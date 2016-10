Oberlosaer Handballer liebÃ¤ugeln mit drittem AuswÃ¤rtssieg in Folge

Oberlosaer Handballer liebäugeln mit drittem Auswärtssieg in Folge

In der Mitteldeutschen Oberliga kommen die Vogtländer am Samstag beim Tabellendritten auf den Prüfstand. Torhüter Carsten Klaus richtet sich auf jede Menge Arbeit ein.

Von Karsten Repert

erschienen am 13.10.2016



Plauen. Für die Oberlosaer Handballer werden beim HC Burgenland (3. Platz/7:3 Punkte) am Samstag, 19 Uhr die Trauben ganz hoch hängen. Denn der beste Angriff der Mitteldeutschen Oberliga hat nach fünf Spielen bereits 167 "Buden" gemacht. Das sind 33,4 Tore pro Spiel. Von solchen Zahlen können die Oberlosaer (8. Platz/5:5 Punkte) nur träumen. Trainer Jörg Grüner scheut sich nicht, diesbezüglich das eigene Team zu kritisieren. "Wenn wir ständig die Hälfte unserer klaren Torchancen vergeben, müssen wir uns selbst auch mal die Qualitätsfrage stellen", schimpfte der Coach nach der vermeidbaren 18:20-Heimniederlage gegen Glauchau.

Gleich in vier von bisher fünf Saisonspielen warteten die Spitzenstädter mit minimaler Trefferquote auf. Gegen Bad Blankenburg (17:28/ A), Freiberg (22:22/H), Glauchau (18:20/H) und Apolda (21:19/A) fehlte es den Vogtländern an Durchschlagskraft. Nur beim HV Rot-Weiß Staßfurt (31:25/A) ließen es die Vogtländer vorn so richtig krachen. Dass die interne Unzufriedenheit nicht nach draußen gedrungen ist, verdankt der Vorjahresaufsteiger seiner Hintermannschaft. Sie ist der Punktegarant. Torwart Carsten Klaus scheint auch diesmal bestens vorbereitet auf das Spiel in Naumburg: "Es gilt drei Rückraumleute so intelligent zu attackieren, dass der Burgenländer Spielfaden reißt. Es kann sein, dass unser Trainer Jörg Grüner die richtige Lösung findet."

Der 33-Jährige Klaus gilt als einer der besten Schlussleute in Liga 4. Vor zehn Jahren stand er noch beim Zweitbundesligisten EHV Aue unter Vertrag. "Dann habe ich mich nach dem Studium für den Beruf entschieden, weil ich auch gesehen habe, dass es beim EHV bessere Torleute gab", erinnert sich der gebürtige Zwickauer mit Wehmut an sein "Abschiedsspiel", als er in einem Test gegen den SC Magdeburg einen Siebenmeter von Handball-Legende Stefan Kretzschmar gehalten hatte.

"Das ist lange her. Heute fahre ich berufsbedingt als Vertriebsmitarbeiter für Medizintechnik 70.000 Kilometer im Jahr. Zu Hause habe ich inzwischen einen Fitnessraum, sonst würde mich meine Frau noch weniger sehen", berichtet Carsten Klaus vom täglichen Wahnsinn, in den sich beim SV 04 insgesamt 20 Spieler stürzen. Die professionelle Oberlosaer Amateurphilosophie überzeugte den Torwart bereits vor sieben Jahren, als der Verein noch in der Bezirksliga spielte.

Am Samstag spricht gar nicht so wenig für Oberlosa. Denn nach dem Oberligaeinzug quälte man sich 2015/16 auswärts und gewann lediglich zwei von 13 Spielen. Jetzt haben die Spitzenstädter zwei Auswärtserfolge nacheinander gefeiert, Gastgeber Burgenland ist zu Hause nicht unschlagbar (29:31-Niederlage gegen Delitzsch) und beim SV 04 Oberlosa fehlt verletzungsbedingt nur Paul Richter. SV-Manager Rico Michel teilt mit: "Der Fanbus startet 15.15 Uhr an der Kurt-Helbig-Halle. Anmeldungen nimmt Lutz Petzoldt entgegen. Weitere Infos gibt es in unserem Sportlerbistro."