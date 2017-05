Plauen Nord ist neuer Zweiter

In den Fußball-Kreisligen ist die erste Entscheidung gefallen: Der SV Bobenneukirchen steht endgültig als Absteiger fest.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 09.05.2017



Plauen. Nach dem angekündigten Rückzug des SV Kottengrün II ist in der Kreisliga-Staffel 2 die Abstiegsentscheidung gefallen. Nach dem 1:1 gegen Lauterbach kann Bobenneukirchen vier Spieltage vor Saisonende den VfB Pausa nicht mehr einholen. Die Pausaer gewannen schon am Samstag beim SpuBC Plauen 3:2. Alle drei Treffer erzielte Hempel. An der Tabellenspitze hat Fortuna/VFC Plauen seinen Vorsprung ausgebaut. Die Spielgemeinschaft gewann im Stadtderby bei Lok Plauen 5:1 und profitiert vom 2:2 des Elsterberger BC gegen Leubnitz. Neuer Zweiter ist der VfB Plauen Nord, der sein Match bei Kottengrün II 6:2 siegreich gestalten konnte. Dreifacher Torschütze war Christoph Zeuner. Die beiden Verfolger des Spitzenreiters haben acht Punkte Rückstand.

In der Kreisliga-Staffel 1 hat sich Wildenau nach dem 1:3 in Brunn aus dem Meisterrennen verabschiedet. Die besten Karten hat nach wie vor Spitzenreiter Tirpersdorf, der den VFC Reichenbach beim 7:1 in der zweiten Halbzeit überrollte. Bis zum 1:1 der Gäste in der 55. Minute war das Spiel ausgeglichen. Der VfB Auerbach III hatte beim 3:1 in Ellefeld alles im Griff und zog in der Tabelle an Coschütz vorbei auf Rang 2. Im Abstiegskampf holte Muldenhammer beim 3:0 in Taltitz wichtige Punkte, die Gastgeber sind durch den 4:1-Sieg von Reuth gegen Rebesgrün wieder Letzter. Morgenröthe-Rautenkranz musste beim 2:3 in Bergen seine vierte Niederlage in Folge einstecken.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse trennten sich die beiden Topteams Grünbach-Falkenstein II und Syrau II 1:1. Damit hielten die Syrauer ihren Vorsprung von vier Punkten auf den Verfolger. Für die Gäste waren es die ersten Verlustpunkte in dieser Saison auf fremdem Platz. Nur noch vier Zähler Vorsprung hat Grünbach-Falkenstein II jetzt auf den SSV Bad Brambach, der seine Pflichtaufgabe gegen Brunn II mit 6:0 souverän bewältigte. Am Tabellenende kam die Spielgemeinschaft Theuma/Oelsnitz in Großzöbern zu ihrem zweiten Saisonsieg. Das Schlusslicht verkürzte den Rückstand auf Brunn II auf einen Punkt.

Nach dem 4:0-Erfolg in Zobes rückt in der 1. Kreisklasse Staffel 1 der Aufstieg für den TSV Triebimmer näher. Bereits zur Pause stand das Ergebnis fest. Ähnlich souverän präsentierte sich der Tabellenzweite Ruppertsgrün, seine Tore beim 5:0 in Limbach fielen alle erst in der zweiten Halbzeit. Seine Hoffnungen auf Rang 1 muss Pfaffengrün hingegen nach der 1:2-Heimniederlage gegen Post Plauen begraben. Das 5:2 bei Eintracht Auerbach lässt Klingenthal weiter Chancen auf Platz 2 und damit auf die Aufstiegsrelegation. Weißensand feierte mit dem 5:0 über Rothenkirchen den dritten Sieg nacheinander.