Ranch stößt Lok von Platz 3

Das Plauener Derby in der Fußball-Kreisliga nahm einen überraschenden Ausgang. In beiden Kreisklassen gibt es nach dem Wochenende einen neuen Spitzenreiter.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 28.03.2017



Plauen. Der Spitzenreiter der Kreisliga-Staffel 2, Fortuna/VFC Plauen, hat am Samstag gegen die defensiv stärkste Mannschaft der Staffel, den Leubnitzer SV, 4:2 gewonnen. Die Gastgeber lagen zur Pause schon 3:0 vorn, ehe Leubnitz mit zwei Toren die Partie noch einmal spannend machte. Naemt stellte mit seinem dritten Treffer den Sieg in der Schlussminute sicher. Der Elsterberger BC bleibt mit sieben Punkten Rückstand der ärgste Verfolger der Plauener. Gegen Kottengrün II gewann der Tabellenzweite 4:3. Da Ranch Plauen überraschend beim bisherigen Dritten Lok Plauen 2:0 gewann, läuft es immer mehr auf einen Zweikampf zwischen Pausa und Kottengrün II um den Klassenerhalt hinaus. Schlusslicht Bobenneukirchen verlor am Sonntag gegen Plauen Nord 1:3 und dürfte sich mit dem Abstieg in die 1.Kreisklasse abgefunden haben.

Coschütz meldete sich nach dem 2:1-Arbeitssieg in Reuth in der Spitzengruppe der Kreisliga-Staffel 1 zurück, während der VFC Reichenbach sich mit dem Überraschungserfolg in Rebesgrün vom ersten Abstiegsplatz schoss. Den Top 3 blieb die volle Punktzahl verwehrt. Dennoch machte Tirpersdorf einen kleinen Schritt weiter Richtung Vogtlandklasse, weil der ärgste Verfolger VfB Auerbach III in Bergen eine 0:3-Niederlage einstecken musste. Platz 2 hat jetzt Wildenau inne. In Muldenhammer reichte es nur zu einem 1:1. Ellefeld kassierte gegen Tirpersdorf zum zweiten Mal in Folge gleich zwei Gegentreffer vom Elfmeterpunkt. Coschütz hat nach Punkten mit Wildenau und Auerbach gleichgezogen. Die Reuther rutschten wieder auf Rang 13 ab, mit drei Punkten Abstand zum rettenden Ufer. Für Schlusslicht Taltitz setzte es gegen die nun praktisch gesicherten Morgenröther ein 2:3. Auf dem aufsteigenden Ast ist Brunn, das2:0 gegen Großfriesen gewann. Nach dem dritten Sieg aus den jüngsten vier Spielen und damit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze wird wohl nichts mehr anbrennen. Dabei war Großfriesen die bessere Mannschaft, scheiterte aber mehrfach am Torhüter und am Gebälk.

Einen Führungswechsel gab es in der Staffel 1 der 1. Kreisklasse. Im Gipfeltreffen stieß Klingenthal mit einem 2:1-Sieg Trieb vom Spitzenplatz. Für die Gäste war es die erste Auswärtsniederlage. Das Spitzenfeld ist noch enger zusammengerückt. Platz 5 trennen von Rang 1 nur drei Zähler. Die spielfreien Pfaffengrüner mussten Eichigt/Triebel auf Rang 3 vorbeiziehen lassen, die in Zobes dank eines Schlussspurtes noch auf die Siegerstraße einbogen. Das 2:1 bei Post Plauen lässt Ruppertsgrün weiter vom Aufstieg träumen. Mit gleichem Ergebnis behielt der Vorletzte Eintracht Auerbach gegen Weißensand die Oberhand. Die schwarze Auswärtsserie der Rothenkirchener riss in Limbach. Zwar ging das abgeschlagene Schlusslicht in Führung, doch zeigte sich Rothenkirchen davon unbeeindruckt, machte in der Folge Nägel mit Köpfen und gewann 5:2. Zuvor hatte man auf des Gegners Platz stets alle Punkte abgegeben.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse hat sich Grünbach-Falkenstein II mit dem 4:3 in Bad Brambach an die Tabellenspitze geschoben. Der bisherige Spitzenreiter Syrau II war spielfrei, hat zwei Partien weniger auf dem Konto als Grünbach-Falkenstein II. Bad Brambach verlor den Anschluss an die Spitze. Das gilt ebenso für Dorfstadt, das in Großzöbern 0:1 unterlag. Rempesgrün gewann bei Brunn II dank dreier Jannasch-Treffer 3:1.