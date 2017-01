Oelsnitz und Adorf verpassen Endrunde

Das Finalfeld des diesjährigen Hallenfußballturnieres um den Pokal der "Freien Presse" steht fest. Richtig spannend ging es in der Zwischenrundengruppe B zu.

Von Mirko Modes und Steffen Windisch

Plauen. Der SC Syrau, der VfB Lengenfeld, der 1. FC Rodewisch, der VfB Auerbach II, der VFC Plauen II, der Reichenbacher FC, die SG Rotschau und die SG Neustadt bestreiten am 21. Januar das Finale des vom Vogtländischen Fußball-Verband und der "Freien Presse" gemeinsam ausgerichteten Hallenturnieres. Diese acht Mannschaften setzten sich am Wochenende bei den in Plauen ausgetragenen vier Zwischenrundenturnieren durch.

Zwischenrunde A: Die Favoriten Syrau und Lengenfeld haben am Samstag in der Plauener Sporthalle an der Wieprechtstraße die Endrunde erreicht. Die Plauener Vereine Concordia und Wacker fielen leistungsmäßig nicht sehr ab und konnten Paroli bieten. Einzig Kreisligist Ranch Plauen war chancenlos, zeigte im letzten Spiel gegen Lengenfeld beim 1:4 seine beste Leistung. Für Trainer Mirko Modes kein Beinbruch: "Man hat eben den Klassenunterschied gesehen." Richtig spannend wurde es im dritten Spiel vor 251 Zuschauern zu ungewohnt früher Zeit - Beginn war erstmals 9 Uhr - zwischen Syrau und Wacker. Winkler brachte Wacker in Führung, doch Seifert, Zierold und Steinbach drehten die Partie. Wacker hielt gut mit, auch dank der Paraden von Torwart Löffler, aber Winklers Anschlusstreffer fiel zu spät. Die Partie Lengenfeld gegen Syrau war von Hektik geprägt. Rotthoff erzielte in Überzahl die Syrauer Führung, Toni Rudolph gelang später der verdiente Ausgleich. Während die Lengenfelder mit mannschaftlicher Geschlossenheit auffielen, profitierte Syrau von starken Individualisten, wie Steinbach, Zierold oder Weigl. Der zufriedene Lengenfelder Trainer Thomas Sachs sagte: "Uns eilt der Ruf voraus, dass wir nur vom Kampf und von der körperbetonten Spielweise leben. Damit hätten wir aber nicht zum dritten Mal in Folge die Endrunde erreicht. Wir waren Achter und Sechster, das Erreichen des Halbfinals wäre für uns jetzt eine Riesensache." Syrau musste am Ende noch eine schwere Nuss knacken. Gegen Concordia lag man nach zwei Scholz-Toren zweimal im Rückstand. Doch Zierold, Steinbach und Rotthoff sorgten in der Schlussphase beim 4:2 für klare Verhältnisse.

Zwischenrunde B: Punktgleich mit dem VfB Auerbach II und Rodewisch ist Merkur Oelsnitz am Samstagnachmittag auf Grund des schlechteren Torverhältnisses ausgeschieden. Adorf und der SpuBC Plauen konnten vor 384 Zuschauern nicht in das Rennen um die Finaltickets eingreifen. Gleich zu Beginn machten die Auerbacher beim 5:1 über Adorf deutlich, dass sie in die Endrunde wollen. Im Anschluss brachte Grill die Rodewischer gegen Oelsnitz in Führung. Doch Günthel konnte ausgleichen. Als der Rodewischer Krohn nach rüdem Foul auf die Strafbank musste, drehte Oelsnitz auf, siegte mit zwei weiteren Treffern Günthels und einem von Merkel 4:1. Rodewisch war gegen den SpuBC damit unter Zugzwang. Der spielende Torwart Wolf und der treffsichere Stolpmann nahmen in beeindruckender Manier das Angriffsspiel in die Hand. Nach einem Eckball nahm Stolpmann die Kugel volley und eröffnete das 10:0-Torefestival. Als danach Auerbach beim 5:1 gegen Oelsnitz sein drittes Spiel gewann, stand der VfB fast schon sicher in der Endrunde. Lessmanns Tor zum Endstand war der 600. Turniertreffer. Die Auerbacher hatten wenig später die Chance, den Erzrivalen Rodewisch aus dem Wettbewerb zu werfen. Doch der gewann 5:3 und war wieder im Soll. Mit der Auerbacher Niederlage war der Weg für Oelsnitz frei. Um weiterzukommen, musste der SpuBC mit sieben Toren Abstand bezwungen werden. Nach drei Minuten führte Merkur schon 5:0. Doch danach strafften sich die Plauener und unterlagen nur 5:7. Nun musste Oelsnitz darauf hoffen, dass Adorf den Rodewischern ein Remis abtrotzt. Doch der Vogtlandligist gab sich keine Blöße und zog mit einem 6:1 in die Endrunde ein.

