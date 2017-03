Oelsnitz hält den Verfolger auf Distanz

Die erste Männermannschaft des TSV hat mit dem 28:28 beim Tabellenzweiten Glauchau/Meerane II weiter die besten Karten im Meisterschaftskampf der 1. Bezirksklasse. Ganz anders der TSV II: Der wurde im Kreisliga-Duell vom HV 90 Klingenthal 41:17 überrollt.

1. Bezirksklasse Männer: HC Glauchau/Meerane III - TSV Oelsnitz 28:28 (14:12). Mit einer gerechten Punkteteilung ist das Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten zu Ende gegangen. Damit bleibt es bei drei Punkten Vorsprung von Tabellenführer Oelsnitz vor Glauchau/Meerane III, das allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Am Sonntag folgt bereits das nächste wichtige Spiel des TSV. Dann ist der Tabellenvierte Chemnitzer HC II zu Gast. In Meerane traf am Samstag die beste Defensivreihe auf den besten Angriff der Liga. Und die Begegnung hatte alles, was ein Topspiel ausmachte: einen spannenden Spielverlauf bis zur letzten Sekunde, zwei stark und fair kämpfende Teams, sehenswerte Tore und Torhüterparaden. Nach ausgeglichenem Beginn traf die Heimmannschaft dreimal in Folge und führte verdient 7:4. Eine Umstellung der Oelsnitzer Deckung zeigte Wirkung, sie stand stabiler und konnte einige Würfe blocken. Allerdings gab es bei einigen Konterchancen leichtfertige Ballverluste. Oelsnitz versuchte zwar mit aller Macht, den Rückstand zu verringern. Doch bis zum Pausenpfiff sollte das nicht mehr gelingen. Glauchau/Meerane ging mit einer verdienten 14:12-Führung in die Kabine. Doch die Sperken ließen nicht die Köpfe hängen und gingen mit dem Vertrauen auf die eigene Leistung in die zweite Hälfte. Tatsächlich schien die Oelsnitzer Mannschaft wie ausgewechselt zu sein. Die Abwehr wurde von Minute zu Minute immer besser, auch der Torhüter trug seinen Teil dazu bei. Der Heimmannschaft fiel immer weniger ein, sie leistete sich überhastete Fehlwürfe, während das Oelsnitzer Angriffsspiel flüssiger lief. So gelang beim 15:15 endlich der Ausgleich. Es folgte ein ausgeglichenes Spiel zweier starker Mannschaften. Kein Team konnte sich absetzen, die Führung wechselte ständig. Oelsnitz leistete sich nach etwa einer Dreiviertelstunde nochmals eine kurze Schwächephase. Die Heimmannschaft nutzte das eiskalt aus und lag auf einmal wieder mit drei Toren vorn (23:20, 24:21). Doch die Sperken gaben sich nicht auf. Mit einer tollen Moral und einer starken kämpferischen Leistung schlugen sie zurück. Es gelang nicht nur der Ausgleich zum 24:24, sie gingen sogar mit zwei Toren in Führung (27:25). Doch auch Glauchau/Meerane II gab nicht klein bei. Mit einer offensiven Manndeckung kämpften sich die Gastgeber zurück und glichen zum 27:27 aus. Eine halbe Minute vor Schluss nahm der TSV bei eigenem Ballbesitz noch eine Auszeit. Er versuchte, die restliche Zeit ohne Ballverlust zu überstehen. Auf einmal war Kreisläufer Philipp Bechler komplett frei am Kreis. Er bekam den Ball und schoss das 28:27. Die Uhr zeigte noch fünf Sekunden Spielzeit an. Doch beim Versuch, den Ball zum Anspielpunkt zu bekommen, behinderte ein Oelsnitzer Spieler einen Meeraner. Die Schiedsrichter entschieden folgerichtig auf Siebenmeter für Meerane und rote Karte für Oelsnitz. Meeranes bester Werfer behielt die Nerven und verwandelte. (ixs)

Oelsnitz: Seidel, Tschöpe - Stache, P. Bechler (4), Grünwald (8), Rauh (7), Huth, Heyne, F.Bechler (4/2), F. Schmidt (1), Puschert (3), D.Schmidt (1). Schiedsrichter: Bebling/Michel (Oberlosa). Strafwürfe: Glauchau/Meerane 8/7 verwandelt, Oelsnitz 2/2. Strafzeiten: Glauchau/Meerane 2 Minuten, Oelsnitz 4Minuten und eine Disqualifikation.

