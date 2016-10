Rang 2 für Team aus Plauen und Leipzig

erschienen am 20.10.2016



Obertshausen. Gordon Hawranke und Kay Heinig von den Sitzballern des BRSV Medizin Vogtland haben sich am Wochenende gemeinsam mit Spielern aus Leipzig den zweiten Rang beim Freundschaftsturnier in Obertshausen bei Frankfurt am Main geholt. Nach drei Siegen und einer Niederlage in der Vorrunde ließ die Mannschaft im Halbfinale beim 25:21 gegen Schwerte nichts anbrennen. Im Finale gegen Pforzheim aber fehlte etwas die Kondition und Konzentration bei den Sachsen, die klar 17:29 verloren. (kayh)