Ringer glückt bei Meisterschaft die Revanche

Sportler vom ASV Plauen und KSV Pausa auch bei Turnier in Leipzig vorn

erschienen am 09.03.2017



Luckenwalde/Leipzig. Für das beste Ergebnis aus vogtländischer Sicht bei der Mitteldeutschen Meisterschaft der A-Jugend im Ringen sorgte Paul Tschersich vom ASV Plauen. Er sicherte sich beim Wettkampf in Luckenwalde in seiner Gewichtsklasse durch den Sieg über einen Chemnitzer Sportler Rang 1 und revanchierte sich damit für die Niederlage gegen eben diesen Gegner bei der Landesmeisterschaft. Für ASV-Ringer Rustam Begiew stand am Ende Rang 2 zu Buche, in der Gewichtsklasse bis 63 kg kam es zum vogtländischen Duell zwischen Leon Lange (ASV) und Nils Buschner vom KSV Pausa. Das entschied Letzterer für sich und wurde nach zwei weiteren Siegen sowie einer Niederlage Dritter, Lange landete auf Rang 5.

Beim gleichzeitig ausgetragenen Heinz-Günsel-Turnier in Leipzig konnten sich die beiden Vereine ebenfalls über vordere Platzierungen freuen. Der KSV bejubelte unter anderem die souveränen Gesamtsiege von Gunnar Frisch (B-Jugend), Sebastian Wagner, Sid Wetzel (beide C-Jugend) und Konrad Schütz (D-Jugend). Diese vier gewannen in Leipzig alle ihre Duelle zum Teil deutlich. Für einen weiteren Podestplatz sorgte William Franz, der im ungewohnten Freistil nach zwei Siegen und einer Niederlage Zweiter wurde. Rang 5 von Carlos Hupfer und Platz 6 von Jan Schmalfuß rundeten das gute Abschneiden des KSV ab.

Der ASV Plauen schickte in Leipzig zehn Ringer auf die Matte, die mit fünf Medaillen und vier vierten Plätzen für Rang 4 in der Mannschaftswertung sorgten. Ganz oben auf dem Treppchen standen dabei Lorenz Krupke (B-Jugend) und Dominik Schreiner (C-Jugend). In der D-Jugend überzeugte Magomed Begiew, der in seiner mit zwölf Startern besetzten Gewichtsklasse in der Vorrunde vier vorzeitige Siege feierte und nur im Finale unterlegen war. So gab es für ihn die Silbermedaille ebenso wie für Lukas Mädler in der C-Jugend. Jason Herold erkämpfte sich Rang 3. Den undankbaren vierten Platz belegten Adam Yakhyaev, David Wirth, Konrad Pötschke und Baslam Begiew. (rjö/uwt)