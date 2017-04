Oelsnitzer weiterhin auf Aufstiegskurs

Die Handball-Männer des TSV Oelsnitz führen die Tabelle der 1. Bezirksklasse an. Die zweite TSV-Vertretung verlor, die Frauen gewannen. Siegreich waren auch die Klingenthaler Männer, die Vizemeister in der Kreisliga wurden. Die Herren aus Markneukirchen verloren dagegen.

04.04.2017



1. Bezirksklasse Männer: TSV Oelsnitz - HSG Freiberg III 40:28 (22:14). Mit einem klaren Heimsieg übernahm Oelsnitz zwei Spieltage vor Saisonende wieder die Spitzenposition, einen Zähler vor dem Zweiten HC Glauchau/Meerane III. Die Gastgeber mussten gewinnen, da Glauchau/Meerane schon am Vortag sein Spiel gewann und sich so über Nacht auf den ersten Platz geschoben hatte. Die Oelsnitzer liefen als klarer Favorit auf und hatten durch den Pokalerfolg zusätzlich Selbstvertrauen getankt. Der TSV zeigte das gewohnte schnelle Spiel. Nach zehn Minuten führte Oelsnitz 7:4. Es folgten fünf Minuten, in denen der Gast aus Freiberg das Spiel beherrschte und zum 9:9 ausglich. Oelsnitz ließ sich davon nicht beeindrucken und machte seine Sache nun wieder besser. Im Angriff zeigten die Rückraumspieler ihr ganzes Können und netzten eiskalt ein. So wurde aus dem 9:9 bis zur 20. Minute ein 15:9. Doch damit gab sich der TSV noch nicht zufrieden. Zum Pausenpfiff stand ein klares 22:14 auf der Anzeigetafel. So ging es in der zweiten Hälfte weiter. Oelsnitz ließ dem Gegner keine Möglichkeit, den Rückstand zu verkürzen. Stattdessen bauten die Hausherren kontinuierlich ihren Vorsprung aus. Die Sperken zeigten ihren Zuschauern noch einige schöne Spielzüge und sehenswerte Treffer. Auf Grund der klaren Führung ließ die Konzentration etwas nach und der TSV versiebte gute Chancen, was jedoch an diesem Tag nicht weiter ins Gewicht fiel.

Oelsnitz: Seidel - Grünwald (2), Puschert (4), P. Bechler(5), Heyne, Stache (1), F. Bechler (11/3), Rauh (6), Huth (5), Weiß (5), D. Schmidt(1). Schiedsrichter: Buchhold/Dienelt (Meerane). Strafwürfe: Oelsnitz 3/3 verwandelt, Freiberg 5/3 verwandelt. Zeitstrafen: Oelsnitz 2 Minuten, Freiberg 2 Minuten plus 1 Disqualifikation. Zuschauer: 65. (ixs)

Kreisliga Vogtland Männer: TSV Oelsnitz II - SV 04 Oberlosa IV 23:33 (8:18). In der ersten Halbzeit boten die Oelsnitzer eine überaus bescheidene Vorstellung. Im Angriff zu harmlos, fanden sie in der Abwehr nicht den richtigen Zugriff, sodass die Oberlosaer fast schon nach Belieben einschenken konnten. Nur in den ersten fünf Minuten (2:2) konnten die Oelsnitzer das Spiel ausgeglichen gestalten. Nach 20 Minuten betrug Oberlosas Vorsprung bereits zehn Tore (15:5). Nach dem 8:18-Pausenstand entbrannte bei den Oelsnitzern der Ehrgeiz, nicht sang- und klanglos unterzugehen. Mit einer nun etwas stabileren Abwehr und einem gut aufgelegten Sven Lindner im Tor erreichte der TSV zumindest, dass sich der Rückstand in Grenzen hielt. Zudem zeigte Oelsnitz auch im Angriff seine Fähigkeiten und konnte die Torausbeute im zweiten Durchgang nahezu verdoppeln.

