absteiger USV Halle geht es für den Tabellenachten der Mitteldeutschen Oberliga nun zur HG Köthen, die auf Platz 2 steht. SV-Manager Rico Michel weiß: "Als Meister der Mitteldeutschen Handball-Oberliga scheute Köthen das finanzielle Risiko, in die 3. Bundesliga hochzugehen." In Liga vier ist die Mannschaft vor allem in der heimischen Heinz-Fricke-Sporthalle eine Macht. Radis, Pirna und Delitzsch wurden besiegt. Dem SV 04 bleibt also nur ein Fünkchen Hoffnung auf einen Auswärtssieg.

Doch Paul Richter und seine Kameraden müssen sich auf keinen Fall verstecken. "Gegen Freiberg und Halle haben wir bereits Überraschungen geschafft. Wir sind auf jeden Fall in der Lage, außergewöhn-liche Leistungen zu vollbringen", ist sich der 29-Jährige sicher. Die vollbringt der gebürtige Schlemaer übrigens beruflich jeden Tag. "Ich bin Wirtschaftswissenschafts-Student in Dresden, Vermögensberater in Aue und Handballer in Plauen. Das macht im Jahr 50.000 Autokilometer", erzählt "Paule" mit einem Lachen. Die väterliche Agentur im Erzgebirge muss immerhin 4000 Kunden betreuen. Mit großen Zahlen hat es der Wahl-Dresdner übrigens schon immer. "Und als ich mir vor fünf Jahren das Konzept vom SV 04 Oberlosa angehört habe, war ich begeistert", denkt der Rückraumschütze an fast vergessene Zeiten zurück. Heute sagt er: "Oberlosa hat in allen Punkten Wort gehalten."

Die Entwicklung von talentierten Spielern ist vor allem Jörg Grüner zuzuschreiben. Der Trainer-Routinier versteht zum einen die Sprache der Jugend, es zum anderen aber auch, sie an den Ernst des Handballerlebens heranzuführen. "Zehn Torschützen in einem Spiel zeigen, dass wir augenblicklich schwer auszurechnen sind", zeigt Paul Richter auf die Statistik gegen Halle. Er selbst gehört inzwischen zu den Anführern im Team. Nach dem Leistungsschub der Routiniers ist der SV 04 nun jederzeit in der Lage, die 30-Tore-Marke zu knacken. Kommt man in Köthen in jenen Bereich, ist vielleicht sogar dort was Zählbares möglich.

Allerdings hat sich der Liga-Mitfavorit mit den beiden groß gewachsenen Rückraumspielern Sascha Timplan (Helmstedt) und Lukas Krug (Dessau) verstärkt. "Köthen ist klarer Favorit, aber wir fahren am Samstag mit Rückenwind los. Denn wir haben zuletzt zwei gute Spiele abgeliefert und haben im Vorjahr dort auch nur mit zwei Toren Minus verloren", ist SV-Trainer Jörg Grüner gespannt. Personell gibt es kaum Veränderungen. Neben den bekannten Ausfällen von Florian Gaida und Marcus Peschke wird weiterhin auch Friedrich Kleinert verletzt fehlen. Zudem ist Mike Anlauf am Samstag privat verhindert. Spielbeginn ist 19 Uhr.