Plauener Flossenschwimmer peilen Deutsche Rekorde an

Das Stadtbad wird am Wochenende zum Mekka der schnellsten Wassersportler Deutschlands. Bei der offenen Sachsenmeisterschaft zählen die Gastgeber vom Tauchclub Nemo zu den Favoriten.

Von Falko Greim

erschienen am 10.02.2017



Plauen. Am Wochenende kocht das Wasser im Plauener Stadtbad - mit dieser selbstbewussten Ankündigung werben die Verantwortlichen vom Tauchclub (TC) Nemo Plauen für die Wettkämpfe der 27. offenen sächsischen Meisterschaft im Flossenschwimmen morgen und am Sonntag. Für den Verein ist es eine sehr gute Möglichkeit, den spektakulären und in Plauen äußert erfolgreichen Sport einem breiten Publikum präsentieren zu können.

Flossenschwimmen - seit 2006 offiziell als Finswimming bezeichnet - ist die schnellste Fortbewegungsart des Menschen im Wasser. Nur durch Nutzung der eigenen Muskelkraft, einer Monoflosse und eines Schnorchels erreichen die Athleten Geschwindigkeiten von weit über drei Metern pro Sekunde. Das hohe Tempo verdeutlichen zwei Zahlen. Der Weltrekord über 100Meter Freistil der Schwimmer steht derzeit bei 46,91 Sekunden. Im Flossenschwimmen steht über die gleiche Distanz derzeit die Zeit von 33,94 Sekunden. Zu den Favoriten auf Medaillen zählen am Wochenende auch die Sportler des TC Nemo. Denn mit Weltmeister Max Poschart, WM-Medaillengewinner Malte Striegler und den erfolgreichen Weltcup-Teilnehmern Sidney Zeuner, Robert Golenia und Anastasia Herbst haben die Gastgeber einige Asse im Ärmel.

Neben ihnen werden über 250 Aktive aus ganz Deutschland erwartet, unter anderem sind die Topteams aus Leipzig und vom TC Fez Berlin dabei. "Den Zuschauern wird bei freiem Eintritt einiges bei diesem Wettkampf geboten. Es werden Welt- und Europameister, Weltcup-Sieger und -Teilnehmer sowie Deutsche Meister und Rekordhalter über die verschiedenen Distanzen zu erleben sein", sagt Steffen Seidel, Zweiter Vorstand des Vereins. Vielversprechend sind dabei zum Beispiel die Wettkämpfe über 50, 100 und 200 Meter Flossenschwimmen sowie die Staffelwettbewerbe, bei denen sich die Plauener Aktiven einiges vorgenommen haben. So wollen Poschart, Golenia, Zeuner und Striegler ihren eigenen Deutschen Rekord über die Viermal-100-Meter-Flossenschwimmstrecke toppen. Auch über die doppelte Distanz kündigt der Plauener Cheftrainer Frank Hannich einen Angriff auf die Bestzeit an, die momentan noch von der Rostocker Mannschaft gehalten wird. "Alle Athleten befinden sich in Topform und die Vorbereitungen verlaufen perfekt", sagt Hannich.

Wettkampfbeginn morgen ist 10.30 Uhr, das Programm geht bis 18Uhr. Am Sonntag geht es 9.30 Uhr los, Veranstaltungsende ist dann um etwa 16 Uhr. Neben der Sachsenmeisterschaft der Aktiven sind auch die Masters-Altersklassen (Senioren) gefordert. "Wir freuen uns sehr, dass der Landestauchsportverband Plauen als Austragungsort auserkoren und uns mit der Organisation dieser Meisterschaft betraut hat", betont Steffen Seidel.