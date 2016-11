Oberlosaer Handballer müssen zu Hause dringend siegen

Zwei Auswärtsspiele, null Punkte - die Bilanz stimmte beim Oberligisten zuletzt nicht. Jetzt wartet ein Gegner, an den die Mannschaft schlechte Erinnerungen hat.

Von Karsten Repert

erschienen am 24.11.2016



Plauen. Über dem SV 04 Oberlosa (9. Platz/9:13 Punkte) und der Kurt-Helbig-Sporthalle verdunkelt sich der Himmel. Denn am Samstagabend kommt mit dem HC Aschersleben (6./9:11) genau das Team nach Plauen, welches die Vogtländer in der vergangenen Spielzeit in der Mitteldeutschen Oberliga gleich zweimal schwer gedemütigt hatte. Die Alligators holten den Vorjahresaufsteiger zunächst zur Oberliga-Premiere aus dem Himmel (27:33). Im Rückspiel setzte es für die Plauener dann die bislang höchste Heimniederlage (21:31).

"Das sind keine guten Vorzeichen", räumt SV-Manager Rico Michel ein. Zudem unterlagen die Oberlosaer zuletzt in Pirna (17:25) nach einer indiskutablen Leistung im Angriff. SV-Trainer Jörg Grüner erwartet trotzdem "dass wir selbstbewusst in unsere Heimspiele gehen. Wir wollen gewinnen." Dass die Plauener dazu in der Lage sind, weiß das Team aus Aschersleben. Die vom zweimaligen Olympiasieger Dimitri Filipov trainierte Mannschaft wird auf eine volle Hütte vorbereitet sein. Im Vorjahr stellte Dimitri Filipov fest: "Hier ist entscheidend, ob du dich vom Publikum beeinflussen lässt. Vor allem junge Leute wackeln vor so einer Kulisse schnell." Weil aber Oberlosa selbst sechs blutjunge Eigengewächse im Kader hat, ist noch nicht jeder Tag wie der andere. Philip Trommer-Ernst gehört zu den jungen Wilden, die über die A-Jugend und die zweite Mannschaft in den Oberligakader drängen.

Der Falkensteiner macht derzeit auch noch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Da bleibt kaum Zeit für Freundin Linda. Sie begleitet ihren Philip natürlich zu jedem Heimspiel. "Ich habe Linda beim Handball kennengelernt. Sie war Cheerleader beim Cheerleaderverein Obervogtland", erzählt der 19-Jährige, der bereits seit 15 Jahren Handball spielt. SV-Kreisläufer Thomas Tschab, ein Freund der Familie, hatte den kleinen Philip einst mitgenommen. Seither trainiert der Rückraumschütze voller Ehrgeiz. "Um in der Mitteldeutschen Oberliga anzukommen, muss ich weiter Geduld haben. Und dann im richtigen Moment zuschlagen", sagt Trommer-Ernst, der Samstagabend wieder auf seine Einsatzchance wartet. Der SV 04 muss dieses Heimspiel (Anwurf 19 Uhr) gewinnen. Sonst rückt die Abstiegszone ganz nah. Erwartet werden wieder über 600 Zuschauer.