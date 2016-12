Oelsnitz bleibt ohne Niederlage

Beim Hallenfußballturnier um den Pokal der "Freien Presse" wurden am gestrigen Abend in Plauen die letzten Startplätze für die Zwischenrunde ausgespielt. Neben Merkur kamen Kottengrün und Plauen Nord weiter.

Von Mirko Modes

erschienen am 31.12.2016



Plauen. Die Fußballer der favorisierten Landesklassemannschaften SV Kottengrün und SV Merkur Oelsnitz sowie des Kreisligisten VfB Plauen Nord (bester Gruppendritter) haben sich als letzte Mannschaften für die am 7. und 8. Januar stattfindende Zwischenrunde des Hallenturnieres um den Pokal der "Freien Presse" qualifiziert. Der Leubnitzer SV ist dagegen als schlechtester Dritter genauso ausgeschieden wie gestern vor 343 Zuschauern der FSV Klingenthal, der SV Muldenhammer und der BC Erlbach. Besonders den Erlbachern traute man im Vorfeld mehr zu, aber in der Endabrechnung sprang mit zwei Siegen nur Platz vier heraus. Immerhin gelang dem spielenden Torwart Müller mit dem Tor zum 5:3 gegen Muldenhammer der 500. Turniertreffer. Am Ende siegte das Vogtlandklasseteam 6:4 in dieser Partie.

Kottengrün und Oelsnitz trennten sich in ihrer ersten Begegnung remis. Dabei gelang Oelsnitz sogar in Unterzahl die Führung, die Bitterbier nach einem strittigen Freistoß egalisierte. Plauen Nord überwand die Hürde Erlbach 20 Sekunden vor der Schlusssirene. Kunath traf zum glücklichen 1:0. In den nächsten Partien gaben sich weder Kottengrün, noch Oelsnitz oder Plauen Nord eine Blöße. Die Plauener trotzten den Oelsnitzern im Anschluss ein 1:1 ab. Günthel traf für die Sperken. Zeuner gelang der Ausgleich für Nord.

Damit stand Plauen Nord schon in der Zwischenrunde. Oelsnitz hatte nach vier Spielen erst acht Punkte auf dem Konto und quälte sich im Anschluss gegen Klingenthal zu einem hauchdünnen 4:3-Sieg. Die Sperken verstanden es einfach nicht, fußballerisch zu glänzen und lagen sogar in Überzahl 1:3 hinten. Der Gegenwehr der Klingenthaler war erst gebrochen, als Oelsnitz doppelte Überzahl besaß und zum 3:3 ausglich. Mit der Schlusssirene traf Göbel zum 4:3 und wirbelte damit die Reihenfolge der Drittplatzierten nochmals kräftig durcheinander.

Im abschließenden Match zwischen Nord und Kottengrün ließen es die Plauener ruhig angehen. Kottengrün wollte den Gruppensieg. Dörks und Bernhardt sorgten für die 2:0-Führung. Eckstein traf mit seinem sechsten Tor zum 3:0. Zeuner antwortete mit seinem siebenten Treffer. Kurz gelang sogar der 2:3-Anschluss. Doch dann machten Sa. Trippner mit zwei Toren und Dörks alles für die Kottengrüner klar.

In den sieben Vorrundengruppen sahen insgesamt 1907 Zuschauer 510 Tore. Mit acht Treffern führt Stefan Fritzlar von der zweiten Mannschaft des VFC Plauen aktuell die Torschützenliste an. Dahinter liegen mehrere Spieler, die sieben Treffer auf ihrem Konto haben. Die Zwischenrundenturniere in einer Woche versprechen jede Menge Spannung, da bisher keine der etablierten Mannschaften die Segel strich. In den vier Staffeln qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Endrunde am 21. Januar.