Zwischenrunde C: Mit dem VFC Plauen II und dem Reichenbacher FC haben sich in der Zwischenrundengruppe C die beiden Favoriten durchgesetzt. Vor 201 Zuschauern trennten sich beide gestern Vormittag in der Plauener Helbig-Halle im direkten Duell 3:3 und gewannen ihre restlichen Partien. Die Reichenbacher besiegten zum Auftakt Unterlosa 5:1. Stahlbau Plauen bot mehr Gegenwehr und verlor nur 2:4. Gegen Jößnitz trumpfte der RFC noch einmal auf und gewann 6:0. Besser hielt Jößnitz beim 2:5 gegen den VFC Plauen II mit. Schusters Führungstreffer für den VFC glich Torwart Hander mit tollem Weitschuss aus. Ludwig brachte den VFC postwendend wieder auf die Siegerstraße. Etwas gefestigter präsentierte sich der Favorit beim 5:1 gegen Stahlbau. Fritzlar erhöhte sein Torekonto mit einem Dreierpack auf 12. In der Partie zwischen dem RFC und dem VFC II musste der spielende Torwart der Plauener Richter für zwei Minuten auf die Strafbank. Schwandner gelang in Überzahl die Führung, Landmesser erhöhte. Ludwig brachte den VFC zurück ins Spiel. Als Reichenbachs Gemeinhardt eine Zeitstrafe erhielt, drehten die Plauener das Match. Ludwig und Hopf trafen, ehe Gemeinhardt in der Schlussminute noch der 3:3-Ausgleich gelang. Im abschließenden Spiel besiegte der VFC II Unterlosa 6:1. Das reichte, um trotz gleicher Punktzahl und Tordifferenz Gruppenerster zu werden.

Zwischenrunde D: Etwas mehr als zwei Minuten haben dem Kreisligisten VfB Plauen Nord gestern Nachmittag gefehlt, um für die große Überraschung zu sorgen und in die Endrunde einzuziehen. Zeuner hatte im vorletzten Gruppenspiel gegen Rotschau die Plauener mit seinem elften Tor 2:1 in Führung gebracht. Eine Sensation lag in der Luft, denn der Sieg hätte das Weiterkommen und das Rotschauer Aus bedeutet. Doch Tröger, Schneider und Werner brachten mit ihren Toren den Favoriten in die Finalrunde, die auch Pokalverteidiger Neustadt erreichte. Dagegen enttäuschte der SV Kottengrün mit Platz 4. Der zweite Kreisligist Großfriesen durfte mit seinem Auftritt zufrieden sein, er trotzte den Rotschauern sogar einen Punkt ab. Die letzte Zwischenrundengruppe sahen 366 Zuschauer. Damit erhöhte sich die Besucherzahl des Turnieres auf 3109. Kottengrün startete gut. Das Landesklasse-Team besiegte Großfriesen 6:2. Die anderen beiden Topmannschaften trafen im zweiten Match aufeinander. Kaiser brachte Rotschau in Führung. Doch Matthes und Kevin Herrmann drehten die Partie zugunsten der Neustädter. Als Letzterer jedoch eine Zweiminutenstrafe erhielt, trafen Tröger und Meyer für Rotschau. Der Schütze zum 3:2 verbrachte die letzten 76 Sekunden auf der Strafbank. Doch Neustadt gelang der Ausgleich nicht mehr. Für die erste Überraschung sorgte der VfB Nord, als die Plauener Kottengrün 2:1 besiegten. Sandy Trippner traf zwar zum 1:0, doch Zeuner ließ mit zwei Treffern die Nord-Anhänger jubeln. Die nächste Überraschung folgte, als Rotschau gegen Großfriesen nicht über ein 2:2 hinauskam. Im Anschluss ging Neustadt gegen Plauen Nord auf Torejagd. Bei der 2:8-Niederlage hat der Kreisligist keine Chance. Kottengrün verspielte seine Möglichkeit, noch in die Endrunde einzuziehen, beim 2:4 gegen Rotschau. Das Landesklasse-Team führte zwar zweimal, doch in dieser Partie drehte der Rotschauer Torjäger Schwarz auf. Alle vier Tore inklusive Hattrick gelangen ihm zum 4:2-Erfolg des Vogtlandligisten. Plauen Nord besiegte im Anschluss Großfriesen 5:4. Neustadt gewann gegen Kottengrün 2:0 und hatte zum Abschluss der Zwischenrunde die Partie gegen Großfriesen noch offen. Auch dabei ließen sich die Männer des seit wenigen Tagen amtierenden neuen Trainers Gorschinek nicht von ihrer Linie abbringen und zogen durch das 3:0 in die Endrunde ein.