Oelsnitz: Tschöpe, Lindner - B.Schmidt (1), Lasch (7), Steffen (8/3), Goller (1), A. Weiß, Scherbaum (1), Schieferdecker (5), Goldstein, Grützner. (khfr)

SG Schönheider Handballer - HV 90 Klingenthal 27:29 (13:14). In ihrem letzten Saisonspiel gelang den Klingenthalern ein knapper Auswärtssieg, mit dem man die Saison hinter Oberlosa III auf dem zweiten Tabellenplatz abschloss. Der HV 90 konnte wie in den letzten Wochen personell nicht aus dem Vollen schöpfen und reiste mit lediglich acht Spielern nach Schönheide. Die erste Hälfte verlief relativ ausgeglichen. Jedoch vergab Klingenthal von Beginn an reihenweise klare Einwurfmöglichkeiten, die dem Gastgeber immer wieder den Anschluss brachten. Über die Stationen 2:1 (5.), 4:4 (10.) und 7:6 (15.) zog Klingenthal nach 20 Minuten 9:6 davon. Bis zum Pausenpfiff beim 14:13 für die Gäste blieb es weiter eng. Nach dem Wechsel erwischte Klingenthal den besseren Start, setzte klare Aktionen und bestrafte die technischen Fehler des Gastgebers. Ein 20:14-Führung nach 40 Minuten war der Lohn. Da die Erzgebirger auch fahrlässig mit ihren Chancen umgingen und immer wieder an Hahmann im Klingenthaler Tor scheiterten, blieb man weiter in Front. Dann jedoch leistete sich Klingenthal fünf technische Fehler am Stück, die der Gastgeber mit drei Treffern zum 25:27 (55.) bestrafte. In den letzten fünf Minuten hielt Klingenthal beim 28:25und 29:26 seinen Vorsprung von drei Toren konstant. So blieb es beim verdienten Auswärtserfolg, bei dem Lehmann und Hahmann herausragten.

Klingenthal: Hahmann, Hennig (1), Ludwig (7), Unterdörfer (2), Reißmann (7), Pöhland (1), Hahn (1), Lehmann (10). (hvk)

SG Neptun Markneukirchen - SV 04 Oberlosa III 18:26 (8:13). Gegen die bereits als Kreismeister feststehenden Oberlosaer hatten sich die Markneukirchener nicht viel ausgerechnet, verkauften sich aber teuer. Mit platzierten Fernwürfen von Pilz und ordentlicher Abwehrarbeit hielt Neptun den Rückstand bis zur Mitte der ersten Spielhälfte in Grenzen (4:5/15.). Danach spielten die Gäste ihre Vorteile im Angriff aus und setzten sich bis zur Halbzeit auf 13:8 ab. Nach dem Seitenwechsel konnte Neptun das weitere Anwachsen des Rückstandes zunächst verhindern (11:16/ 38.). In der jetzt intensiver geführten Partie mit vielen Zeitstrafen dominierten weiterhin die Gäste, die langsam aber stetig ihre Führung bis auf 22:13 (43.) ausbauten. In der letzten Viertelstunde schaltete Oberlosa einen Gang zurück, was Neptun zur Ergebniskorrektur nutzen konnte. Mit einem Dreierpack von Heberlein kamen die Hausherren noch einmal bis auf 18:24 (55.) heran.

Markneukirchen: Krüger, Kühn - Below, Enzmann (1), Heberlein (3), Lauterbach (3/1), Pilz (5), Pöhlmann (4/3), Roth, Rödel (1), Uebel, Vogt, Wieland, Wunderlich (1). (jowe)

Kreisliga Mittelsachsen Frauen: TSV Oelsnitz - HSG Rottluff/Lok Chemnitz 21:11 (9:8). Die Partie gegen den Tabellenletzten gestaltete sich zunächst recht eindeutig zugunsten des TSV, der nach einer Viertelstunde 4:1 führte. Den Gästen fiel es sichtlich schwer, die Oelsnitzer Abwehr zu durchbrechen und an einer stark aufgelegten Torhüterin Deichsel vorbei zu kommen. Auch im TSV-Angriff waren schöne Aktionen und Tore zu verzeichnen. Der Gegner versuchte das TSV-Spiel zu zerstören, indem er die Oelsnitzerin Fengler in die Manndeckung nahm. Der Vorsprung von fünf Toren minimierte sich auf lediglich einen Treffer. Mit einen 9:8 ging es in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit startete der TSV mit einer veränderten Aufstellung, durch gutes Zusammenspiel und gute läuferische Aktionen gelangen sehenswerte Tore. TSV-Torfrau Deichsel machte weiter eine hervorragende Figur, hielt insgesamt fünf Siebenmeter und brachte den Gegner mit ihren Paraden zum Verzweifeln. Im Angriff wurde der Tabellensechste aus Oelsnitz nun wieder sicherer. Dem Gegner gelang in den letzten sechs Minuten kein Tor mehr, dem TSV hingegen fünf.

Oelsnitz: Deichsel - Steudel (2), Prokop, Köster (8/1), Papst, K. Fengler (8/2), Popp (2), Rose (1). Zeitstrafen: Oelsnitz 2, Rottluff 4. Siebenmeter: Oelsnitz 3/3, Rottluff 9/4. (kfe)