Kreisliga Mittelsachsen Frauen: SG Stahl Chemnitz II -- TSV Oelsnitz 24:21 (11:7). Entscheidend für die Oelsnitzer Niederlage war erneut der Spielermangel: Der TSV, der das Hinspiel 29:20 gewonnen hatte, war ohne Auswechselspielerin angetreten. Chemnitz legte bereits in der ersten Viertelstunde vor, irritierte die Gäste mit teilweise flinkem und überlegt schnellem Spiel. Mit Einzelaktionen setzte sich Chemnitz mehrfach gut durch. Die Oelsnitzer Abwehr stand zwar deutlich besser als in der Woche zuvor bei der Heimniederlage gegen Claußnitz, doch das konsequente Eingreifen im Mittelblock gelang nicht wie erhofft. Im Angriff gelangen allerdings schöne Tore, wenn auch die herausgespielten Chancen zu selten genutzt wurden. Mit dem Zwischenstand von 11:7 verabschiedeten sich die Mannschaften in die Halbzeitpause. Trainer Papst versuchte, seine Mädels aufzubauen und hatte damit sichtlichen Erfolg. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit spürte man eine Veränderung im TSV-Spiel. Es gelangen jetzt sehenswerte Kombinationen, auch aus dem Rückraum wurde getroffen. So gelang es, sich in kürzester Zeit bis auf zwei Tore heranzukämpfen. Doch dann folgte ein erneuter Einbruch in der Oelsnitzer Deckung. Durch Zuspiele am Kreis holten die Chemnitzerinnen einige teils fragwürdige Siebenmeter heraus. Für Torhüterin Deichsel wurde das zur enormen Herausforderung. Dennoch gab sich Oelsnitz nicht auf und schoss doppelt so viele Tore wie in der ersten Hälfte. An der Niederlage änderte das nichts mehr.

Oelsnitz: Deichsel - Steudel (3), K. Fengler (9/1), Popp, F. Papst (2), C. Papst (1), Köster (6/1).

Kreisliga Männer: HV 90 Klingenthal - TSV Oelsnitz II 41:17 (20:6). Klingenthal präsentierte sich nach der schlechten Leistung aus der Vorwoche, als der HV 90 bei Einheit Plauen IV unerwartet, aber verdient verloren hatte, wie ausgewechselt. Beide Mannschaften fanden allerdings nur zäh in die Partie. So stand es nach fünf Minuten erst 1:1. Dann jedoch konnte sich der HV 90 Stück für Stück absetzen und über die Stationen 6:2 (10. Minute), 10:4 (15.) und 14:4 (20.) auf 17:4 in der 25. Minute davonziehen. Dabei überwanden die Oelsnitzer die Klingenthaler Abwehr 15 Minuten lang nicht, was die Gastgeber einfach zu Gegenstoßtreffern kommen ließ. Dennoch wies die Klingenthaler Defensive einige Abstimmungsdefizite im Spiel Mann gegen Mann auf, die der TSV aber nur selten ausnutzen konnte. Die Offensive zeigte mehr Konstanz, die Angriffe wurden mit mehr Druck, Bewegung und besserem Timing ausgespielt, wodurch man die Oelsnitzer Defensive immer wieder aushebeln konnte. Nach dem Seitenwechsel und aufgrund der deutlichen Halbzeitführung nutzte Klingenthal die Möglichkeit, um auf allen Positionen die Spieler zu wechseln. Die Mannschaft setzte die Vorgaben, den Druck und die Stimmung hoch zu halten und sich nicht auf der Führung auszuruhen, weiter konsequent um. Trotz der vielen Wechsel und Umstellungen spielte der HV 90 bis auf wenige Momente auch die zweiten Hälfte konstant, leistete sich aber insgesamt im zweiten Abschnitt mehr technische Fehler und Fehlwürfe, aus denen Oelsnitz aber nur wenig Kapital schlug. Der HV 90 nutzte den Frust aus der Vorwoche und gewann mit den richtigen Mitteln im Spiel und auch in dieser Höhe verdient. Nun heißt es für die Klingenthaler, diese Einstellung zu konservieren und im Heimspiel am 18.März beim Derby gegen Markneukirchen mit der gleichen Leistung in die Partie zu gehen. (hvk)

Klingenthal: Lemoine - Hahn (2), Illner (1), Schöfberger (4), Ludwig (12), Reißmann (6), Pöhland (1), Hennig, Lehmann (2), Grohmann (5), Unterdörfer (3), Sandner (4), Hahmann. Oelsnitz: Tschöpe, Lindner - Lasch (7), Steffen (5), Goldstein (1), A.Weiß (1), B.Schmidt (1), Goller (2), Grützner.

Nachwuchs: Eine Nummer zu groß war für die männliche A-Jugend der NSG Oelsnitz/Oberlosa der Sachsenliga-Dritte SC DHfK Leipzig. 20:36 verlor der Tabellen-Neunte sein Heimspiel. Alle Chancen im Titelkampf der Bezirksliga wahrte dagegen die B-Jugend der NSG Oelsnitz/Oberlosa. Sie gewann bei der NSG EHV/Nickelhütte Aue II 33:19 und bleibt mit 20:8 Punkten Tabellenführer Rotation Weißenborn (22:8) auf den Fersen. Vom vorletzten auf den drittletzten Platz der Bezirksliga verbesserte sich die C-Jugend der NSG Oelsnitz durch den 26:21-Auswärtssieg beim Schlusslicht EHV/Nickelhütte Aue II. (khfr)