Quartett liegt gleichauf vorn

In der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga wird das Rennen um die Meisterschaft immer spannender. Deutlich klarer sieht es für die SpG Fortuna/VFC Plauen in Staffel 2 aus.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 04.04.2017



Plauen. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Staffel 2, die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen, hat im Topspiel des 19. Spieltages bei Plauen Nord 1:1 gespielt. Der ärgste Verfolger Elsterberg gewann bei Ranch Plauen 3:1 und konnte damit den Rückstand zum Tabellenführer auf fünf Punkte verkürzen. Mit dem 2:0 in Pausa hat sich Straßberg auf den dritten Rang verbessert. Für die Gastgeber hingegen wird es höchste Zeit, Punkte zu holen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nun schon vier Zähler, weil Kottengrün II in einer sensationellen Schlussphase den SpuBC Plauen noch 5:4 bezwang. Die Plauener lagen bis zur 80. Minute 4:1 vorn. In der Nachspielzeit sorgte Stöhr mit seinem dritten Treffer für den Kottengrüner Sieg. Bobenneukirchen verlor bei Oelsnitz II 1:3 und hat sieben Spieltage vor Schluss 15 Punkte Rückstand auf Platz 12, aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

In der Staffel 1 der Kreisliga ist das Meisterrennen sieben Spieltage vor Saisonende völlig offen. Ein Quartett liegt punktgleich auf den ersten vier Plätzen. Die in der Rückrunde schwächelnden Tirpersdorfer gingen auch im Rückspiel gegen Coschütz als Verlierer vom Feld. Ein frühes Tor entschied die Partie. Tirpersdorf büßte damit seine Tabellenführung ein, hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Durch den Erfolg zog Coschütz nach Punkten gleich. Neuer Spitzenreiter ist Wildenau, das beim 4:0 gegen Schlusslicht Taltitz leichtes Spiel hatte und nun seit neun Partien ungeschlagen ist. Chancen auf den Staffelsieg hat auch noch der VfB Auerbach III, der das frühe 0:1 im Stadtderby gegen Rebesgrün locker wegsteckte und noch 6:2 gewann. Keine Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gab es für Reuth, dessen 1:4 in Morgenröthe-Rautenkranz am Ende zu hoch ausfiel. Vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat mittlerweile der VFC Reichenbach, der gegen Muldenhammer bis zur 77. Minute 0:2 hinten lag und dann noch den Ausgleich schaffte. Großfriesen zeigte gegen Bergen einmal mehr seine Heimstärke. Mit seinem Treffer in der 90. Minute sicherte Baumbach das 2:1. Ellefeld und Brunn teilten sich gerecht die Punkte.

Grünbach-Falkenstein II hat in der 1. Kreisklasse Staffel 2 1:0 gegen Bad Elster gewonnen und darf die Planungen für die Kreisliga vorantreiben. Das gilt auch für Syrau II, das an diesem Wochenende erneut nicht spielen konnte. Gegner Brunn II trat nicht an und schmückt jetzt das Tabellenende, weil die Spielgemeinschaft Theuma/Oelsnitz beim 3:2-Auswärtssieg in Rempesgrün ihre ersten Punkte in dieser Saison holte. Bad Brambach überflügelte Dorfstadt im direkten Vergleich in der Tabelle. Beim 5:2 der Obervogtländer traf T. Heise vierfach. In der Staffel 1 ist Klingenthal nach dem 1:1 in Rothenkirchen die Tabellenführung wieder los. Vom Unentschieden profitierte Trieb, das 2:1 gegen Post Plauen gewann und nun an der Spitze steht. Oben dran bleibt Eichigt/Triebel, das beim 6:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Limbach nichts anbrennen ließ. Der direkte Wiederaufstieg ist für Pfaffengrün nach dem 1:0 in Ruppertsgrün weiter möglich. Weißensand und Zobes teilten sich wie im Aufeinandertreffen im Herbst die Punkte.