Obervogtländer spielen nur eine Statistenrolle

Der VFC Plauen II und der SC Syrau haben gestern in der Vorrunde F des Hallenfußballturnieres um den Pokal der "Freien Presse" wie erwartet die Zwischenrunde erreicht.

Von Mirko Modes

erschienen am 28.12.2016



Plauen. 461 Zuschauern haben gestern Abend in der Plauener Kurt-Helbig-Halle für eine stattliche Kulisse und ordentlich Stimmung gesorgt. Gleich zum Auftakt trafen die beiden Favoriten aufeinander. Fritzlar erzielte früh das 1:0 für den VFC Plauen II. Köttnitz glich nach neun Minuten für den SC Syrau aus, doch wiederum Fritzlar traf zum 2:1. Nach dem 2:2 durch Nestripke deutete alles auf ein Remis hin, doch Müller glückte fünf Sekunden vor dem Ende der Siegtreffer für den VFC. In der Folge gab sich der Landesklasse-Spitzenreiter keine Blöße und gewann die restlichen Partien mehr oder weniger souverän. Fritzlar setzte sich an die Spitze der Torjägerliste mit acht Toren.

Weitaus spannender war der Kampf um die folgenden Plätze. Nach Siegen über Reumtengrün und Tirpersdorf sollte für Vogtlandligist Syrau das Match gegen Leubnitz zum entscheidenden Spiel werden, denn der Kreisligist hatte zu diesem Zeitpunkt schon sieben Punkte eingefahren und wäre mit einem Sieg sicher in der Zwischenrunde gewesen. Der Leubnitzer Birkner traf zum 1:0. Doch Rotthoff glich für Syrau aus. Die erste Zweiminutenstrafe für Syrau konnte Leubnitz nicht nutzen. Als Syrau in der Schlussphase erneut in Unterzahl agieren musste, wollte Leubnitz den Sieg. Wenige Augenblicke nach der Schlusssirene schlug der Ball auch im Syrauer Tor ein. Auf Nachfrage bei den Schiedsrichtern entschied die Turnierleitung auf 1:1-Unentschieden. Damit war Leubnitz noch nicht aus dem Rennen, musste aber gegen den VFC Plauen II mindestens einen Punkt holen, um als Dritter in die nächste Runde einzuziehen. Syrau erledigte zuvor seine Pflichtaufgabe und besiegte Bobenneukirchen 4:0. Müller, Fritzlar und Richter brachten den VFC gegen Leubnitz auf die Siegerstraße. Mit acht Punkten und 10:7 Toren ist Leubnitz nun schlechtester Drittplatzierter des Turnieres und muss hoffen, dass am Freitag der Dritte der Gruppe G noch schlechter abschneidet, da nur die besten sechs der sieben Vorrundendritten die Zwischenrunde erreichen. Gestern jubelten die Anhänger des 1. FC Ranch Plauen, der nun als Dritter der Gruppe B für die Zwischenrunde qualifiziert ist.

Reumtengrün, Tirpersdorf und Bobenneukirchen konnten in das Rennen um die vorderen Plätze nicht eingreifen.