Oberlosa will im dritten Versuch endlich den ersten Heimsieg

Erst einen Zähler konnte der Handball-Oberligist in dieser Saison in eigener Halle holen. Der Knoten soll jetzt endlich platzen.

Von Karsten Repert

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Der SV 04 Oberlosa hat nicht zu wenig Punkte. Fünf Zähler aus sechs Partien bedeuten im Moment Rang 9 in der Mitteldeutschen Oberliga. Was den Plauener Handballern im Abstiegskampf bisher fehlt, das ist ein Heimsieg. Und der soll nun am Samstag, 19 Uhr gegen den Tabellensiebenten USV Halle (6:4 Punkte) eingefahren werden. Als Meister der Mitteldeutschen Oberliga stieg das Team 2015 in die 3. Bundesliga auf und im Frühjahr gleich wieder ab. Nach der Rückkehr gehören die Hallenser automatisch zu den Topfavoriten. Die Experten schätzen das USV-Aufgebot sogar stärker ein als im Vorjahr. Dennoch setzte es bereits zwei Niederlagen in Delitzsch und beim HC Burgenland. In beiden Partien fehlte mit Robin John (ehemals VfL Gummersbach) jedoch ein entscheidender Mann.

Oberlosas Abwehrspieler Torsten Wetzel hat sich die Videoaufzeichnung vom jüngsten Hallenser Sieg gegen Apolda genau angesehen. "Wir sind Außenseiter, aber wir haben alle Chancen. Das zeigt die Leistungsdichte in unserer Liga. Ich glaube, dass wir es spannend machen können und gewinnen", sagt der 26-jährige Rückraumakteur. Der gebürtige Auer studiert in Zwickau Maschinenbau. Nach Plauen kam "Torti" vor drei Jahren und der zuverlässige "Zugreifer" klingt trotz der zurückliegenden 31:33-Niederlage beim HC Burgenland zuversichtlich. "Ich finde, uns fallen inzwischen viele Dinge leichter als noch zu Saisonbeginn. Unsere junge Truppe macht Fortschritte, das hat man in Naumburg gesehen."

Dieser Oberlosaer Tatendrang trifft nun am Samstagabend auf den holländischen Torwart Luchien Zwiers, der bereits 50 A-Länderspiele vorweisen kann. Zudem hat Halle mit Kreisläufer Paul Otto (Füchse Berlin II) und Linkshänder Steffen Fischer (TuS Radis) zwei weitere Hochkaräter verpflichtet. SV-Manager Rico Michel fügt noch Pierre Sogalla hinzu, "der Spiele auch im Alleingang entscheiden kann".

Und trotzdem: Die Oberlosaer wissen ganz genau, dass sie wirklich eine Chance haben gegen den Favoriten. Denn die vielen überraschenden Ergebnisse haben inzwischen mit Grubenlampe Zwickau einen Tabellenführer hervorgebracht, der vor dem Saisonstart als Abstiegskandidat gehandelt wurde. SV-Trainer Jörg Grüner trauert von daher auch nicht mehr den verlorenen drei Punkten gegen Freiberg (22:22) und Glauchau (18:20) nach. Im Gegenteil: "Die Mannschaft hat sich viel vorgenommen und will mit den tollen Fans im Rücken endlich den ersten Heimsieg bejubeln", geht der Coach ungewohnt offensiv nach vorn. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Denn beim SV 04 kamen zuletzt neun Akteure zu Torschützenehren. Verletzt ausfallen werden Florian Gaida, Marcus Peschke und Paul Richter.