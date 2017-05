Plauen ist 2021 Gastgeber für die Weltmeisterschaft der Kegler

Zweitbundesligist Grün-Weiß Mehltheuer öffnet die Tür zu einem für die Region einmaligen Sportereignis, zu dem gut 400 Sportler aus 20 Nationen erwartet werden. Nicht alle im Verein waren sofort Feuer und Flamme für dieses Vorhaben.

Von Peter Janka

erschienen am 15.05.2017



Plauen. Es sind nicht zuletzt Niederlagen, die Sportler zu ganz besonderen Leistungen antreiben und befähigen. Ein bisschen war das auch so mit den Mehltheuerer Keglern und der Weltmeisterschaft. "Die erste Idee dazu hatten wir in Zeulenroda beim Griechen. Dort saßen wir nach einer deftigen Niederlage gegen Auma zusammen", erinnert sich Stefan Krause vom Vorstand der SG Grün-Weiß Mehltheuer. Er informierte am Samstag bei einem Pressegespräch auf der Kegelbahn an der Plauener Stresemannstraße über die Tatsache, dass sein Verein mit der Austragung der Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen und Männer im Jahr 2021 beauftragt worden ist. Stattfinden wird sie in der Einheit-Arena an der Wieprechtstraße vom 11. bis 2. Juni. An 13 Wettkampftagen werden dort parallel zu den Weltmeisterschaften drei weitere hochkarätige internationale Wettkämpfe ausgetragen: der Weltcup der Altersklasse U 14 im Einzel, die Weltmeisterschaften der Altersklasse U 18 im Einzel und in der Mannschaft sowie die Europameisterschaften der über 60-jährigen Senioren im Einzel.

Nach besagtem Frust-Essen in Zeulenroda und den ersten Ideen für ein solches Wagnis machten die Mehltheuerer recht schnell Nägel mit Köpfen. "Im Mai 2016 haben wir die Bewerbung abgegeben, vor zwei Wochen haben wir erfahren, dass die WM an uns vergeben ist", sagt Stefan Krause. Recht hilfreich dürften sich dabei die Kontakte des aus Markneukirchen stammenden Kapitäns der Mehltheuerer Bundesligamannschaft ausgewirkt haben. Lutz Möckel vertreibt die Bahnen eines führenden Herstellers. Die werden in vier Jahren auch in der Einheit-Arena aufgestellt.

Acht niegelnagelneue Kegelbahnen werden dann für die erwarteten rund 400 Sportler aus 20 Nationen bereitstehen. Etwa vier Wochen steht dann die Einheit-Arena für anderen Sport, demzufolge auch für den Schulsport, nicht zur Verfügung. "Das ist kein Problem, das können wir anderweitig absichern", versicherte Plauens Sportbürgermeisters Steffen Zenner, dem die Vorfreude auf dieses Großereignis deutlich anzumerken war. Schließlich handelt es sich wahrscheinlich um die erste Weltmeisterschaft überhaupt, die in Plauen stattfindet.

Bei aller Freude und Stolz über die WM-Vergabe, bei allem Schulterklopfen und allem Versprechen auf Unterstützung - so auch vom Vogtlandkreis, von der Stadt Plauen und der Gemeinde Rosenbach -, nicht Jeder war von der Idee sofort begeistert. Das ließ der Vorsitzende der SG Grün-Weiß Mehltheuer, Lutz Frauendorf, am Samstag durchblicken. Immerhin ist der Aufwand, der auf den knapp 100 Mitglieder starken Verein zukommt, enorm. Und da geht es nicht unbedingt ums Geld. 20 bis 25 Betreuer sind an jedem der 13Wettkampftage erforderlich. "Da hoffen wir natürlich auch auf die Unterstützung aus anderen Vereinen und Sportarten", so Frauendorf.

Die anfängliche Skepsis wegen der Größe der zu bewältigenden Aufgabe ist bei Frauendorf inzwischen gewichen. Er setzt auf die jungen Leute im Verein und sagte am Samstag im Brustton der Überzeugung: "Das wird eine gute Veranstaltung." Umgestimmt haben ihn Krause und Co. mit einem Hinweis auf die Vereinsgeschichte. "Als wir Mitte der neunziger Jahre uns an die Sanierung unseres Vereinsheims machten, sagte damals auch Jeder: Ihr seid verrückt, das gehört eigentlich abgerissen. Wir haben uns damals davon auch nicht beirren lassen", erinnert sich der Vorsitzende.